Поліція розпочала масову перевірку українців у Москві
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Співробітникам МВС та ФСБ Росії наказали ретельно перевіряти всіх громадян України, які мешкають у Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє в Телеграмі із посиланням на незалежний російський правозахисний медіа-проєкт ОВД-Інфо.
За його даними, українців викликають на допити, з'ясовуючи чи мають вони "заборонену літературу" або "націоналістичну символіку" (державний прапор України). Також розпитують, чи беруть вони участь у протестних мітингах або чи знають учасників подібних заходів.
Крім того, є свідчення, що українців знімають з рейсів за кордон, забираючи у поліцейські відділки, фабрикують справи та беруть під арешт.
Топ коментарі
+67 Vladyslav Shev
показати весь коментар18.03.2022 07:16
+62 галина галка
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+46 Михаил Десятников
показати весь коментар18.03.2022 07:17
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Например организация "Вільне небо" опубликует видно матеріалы(инструкции) как легко и непринужденно без использования оружия,взрывчатки и прочих спец средств.Также совершившим ту или иную акцию и предоставившим например видео фиксацию будет выплачиваться премия в биткоинах или закладкой нала по РФ.Например грузовой поезд 5000$,установка 10 шипов на международной трассе 1000$,повреждение ГТС в одной точке 100$ и так далее...Уверен желающих поддержать такой флешмоб найдется уйма.Спец подготовка для таких акций не нужна.Как минимум все наркоманье с закладок переключится на диверсии...Пути сообщения будут парализованы,ГТС уничтоженна потери РФ будут исчисляться миллиардами долларов при вложении максимум миллиона на миллиард.
Сколько времени такой войны выдержит их экономика?Как они смогут этому помешать?Самое главное жертв среди мирного населения практически не будет!