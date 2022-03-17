Украинцам в Польше гарантирована бесплатная медицинская помощь, - Ляшко
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Украинские беженцы, прибывшие в Польшу, будут обеспечены бесплатной медицинской помощью.
Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня провел телефонный разговор с главой Министерства здравоохранения Польши Адамом Недзельским. Во время разговора обсудили текущую ситуацию с предоставлением медицинской помощи украинцам как в Украине, так и в Польше, основные вызовы, обеспеченность лекарственными средствами и запуск эвакуационного реанимационного вагона".
Коллега еще раз заверил, что вся медицинская помощь для украинцев, прибывших в Польшу из-за действий российского агрессора, является бесплатной и гарантированной польским государством", - говорится в сообщении.
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