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Ляшко закликає світові фармацевтичні компанії піти з ринку РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ляшко закликає світові фармацевтичні компанії піти з ринку РФ

Сьогодні підтримка України міжнародними компаніями та виробниками – це тест на відданість людським цінностям і найкращий спосіб проявити свою соціальну позицію в світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Це не питання політики, культури чи світогляду. Це питання людяності.

У війні, де цивільних жертв є більше, ніж військових втрат, не повинно бути сумніву, на чиїй стороні знаходишся саме ти.

Міжнародна федерація фармацевтичних виробників і асоціацій та її партнерська Європейська федерація EFPIA, що об’єднує понад 1900 європейський компаній в сфері виробництва та розробки новітніх лікарських засобів виступає за збереження миру, безпечну роботу гуманітарних кордонів та доступ до медичної допомоги в Україні та тим українцям, які вимушено покинули країну.

Підтримка Україні надається шляхом створення власних гуманітарних фондів, прямих цільових перерахувань коштів Червоному Хресту, ЮНІСЕФ, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, а також шляхом безпосередньої передачі ліків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - компаніям, які продовжують працювати в РФ: Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора

На сьогодні вже понад 4,7 млн доз життєво необхідних лікарських засобів та понад 28 мільйонів євро зібрано провідними європейськими виробниками для допомоги Україні. Для нашої перемоги.

Понад 300 керівників фармацевтичних та біотех-компаній компаній вийшли з відкритим листом, який закликає припинити бізнес та партнерські зв’язки з Росією та російськими компаніями.

Позиція світових лідерів індустрій не лише в засудженні злочинних дій путіна, а і в повному ігноруванні тих, хто підтримує його або своїм пасивним мовчанням дозволили цій війні розпочатися і продовжуватися.

Якщо в когось ще залишились якісь етичні сумніви, а чи варто такими методами, які впливають на загальне населення тиснути на одного неконтрольованого диктатора – наведу слова професора з біоетики Артура Л. Каплана, який у своїй науковій статті звертається до світової фарми.

"Не повинно бути ніяких таємних змов з військовими злочинцями. Якщо когось влаштовує уряд, який бомбить і обстрілює мирного сусіда до забуття, то фармацевтичні компанії повинні докласти зусиль, щоб путін та його клептократи відчули гнів свого народу".

Ми вдячні всім, хто не боїться не лише відкрито озвучувати свою позицію, а й підкріплює її ділом!

Закликаємо і надалі гуртуватися навколо миру, здоров’я та безпеки, пріоритезувати поставки в Україну як країну, яка сьогодні страждає безпрецендентної за своєю безжальністю агресії та боронить світовий спокій. Закликаємо ігнорувати росію, не вести з нею бізнес та не поставляти до неї товари".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
DUREX нехай залишається )))
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13.03.2022 20:33
+4
Вони мають залишитися лише із зеленкою- малювати мішені собі на лобі.
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13.03.2022 20:43
+4
Падарожник, лапух, лебеда, кара дуба и другие лекарственные стредства! Онтебеотики и абизбаливающие ета всьо выдумки праклятаво запада! Диды жыли-не тужыли без лекарств, ото рожали по десять личинак, восемь дохло сразу, затоо астальные вирастале закальоныме!!
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13.03.2022 21:09
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DUREX нехай залишається )))
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13.03.2022 20:33 Відповісти
Вони мають залишитися лише із зеленкою- малювати мішені собі на лобі.
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13.03.2022 20:43 Відповісти
Падарожник, лапух, лебеда, кара дуба и другие лекарственные стредства! Онтебеотики и абизбаливающие ета всьо выдумки праклятаво запада! Диды жыли-не тужыли без лекарств, ото рожали по десять личинак, восемь дохло сразу, затоо астальные вирастале закальоныме!!
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13.03.2022 21:09 Відповісти
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13.03.2022 21:14 Відповісти
Хоть какая-то польза от Ляшко, а то в последние пару недель ковид стал неактуален.
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13.03.2022 21:09 Відповісти
Ковид никуда не делся, от него по прежнему продолжают умирать. Просто пришла беда похуже.
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13.03.2022 21:16 Відповісти
Значит придётся Ляшко свои карантинные меры отложить до лучших времён.
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13.03.2022 21:33 Відповісти
В поездах не было ковида. и в бомбоубежищах. Он любит простор
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13.03.2022 21:37 Відповісти
Sanofi,Novartis,Pfizer-у всіх цих гігантів очевидно немає ні людяності ,ні моралі.Всі вони присутні у мордорі,і якось не чув я заяв про їх вихід звідти
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13.03.2022 21:38 Відповісти
Нажаль, всюди є уроди. Леруа Мерлен, Ашан (це одна хранцузька фамілія), наприклад, теж не тільки не війшов, а й збирається інвестувати.
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13.03.2022 21:51 Відповісти
 
 