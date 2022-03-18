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Воздушные силы уничтожили 7 самолетов и 1 вертолет врага, - командование

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало информацию о том, сколько уничтожено воздушных целей в течение 17 марта.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Сегодня Воздушные Силы в очередной раз наносят урон рашистским извергам, как в воздухе, так и на земле.

Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно это истребитель и штурмовик врага.

По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечение российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил.

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Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет рашистов.

17 марта силами противовоздушной обороны государства уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов: 7 самолетов; 1 вертолет; 3 БпЛА; 3 крылатые ракеты. Бьем врага вместе!"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Дуже добре. Смерть кацапні!
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18.03.2022 01:22
+18
хороше полювання !!!
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18.03.2022 01:23
+17
На кого працюєш?
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18.03.2022 01:25
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18.03.2022 01:20 Ответить
На кого працюєш?
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18.03.2022 01:25 Ответить
Ти шо кончєнє?
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18.03.2022 01:39 Ответить
В служебном чате есть все данные,
подайте запрос и получите всю инфу
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18.03.2022 03:38 Ответить
Вчора писали що знищено 10 літальних апаратів а в статистику сьогодні додали лише 2. Щось не клеїться.
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18.03.2022 01:22 Ответить
Ракети і БПЛА тактичного рівня також збивають.
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18.03.2022 01:26 Ответить
Ні, про ракети не йдеться за вчора і навіть БПЛА не внесли. В статистиці за сьогодні того що нижче перераховано немає!!!
"Доба 16 березня для Повітряних Сил ЗС України завершуються хорошими новинами. Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30СМ, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 і вертоліт Ка-52 на північному і південному напрямку відповідно."
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18.03.2022 01:45 Ответить
Русским свиньям пора в ООН
жалобу подавать на Украину за
небрежный учёт?
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18.03.2022 03:46 Ответить
Проблема швидше з оновленням статистики. В перші дні у них в графі знищених ЗРК довго значилась цифра - 1, хоч на той час вже було мінімум 3 відео із різними знищеними Буками та ТОРами...
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18.03.2022 01:29 Ответить
Вже 6 відео є.
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18.03.2022 09:13 Ответить
Тобто 84 (на 17.03) мінус 77-78 (на 16.03) - це виходить 2?
Яка прикра математика... Орки краще не вміють?
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18.03.2022 02:11 Ответить
Дуже добре. Смерть кацапні!
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18.03.2022 01:22 Ответить
хороше полювання !!!
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18.03.2022 01:23 Ответить
Судя по воздушным тревогам они уже и залетать далеко не успевают, сразу в гроб. То ли опытные летуны заканчиваются, то ли увольняются нахрен подальше от этого ада…
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18.03.2022 01:26 Ответить
скорее последнее,говорили же что ***** провел досрочный выпуск военных вузов,видимо вчерашних курсантов садят за штурвалы)))
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18.03.2022 01:41 Ответить
писали що для москалів сюрприз їде (ппо), походу вже приїхав і працює... бо дійсно літаків багато стали збивати
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18.03.2022 02:00 Ответить
так парашути ж не розкриваються, катапульти не працюють.
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18.03.2022 02:51 Ответить
Палає москальня і в небі, і на землі - це просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼

