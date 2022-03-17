Українцям у Польщі гарантовано безоплатну медичну допомогу, - Ляшко

Українські біженці, які прибули до Польщі, будуть забезпечені безоплатною медичною допомогою.

Про це у Facebook повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів телефонну розмову з очільником Міністерства охорони здоров'я Польщі Адамом Недзельським. Під час розмови обговорили поточну ситуацію з наданням медичної допомоги українцям як в Україні, так і в Польщі, основні виклики, стан забезпеченості лікарськими засобами та запуск евакуаційного реанімаційного вагону.

Колега, ще раз запевнив, що вся медична допомога для українців, які прибули до Польщі через дії російського агресора, є безкоштовною та гарантованою польською державою", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ляшко закликає світові фармацевтичні компанії піти з ринку РФ