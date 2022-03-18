Воздушные силы уничтожили 7 самолетов и 1 вертолет врага, - командование

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало информацию о том, сколько уничтожено воздушных целей в течение 17 марта.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Сегодня Воздушные Силы в очередной раз наносят урон рашистским извергам, как в воздухе, так и на земле.

Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно это истребитель и штурмовик врага.

По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечение российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил.

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Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет рашистов.

17 марта силами противовоздушной обороны государства уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов: 7 самолетов; 1 вертолет; 3 БпЛА; 3 крылатые ракеты. Бьем врага вместе!"