Оккупанты нанесли удар по Вознесенску на Николаевщине
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
В Вознесенске Николаевской области оккупанты нанесли удар по одному из складов.
Об этом сообщил городской голова Величко, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что около 6:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из составов оккупанты нанесли авиаудар. Информации о травмированных и погибших пока нет.
Как отмечает Общественное Николаев, снаряды попали в склад. В домах выбило окна.
Топ комментарии
+6 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий18.03.2022 07:27
+4 Pawlo Kit
показать весь комментарий18.03.2022 07:32
+4 Bob Fayn
показать весь комментарий18.03.2022 07:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
З Вознесенську, наскільки мені відомо, їх пару днів назад вибили...
Весілля починається, як видно.