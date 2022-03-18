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Окупанти завдали удару по Вознесенську на Миколаївщині

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ракета

У Вознесенську на Миколаївщині окупанти завдали удару по одному зі складів.

Про це повідомив міський голова Величко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що близько 6:00 у Вознесенську на Миколаївщині по одному зі складів окупанти нанесли авіаудар. Інформації про травмованих і загиблих наразі немає.

Також читайте: Бої всередині Миколаївщини тривають, завдяки ЗСУ в регіоні поки не чути обстрілів, - Кім

Як зазначає Суспільне Миколаїв, снаряди влучили в склад. У будинках повибивало вікна. 

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Дебилы ватные не догоняют ,что на тех складах куда они пуляют давно уже ничего нет ..
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18.03.2022 07:27
+4
Якась місцева потвора таки навела туди?
З Вознесенську, наскільки мені відомо, їх пару днів назад вибили...
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18.03.2022 07:32
+4
хтось наводив..значить є диверсант
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18.03.2022 07:34
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Дебилы ватные не догоняют ,что на тех складах куда они пуляют давно уже ничего нет ..
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18.03.2022 07:27 Відповісти
Теперь будут искать где есть
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18.03.2022 07:31 Відповісти
Так оружие в руках защитников Украины и именно они будут искать тех кто лупанул по украинским мышкам в пустом складе .
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18.03.2022 08:01 Відповісти
Якась місцева потвора таки навела туди?
З Вознесенську, наскільки мені відомо, їх пару днів назад вибили...
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18.03.2022 07:32 Відповісти
100% - місцева потвора.
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18.03.2022 08:01 Відповісти
7.25 по Запорожью.
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18.03.2022 07:28 Відповісти
Вжк написали, що в авіаремонтний влучили
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18.03.2022 07:31 Відповісти
хтось наводив..значить є диверсант
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18.03.2022 07:34 Відповісти
Вон Могарыч деверсант.... С его языком и специалистов в ФСБ не надо
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18.03.2022 07:39 Відповісти
Свою хфамилию перечитайй 3 раза и подумай, кто тут диверсант
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18.03.2022 07:42 Відповісти
Ты на свой ник посмотри, Алозиевич ! То что я не стесняюсь показать свою фамилию, это мне плюс! А вот что ты скрываешь, ботяра, и кого боишься, сдавая позиции укр. производств....
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18.03.2022 07:45 Відповісти
Здаю не я, а львівська преса, яка вже всім про все повідомила, не тупи
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18.03.2022 07:50 Відповісти
По Миколаїву теж
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18.03.2022 07:36 Відповісти
Підари улуські, за все заплатять.
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18.03.2022 07:43 Відповісти
Проснувся від літакового гулу. Тільки піднявся і на тобі... І так разів чотири. За одним з будинків дим валить. Попали десь в завод. Геть поруч, в домах шибки повилітали. А ввечері, точніше вночі, під моїм будинком впало, трохи подалі, з іншої сторони. Тут працювали гради-гади.
Весілля починається, як видно.
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18.03.2022 07:50 Відповісти
Цікаво, що може зберегти українців від обстрілів: розмови Кулєби з іншими зеленими про мир, чи знищення кацапських "Градів" вогнем у відповідь, а краще - на випередження?
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07.04.2022 18:56 Відповісти
 
 