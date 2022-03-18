Окупанти завдали удару по Вознесенську на Миколаївщині
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
У Вознесенську на Миколаївщині окупанти завдали удару по одному зі складів.
Про це повідомив міський голова Величко, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що близько 6:00 у Вознесенську на Миколаївщині по одному зі складів окупанти нанесли авіаудар. Інформації про травмованих і загиблих наразі немає.
Як зазначає Суспільне Миколаїв, снаряди влучили в склад. У будинках повибивало вікна.
Топ коментарі
+6 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар18.03.2022 07:27
+4 Pawlo Kit
показати весь коментар18.03.2022 07:32
+4 Bob Fayn
показати весь коментар18.03.2022 07:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
З Вознесенську, наскільки мені відомо, їх пару днів назад вибили...
Весілля починається, як видно.