Хлопці , Ви молодці ✊💪🙏🏼
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18.03.2022 01:27 Ответить
кацапня в Україні - початок кацапопаду!
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18.03.2022 01:28 Ответить
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18.03.2022 01:31 Ответить
Скоро путлер начнет грозить ядерным оружием.
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18.03.2022 01:40 Ответить
він це ще з 2014 робить
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18.03.2022 01:46 Ответить
Да він і до 2014 року періодично цим займався.
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18.03.2022 09:27 Ответить
З усієї *********** "ядерної тріади" у більш - менш боєготовому стані знаходяться менше третини(більшою частиною морського та "мобільного" базування). Про цей факт майже відкрито кричали їх б/у вояки-відставники, більш менш притомні військові експерти ще 2014 року, і з того часу ситуація не поліпшилась - скоріш стала ще катастрофічнішою! Звідси і отой *********** блеф про гіпер-пупер вундервафлі анало-говнєти, якими він лякав захід у своїх "мультиках", бо шо йому залишалось робити як не кидати дешеві гандонські понти - коли вже "нічим крити"! Звичайно - на якийсь локальний "армагеддон" може вистачити й того що свинособаки нашкребуть"пасусєкам", але на "радіаактівнайпєпєл" точно не потягне😏. Та й не дадуть йому: на парашних "сілахядєрнагосдєржіванія" вистачає дєбілоїдів, але переважна їх більшість настільки сєрлива, шо вони скоріш ******* по бункеру плішивого - аніж самі собі зроблять лютий 🔥☢кірдик(шоб 💀"сдохнутьакімучєнікі")!
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18.03.2022 02:13 Ответить
Не забувайте, що у москалів є тактичні ядерні заряди, якими стріляє ствольна артилерія типу піонів. Тому їм і не конче аби там щось літало - достатньо дивізіону або навіть однієї батареї для того аби цілком знищити таке місто як Київ, влаштувпвши ядерне пекло... Тому не зачаровуйтесь тим, що там може щось не літати, і не списуйте з рахунків марень старого божевільного. До перемоги ще далеко, але все буде Україна!
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18.03.2022 06:48 Ответить
Повністю згоден.
Якщо наші ЗСУ і далі будуть так лупити ворога, то він застосує зброю масового ураження.
І ядерний армагедон почнеться із застосування тактичного ЯО.
Якщо б на Заході це розуміли, то уже мали б розробляти варіанти удару на випередження.
Саме страшне ще маячить попереду.
Увесь світ має стати пліч-опліч і задушити рашистську почвару.
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18.03.2022 08:28 Ответить
Я вважаю що вони все розуміють (захід), тому і тягнуть час, явно готуються. Напевно по всіх каналах шукають шляхи перерубання технічних та людських каналів (а їх дуже багато) по застосуванню ЯЗ. Шантаж, підкуп, дипломатія, погрози, розробляються плани застосування своїх, ССО, ПРО, авіації і т.д. Просто довго загравали з ******, не вірили в повномаштабну війну, багато чого упустили. А каталізатором зараз на жаль являється України. Яле ми зараз маємо тільки одан варіант, стиснути зуби і своє робити.
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18.03.2022 09:34 Ответить
"Ваші слова, та би богу у вухо!"
І вірно - нам своє робить.
Кожному на своєму місці.
І прийде світлий день Перемоги!
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18.03.2022 09:56 Ответить
Бачу ви дуже експертно підходите до питання можливого застосування ****** тактичної я.з. Тоді розкажіть но мені : яка максимальна дальність пострілу "Піону"(максимум -47 км.)? А ще розкажіть - яким чином (за допомогою спеціалізованих супутників) американці відслідковують переміщення та й взагалі якісь маніпуляції з радіоактивними матеріалами високої щільності чи то пак високого ступеню збагачення? І чи не для подібних випадків в Україні створювали наші ССО, які у разі реальної загрози застосування т.я.з. отримають наказ про ліквідацію засобів доставки/ураження ще до їх виходу на позиції атаки?(із залученням безпілотної та пілотованої авіаційної підтримки). Єдиний засіб доставки я.з. що має нас неслабо турбувати - це їх їбYчі комплекси іскєньдєрь(мо), що мають змогу бити з великої відстані🤔 Але думаю в разі отримання достовірної інформації про заплановане застосування я.з. з використанням "іскандерів", наш генштаб прийме рішення про нанесення превентивного ракетно-бомбового удару усіма наявними силами авіації по їх стартовим позиціям -де б на території ерефії чи білораші вони не знаходились.
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18.03.2022 17:34 Ответить
Чудово! Дуже добра швидкість "переговорів" у повітрі! Так тримати! Дякую!
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18.03.2022 01:45 Ответить
Нам зараз як ПОВІТРЯ потрібні винищувачі та засоби ППО далекого радіусу дії! Підготовлені пілоти в нас є - але не всім їм є на чому літати..😠 Коли ми викинемо москальню з нашого неба - ми швидко викинемо їх з УСІХ наших тимчасово окупованих територій, які вони зараз поганять своїм рюзьгємірним💩 смородом!!
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18.03.2022 01:52 Ответить
7 самолётов за сутки , жесть, они на кукурузниках летают ?
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18.03.2022 02:36 Ответить
За хорошие деньги русня продаёт всё, в том числе и ублюдков пилотов
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18.03.2022 03:52 Ответить
Просто хлопці отримують реальний бойовий досвід і вчаться в реальних умовах війни, це вже не полігон, коли дивізіон міг випустити 1 ракету за 10-15 років.
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18.03.2022 09:36 Ответить
А ще побільше знищувати живої сили клятих окупантів ! Побільше трупів нехай йде матерям клятих московитів ! Може прозріють ?
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18.03.2022 07:26 Ответить
Даремно сподіватись на прозріння.
Вони жити і здихати будуть із словами на кшталт: "да что же ето дєлаєтся такоє!!??".
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18.03.2022 08:30 Ответить
 
 