Повітряні сили знищили 7 літаків та 1 гелікоптер ворога, - командування
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Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію про те, скільки знищено повітряних цідей протягом 17 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Командування Повітряних сил.
В повідомленні відзначається: "Сьогодні Повітряні Сили вчергове завдають втрат рашистським нелюдам, як у повітрі, так і на землі.
Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога.
По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил.
Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт рашистів.
Тож 17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів: 7 літаків; 1 вертоліт; 3 БпЛА; 3 крилаті ракети. Б’ємо ворога разом!"
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"Доба 16 березня для Повітряних Сил ЗС України завершуються хорошими новинами. Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30СМ, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 і вертоліт Ка-52 на північному і південному напрямку відповідно."
жалобу подавать на Украину за
небрежный учёт?
Яка прикра математика... Орки краще не вміють?
Хлопці , Ви молодці ✊💪🙏🏼
Якщо наші ЗСУ і далі будуть так лупити ворога, то він застосує зброю масового ураження.
І ядерний армагедон почнеться із застосування тактичного ЯО.
Якщо б на Заході це розуміли, то уже мали б розробляти варіанти удару на випередження.
Саме страшне ще маячить попереду.
Увесь світ має стати пліч-опліч і задушити рашистську почвару.
І вірно - нам своє робить.
Кожному на своєму місці.
І прийде світлий день Перемоги!
Вони жити і здихати будуть із словами на кшталт: "да что же ето дєлаєтся такоє!!??".