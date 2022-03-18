Воздушные силы уничтожили 7 самолетов и 1 вертолет врага, - командование
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало информацию о том, сколько уничтожено воздушных целей в течение 17 марта.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "Сегодня Воздушные Силы в очередной раз наносят урон рашистским извергам, как в воздухе, так и на земле.
Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно это истребитель и штурмовик врага.
По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечение российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил.
Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет рашистов.
17 марта силами противовоздушной обороны государства уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов: 7 самолетов; 1 вертолет; 3 БпЛА; 3 крылатые ракеты. Бьем врага вместе!"
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"Доба 16 березня для Повітряних Сил ЗС України завершуються хорошими новинами. Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30СМ, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 і вертоліт Ка-52 на північному і південному напрямку відповідно."
жалобу подавать на Украину за
небрежный учёт?
Яка прикра математика... Орки краще не вміють?
Хлопці , Ви молодці ✊💪🙏🏼
Якщо наші ЗСУ і далі будуть так лупити ворога, то він застосує зброю масового ураження.
І ядерний армагедон почнеться із застосування тактичного ЯО.
Якщо б на Заході це розуміли, то уже мали б розробляти варіанти удару на випередження.
Саме страшне ще маячить попереду.
Увесь світ має стати пліч-опліч і задушити рашистську почвару.
І вірно - нам своє робить.
Кожному на своєму місці.
І прийде світлий день Перемоги!
Вони жити і здихати будуть із словами на кшталт: "да что же ето дєлаєтся такоє!!??".