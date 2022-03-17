Дитячий садок Харкова після обстрілу. ФОТО

Своїми обстрілами окупанти знищують в Україні не тільки стратегічні об'єкти, а й школи, університети, дитячі садочки, житлові будинки. Напередодні військові РФ обстріляли дитячий садок, розташований в одному зі спальних районів Харкова.

Фотографії зруйнованого дитячого садка опублікував місцевий Харківський Telegram-канал "Труха", передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти знищили черговий дитячий садок у Харкові. На таке здатні лише нелюди!", - зазначено в повідомленні.







