Українцям у Польщі гарантовано безоплатну медичну допомогу, - Ляшко
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Українські біженці, які прибули до Польщі, будуть забезпечені безоплатною медичною допомогою.
Про це у Facebook повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні провів телефонну розмову з очільником Міністерства охорони здоров'я Польщі Адамом Недзельським. Під час розмови обговорили поточну ситуацію з наданням медичної допомоги українцям як в Україні, так і в Польщі, основні виклики, стан забезпеченості лікарськими засобами та запуск евакуаційного реанімаційного вагону.
Колега, ще раз запевнив, що вся медична допомога для українців, які прибули до Польщі через дії російського агресора, є безкоштовною та гарантованою польською державою", - йдеться в повідомленні.
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