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Полиция начала массовую проверку украинцев в Москве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

москва,протест

Сотрудникам МВД и ФСБ России приказали тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в телеграме со ссылкой на независимый российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо.

По его данным, украинцев вызывают на допросы, выясняя, имеют ли они "запрещенную литературу" или "националистическую символику" (государственный флаг Украины). Также расспрашивают, участвуют ли они в протестных митингах или знают ли участников подобных мероприятий.

Кроме того, есть показания, что украинцев снимают с рейсов за границу, забирая в полицейские участки, фабрикуют дела и берут под арест.

Также смотрите: В Москве ночью выстроились огромные очереди к банкоматам. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+67
Зовсім *****.... Тупо насрать. Це якими нада бути даунами, щоб до цієї пори ще там сидіти.
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18.03.2022 07:16
+62
Україна ще не завоювала Москву, які там можуть бути українці? Манкурти це!!!
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18.03.2022 07:17
+46
так это малоросы бОльшей частью, а не украинцы.
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18.03.2022 07:17
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Зовсім *****.... Тупо насрать. Це якими нада бути даунами, щоб до цієї пори ще там сидіти.
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18.03.2022 07:16 Ответить
Більше скажу, цим долбодятлам ще з 2014 року про це казали, але вони були або теж укушені пропагандою, або меркантильними скрягами, або просто закінченими ватніками. Їм казали, що вони потенційний обмінний фонд, а їм було по барабану. Тому ні граму не жалко. Працювали на окупанта, най розплачуються.
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18.03.2022 09:07 Ответить
Україна ще не завоювала Москву, які там можуть бути українці? Манкурти це!!!
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18.03.2022 07:17 Ответить
так это малоросы бОльшей частью, а не украинцы.
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18.03.2022 07:17 Ответить
На манкуртів якось пох
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18.03.2022 07:17 Ответить
ТІЛЬКИ ТОЙ ХТО НЕСПОВНА РОЗУМУ МОЖЕ ЇХАТИ З УКРАЇНИ ДО рАСЄЇ-ЦЕ МОЯ ОСОБИСТА ДУМКА...
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18.03.2022 07:17 Ответить
Пане Олександре! Це дуже слушна думка.
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18.03.2022 07:28 Ответить
Це не тільки Ваша думка. З 14-го року ні одній тверезомислячій людині таке не прийшло би в голову - їхати до ворога на заробітки, вести бізнес, туризм по Мордору.
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18.03.2022 07:46 Ответить
Вот вообще посрать честно - я с одним разговаривал я говорит вне политики . Какой он украинец -- ноль
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18.03.2022 07:18 Ответить
Фашизм нашел достойных учеников
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18.03.2022 07:19 Ответить
а вадика рабиновича уже проверили? тут его избиратели беспокоятся.
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18.03.2022 07:20 Ответить
Рабінович - тварюка вже стдить в Ізраілі 🙁
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18.03.2022 07:21 Ответить
а как же внуки в мацкве?
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18.03.2022 07:22 Ответить
Там не має українців, там є вороги та зрадники ...

