Полиция начала массовую проверку украинцев в Москве
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Сотрудникам МВД и ФСБ России приказали тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в телеграме со ссылкой на независимый российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо.
По его данным, украинцев вызывают на допросы, выясняя, имеют ли они "запрещенную литературу" или "националистическую символику" (государственный флаг Украины). Также расспрашивают, участвуют ли они в протестных митингах или знают ли участников подобных мероприятий.
Кроме того, есть показания, что украинцев снимают с рейсов за границу, забирая в полицейские участки, фабрикуют дела и берут под арест.
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+67 Vladyslav Shev
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+62 галина галка
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+46 Михаил Десятников
показать весь комментарий18.03.2022 07:17
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"Той, хто в біді кидає свій народ, стає його ворогом..." ( Ч.Айтматов)
Например организация "Вільне небо" опубликует видно матеріалы(инструкции) как легко и непринужденно без использования оружия,взрывчатки и прочих спец средств.Также совершившим ту или иную акцию и предоставившим например видео фиксацию будет выплачиваться премия в биткоинах или закладкой нала по РФ.Например грузовой поезд 5000$,установка 10 шипов на международной трассе 1000$,повреждение ГТС в одной точке 100$ и так далее...Уверен желающих поддержать такой флешмоб найдется уйма.Спец подготовка для таких акций не нужна.Как минимум все наркоманье с закладок переключится на диверсии...Пути сообщения будут парализованы,ГТС уничтоженна потери РФ будут исчисляться миллиардами долларов при вложении максимум миллиона на миллиард.
Сколько времени такой войны выдержит их экономика?Как они смогут этому помешать?Самое главное жертв среди мирного населения практически не будет!