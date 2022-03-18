Оккупанты нанесли удар по Вознесенску на Николаевщине

В Вознесенске Николаевской области оккупанты нанесли удар по одному из складов.

Об этом сообщил городской голова Величко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что около 6:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из составов оккупанты нанесли авиаудар. Информации о травмированных и погибших пока нет.

Как отмечает Общественное Николаев, снаряды попали в склад. В домах выбило окна.

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