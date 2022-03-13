Ляшко закликає світові фармацевтичні компанії піти з ринку РФ

Сьогодні підтримка України міжнародними компаніями та виробниками – це тест на відданість людським цінностям і найкращий спосіб проявити свою соціальну позицію в світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Це не питання політики, культури чи світогляду. Це питання людяності.

У війні, де цивільних жертв є більше, ніж військових втрат, не повинно бути сумніву, на чиїй стороні знаходишся саме ти.

Міжнародна федерація фармацевтичних виробників і асоціацій та її партнерська Європейська федерація EFPIA, що об’єднує понад 1900 європейський компаній в сфері виробництва та розробки новітніх лікарських засобів виступає за збереження миру, безпечну роботу гуманітарних кордонів та доступ до медичної допомоги в Україні та тим українцям, які вимушено покинули країну.

Підтримка Україні надається шляхом створення власних гуманітарних фондів, прямих цільових перерахувань коштів Червоному Хресту, ЮНІСЕФ, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, а також шляхом безпосередньої передачі ліків.

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На сьогодні вже понад 4,7 млн доз життєво необхідних лікарських засобів та понад 28 мільйонів євро зібрано провідними європейськими виробниками для допомоги Україні. Для нашої перемоги.

Понад 300 керівників фармацевтичних та біотех-компаній компаній вийшли з відкритим листом, який закликає припинити бізнес та партнерські зв’язки з Росією та російськими компаніями.

Позиція світових лідерів індустрій не лише в засудженні злочинних дій путіна, а і в повному ігноруванні тих, хто підтримує його або своїм пасивним мовчанням дозволили цій війні розпочатися і продовжуватися.

Якщо в когось ще залишились якісь етичні сумніви, а чи варто такими методами, які впливають на загальне населення тиснути на одного неконтрольованого диктатора – наведу слова професора з біоетики Артура Л. Каплана, який у своїй науковій статті звертається до світової фарми.

"Не повинно бути ніяких таємних змов з військовими злочинцями. Якщо когось влаштовує уряд, який бомбить і обстрілює мирного сусіда до забуття, то фармацевтичні компанії повинні докласти зусиль, щоб путін та його клептократи відчули гнів свого народу".

Ми вдячні всім, хто не боїться не лише відкрито озвучувати свою позицію, а й підкріплює її ділом!

Закликаємо і надалі гуртуватися навколо миру, здоров’я та безпеки, пріоритезувати поставки в Україну як країну, яка сьогодні страждає безпрецендентної за своєю безжальністю агресії та боронить світовий спокій. Закликаємо ігнорувати росію, не вести з нею бізнес та не поставляти до неї товари".