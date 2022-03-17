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Українцям у Польщі гарантовано безоплатну медичну допомогу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

Українські біженці, які прибули до Польщі, будуть забезпечені безоплатною медичною допомогою.

Про це у Facebook повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів телефонну розмову з очільником Міністерства охорони здоров'я Польщі Адамом Недзельським. Під час розмови обговорили поточну ситуацію з наданням медичної допомоги українцям як в Україні, так і в Польщі, основні виклики, стан забезпеченості лікарськими засобами та запуск евакуаційного реанімаційного вагону.

Колега, ще раз запевнив, що вся медична допомога для українців, які прибули до Польщі через дії російського агресора, є безкоштовною та гарантованою польською державою", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Поляки справжні брати та сестри!
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17.03.2022 20:58
+4
Велика подяка.
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17.03.2022 20:59
+1
Справедливости ради, это касается не только Польши, но и всех стран ЕС, насколько я знаю.
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17.03.2022 21:09
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Поляки справжні брати та сестри!
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17.03.2022 20:58 Відповісти
Велика подяка.
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17.03.2022 20:59 Відповісти
только каким боком к этому ляшко?
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17.03.2022 21:02 Відповісти
Справедливости ради, это касается не только Польши, но и всех стран ЕС, насколько я знаю.
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17.03.2022 21:09 Відповісти
Ковид никуда не делся.
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17.03.2022 21:36 Відповісти
Кроме женшщин и днтей все назад
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17.03.2022 21:18 Відповісти
Дженькує Польска
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17.03.2022 21:22 Відповісти
Безкоштовна медицина і освіта для дітей - це опціяьдля біженців у всіх країнах ЕС.
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17.03.2022 21:33 Відповісти
Ничто ему не мешает и в Украине сделать бесплатную мед помощь! А то только пиариться и население уничтожал своими прививками! Его б гада заколоть теми прививками!
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17.03.2022 23:28 Відповісти
 
 