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Дитячий садок Харкова після обстрілу. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Своїми обстрілами окупанти знищують в Україні не тільки стратегічні об'єкти, а й школи, університети, дитячі садочки, житлові будинки. Напередодні військові РФ обстріляли дитячий садок, розташований в одному зі спальних районів Харкова.

Фотографії зруйнованого дитячого садка опублікував місцевий Харківський Telegram-канал "Труха", передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти знищили черговий дитячий садок у Харкові. На таке здатні лише нелюди!", - зазначено в повідомленні.

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Дитячий садок Харкова після обстрілу 02
Дитячий садок Харкова після обстрілу 03
Дитячий садок Харкова після обстрілу 04
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Орки ненавидять наших діточок і украінська нація , вцілому , іх дратує !

Вони хотять перетворити нашу краіну в таке ж лайно , в якому живуть всі кацапи на росіі
крім москви та пітєра 😠
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17.03.2022 20:27 Відповісти
смерть кацапським ворогам!
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17.03.2022 20:28 Відповісти
У козломордых гордость за своего царя и своих военных как они умело стреляют по больницам, детским садам и роддомам. Етим они спасают Разею от НАТО
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17.03.2022 20:29 Відповісти
покажіть ці фото прокурору з ГААГИ!
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17.03.2022 20:32 Відповісти
Бумеранг рашисты получaт в геометрической прогрессии! Весь мир их проклинает (с)
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17.03.2022 20:45 Відповісти
 
 