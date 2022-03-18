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Оккупанты нанесли удар по Вознесенску на Николаевщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ракета

В Вознесенске Николаевской области оккупанты нанесли удар по одному из складов.

Об этом сообщил городской голова Величко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что около 6:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из составов оккупанты нанесли авиаудар. Информации о травмированных и погибших пока нет.

Как отмечает Общественное Николаев, снаряды попали в склад. В домах выбило окна.

Читайте: Шесть подстанций в Николаевской области подключили к днепропетровским энергосетям, - ДТЭК

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Дебилы ватные не догоняют ,что на тех складах куда они пуляют давно уже ничего нет ..
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18.03.2022 07:27
+4
Якась місцева потвора таки навела туди?
З Вознесенську, наскільки мені відомо, їх пару днів назад вибили...
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18.03.2022 07:32
+4
хтось наводив..значить є диверсант
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18.03.2022 07:34
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Дебилы ватные не догоняют ,что на тех складах куда они пуляют давно уже ничего нет ..
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18.03.2022 07:27 Ответить
Теперь будут искать где есть
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18.03.2022 07:31 Ответить
Так оружие в руках защитников Украины и именно они будут искать тех кто лупанул по украинским мышкам в пустом складе .
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18.03.2022 08:01 Ответить
Якась місцева потвора таки навела туди?
З Вознесенську, наскільки мені відомо, їх пару днів назад вибили...
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18.03.2022 07:32 Ответить
100% - місцева потвора.
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18.03.2022 08:01 Ответить
7.25 по Запорожью.
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18.03.2022 07:28 Ответить
Вжк написали, що в авіаремонтний влучили
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18.03.2022 07:31 Ответить
хтось наводив..значить є диверсант
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18.03.2022 07:34 Ответить
Вон Могарыч деверсант.... С его языком и специалистов в ФСБ не надо
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18.03.2022 07:39 Ответить
Свою хфамилию перечитайй 3 раза и подумай, кто тут диверсант
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18.03.2022 07:42 Ответить
Ты на свой ник посмотри, Алозиевич ! То что я не стесняюсь показать свою фамилию, это мне плюс! А вот что ты скрываешь, ботяра, и кого боишься, сдавая позиции укр. производств....
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18.03.2022 07:45 Ответить
Здаю не я, а львівська преса, яка вже всім про все повідомила, не тупи
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18.03.2022 07:50 Ответить
По Миколаїву теж
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18.03.2022 07:36 Ответить
Підари улуські, за все заплатять.
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18.03.2022 07:43 Ответить
Проснувся від літакового гулу. Тільки піднявся і на тобі... І так разів чотири. За одним з будинків дим валить. Попали десь в завод. Геть поруч, в домах шибки повилітали. А ввечері, точніше вночі, під моїм будинком впало, трохи подалі, з іншої сторони. Тут працювали гради-гади.
Весілля починається, як видно.
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18.03.2022 07:50 Ответить
Цікаво, що може зберегти українців від обстрілів: розмови Кулєби з іншими зеленими про мир, чи знищення кацапських "Градів" вогнем у відповідь, а краще - на випередження?
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07.04.2022 18:56 Ответить
 
 