"Той, хто в біді кидає свій народ, стає його ворогом..." ( Ч.Айтматов)
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18.03.2022 07:20 Ответить
У кремлівських потвор , агонія від безпорадності , так як знають , що програють війну по всім параметрам 😠
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18.03.2022 07:20 Ответить
..кацапи-терористи намагаються зібрати обмінний фонд для торгу, хоча й найнижчої якості
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18.03.2022 07:20 Ответить
На яку трясцю вони тут потрібні?Непотріб вони-хай там і залишаються у московській каналізації.
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18.03.2022 07:27 Ответить
В Сибір їх.
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18.03.2022 09:10 Ответить
Точно як німецькі нацисти, ті гнобили евреїв а кацапи українців.
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18.03.2022 07:21 Ответить
Після 24.02 треба було всіх українців, які живуть на раші, позбавити громадянства України та прирівняти до колаборантів! Вони ж платять податки в рашистський бюджет!
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18.03.2022 07:22 Ответить
Зачем, пускай походят в мусарку рашистскую
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18.03.2022 07:24 Ответить
Если так пойдёт и дальше, то скоро на рашке появятся концлагеря специально для малоросов и всех сгонят туда
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18.03.2022 07:43 Ответить
Нічого поганого не бачу. Нехай манкурти "мишебратья" там сидять.
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18.03.2022 07:47 Ответить
Думаю, незабаром кацапи почнуть створювати табори для інтернованих осіб-іноземців. В першу чергу, з українськими паспортами
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18.03.2022 07:24 Ответить
Подсказка кацапам : Признайте украинцев в рососии гражданами лугандонии , мобилизуйте их и отправте на бамбасс .
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18.03.2022 07:26 Ответить
Нічого дивного вони будуть гнати хохлів на українців я мясо.Ось така оплата рф за життя та працю на россії.
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18.03.2022 07:27 Ответить
не неси *****
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18.03.2022 07:34 Ответить
Ну і нехай, когось таки зобидять,допечуть, то піде та покладе на рейки скидаючий башмак перед військовим потягом десь перед мостом , або в низині, після гори,щоб на шіидкості всі вагони встигли приземлитися, або приводнитися. Яке це не щастя !
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18.03.2022 07:28 Ответить
На картинці українці у Москві ходять з синьо жовтими прапорами?
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18.03.2022 07:32 Ответить
Пару ватних знайомих є в Пітері. Можу адреси дати
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18.03.2022 07:35 Ответить
не украинцев, а хохлов... с 14-го года украинцам там нечего делать.
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18.03.2022 07:38 Ответить
Можете дати їм пізди там у масквє , манкурти заслуговують на це
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18.03.2022 07:40 Ответить
вопрос конечно интересный - как потом эти украинские граждане собирались смотреть в глаза украинцам после того,как отсиделись "под крылышком " агрессора ? Украинцы побросали выгодные работы за рубежом и вернулись помочь Украине кто чем может и кто на что способный,а эти..даже трудно что-то приличное сказать в их адрес..Хочется надеяться,что Украина,как государство,"не проморгает" такие поступки..Во всяком случае,эти граждане дают возможность росийскому режимы взять их в заложники и шаетажировать,меняя на какие-то уступки или обмен на матёрых военных преступников..
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18.03.2022 07:42 Ответить
то є добре.
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18.03.2022 07:45 Ответить
Путин - террорист, россияне - фашисты
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18.03.2022 07:50 Ответить
Не просто фашисты, а нацисты. Как называется навязывание своего болгарского суржика другим народам да ещё под угрозой убийства?
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18.03.2022 08:14 Ответить
В Маскве нет украинцев а есть малоросы. Были-бы там Украинцы-мы бы видели поджоги АЗС и ЖД инфраструктуры
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18.03.2022 08:04 Ответить
И каккой глубокий смысл в этом? единственно это демонстрация как сильно моксели бздят украинцев.
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18.03.2022 08:21 Ответить
столько лет терпели украинцы сепаров с двумя паспортами. Эти предатели и на московии и в Украине . Сейчас есть шанс избавиться от всех внутренних врагов.
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18.03.2022 08:35 Ответить
Это у них называется контр диверсионные мероприятия...Дибилы...Если дойдет до диверсионной войны на теретории противника,то якции будут проводится самими гражданами РФ.
Например организация "Вільне небо" опубликует видно матеріалы(инструкции) как легко и непринужденно без использования оружия,взрывчатки и прочих спец средств.Также совершившим ту или иную акцию и предоставившим например видео фиксацию будет выплачиваться премия в биткоинах или закладкой нала по РФ.Например грузовой поезд 5000$,установка 10 шипов на международной трассе 1000$,повреждение ГТС в одной точке 100$ и так далее...Уверен желающих поддержать такой флешмоб найдется уйма.Спец подготовка для таких акций не нужна.Как минимум все наркоманье с закладок переключится на диверсии...Пути сообщения будут парализованы,ГТС уничтоженна потери РФ будут исчисляться миллиардами долларов при вложении максимум миллиона на миллиард.
Сколько времени такой войны выдержит их экономика?Как они смогут этому помешать?Самое главное жертв среди мирного населения практически не будет!
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18.03.2022 08:44 Ответить
Українці в Москві в такий час? Вони точно не українці!!!
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18.03.2022 09:20 Ответить
Что эти "там же наши люди" делали в московии ???
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18.03.2022 09:20 Ответить
ну это история про национал-предателей , власть рашки показывает пальцем на тех , кто виноват в "хорошей" жизни иванов , просто продолжают оскотинивать население
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18.03.2022 09:21 Ответить
А чего им там быть после 2014 года!? Не, то не граждане Украины (если не занимались там диверсионно-подрвыной деятельностью в тылу врага) - это РАБЫ МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ и должны разделить ту же участь РАБОВ (местных)! После войны нужно кардинально пересмотреть ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА и тех, кто ДОБРОВОЛЬНО находился на территории Мордора после 2014 необходимо лишить гражданства Украины (максимум на что они могут расчитывать на ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО в Украинекак ЛБГ или иностранцы)!
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18.03.2022 09:22 Ответить
Українці в москві, ви серйозно ?
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18.03.2022 09:32 Ответить
Правильно делают , нехер приличному украинцу сидеть в Мордоре
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18.03.2022 10:04 Ответить
Правильно ещё хохлов на бутылку посадите, нормальные украинцы в ********** не поедут, там вонючие обоссаные малоросы, растреляйте их ещё к ****, тимощука ещё ****** *******
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18.03.2022 12:13 Ответить
это хохлы а не УКРАИНЦЫ!УКРАИНЦАМ у врага делать нечего!
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18.03.2022 14:16 Ответить
Пока украинцы в Москве думали про "хунту, все не так однозначно и Киев за 2 дня", их не трогали.
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18.03.2022 16:21 Ответить
 
 