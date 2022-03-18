Окупанти завдали удару по Вознесенську на Миколаївщині

У Вознесенську на Миколаївщині окупанти завдали удару по одному зі складів.

Про це повідомив міський голова Величко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що близько 6:00 у Вознесенську на Миколаївщині по одному зі складів окупанти нанесли авіаудар. Інформації про травмованих і загиблих наразі немає.

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Як зазначає Суспільне Миколаїв, снаряди влучили в склад. У будинках повибивало вікна.