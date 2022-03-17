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Украинцам в Польше гарантирована бесплатная медицинская помощь, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

Украинские беженцы, прибывшие в Польшу, будут обеспечены бесплатной медицинской помощью.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел телефонный разговор с главой Министерства здравоохранения Польши Адамом Недзельским. Во время разговора обсудили текущую ситуацию с предоставлением медицинской помощи украинцам как в Украине, так и в Польше, основные вызовы, обеспеченность лекарственными средствами и запуск эвакуационного реанимационного вагона".

Коллега еще раз заверил, что вся медицинская помощь для украинцев, прибывших в Польшу из-за действий российского агрессора, является бесплатной и гарантированной польским государством", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+5
Поляки справжні брати та сестри!
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17.03.2022 20:58
+4
Велика подяка.
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17.03.2022 20:59
+1
Справедливости ради, это касается не только Польши, но и всех стран ЕС, насколько я знаю.
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17.03.2022 21:09
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Поляки справжні брати та сестри!
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17.03.2022 20:58 Ответить
Велика подяка.
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17.03.2022 20:59 Ответить
только каким боком к этому ляшко?
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17.03.2022 21:02 Ответить
Справедливости ради, это касается не только Польши, но и всех стран ЕС, насколько я знаю.
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17.03.2022 21:09 Ответить
Ковид никуда не делся.
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17.03.2022 21:36 Ответить
Кроме женшщин и днтей все назад
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17.03.2022 21:18 Ответить
Дженькує Польска
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17.03.2022 21:22 Ответить
Безкоштовна медицина і освіта для дітей - це опціяьдля біженців у всіх країнах ЕС.
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17.03.2022 21:33 Ответить
Ничто ему не мешает и в Украине сделать бесплатную мед помощь! А то только пиариться и население уничтожал своими прививками! Его б гада заколоть теми прививками!
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17.03.2022 23:28 Ответить
 
 