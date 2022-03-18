Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил список требований к Украине
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Президент страны-агрессора Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перечислил требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения мирного соглашения.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на присутствовавшего во время разговора пресс-секретаря Эрдогана, передает Цензор.НЕТ.
Разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина, утверждает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, в контексте попыток Эрдогана обеспечить посредничество между Киевом и Москвой для прекращения вторжения России в Украину.
Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил список требований к Украине, выполнение которых считает необходимым условием прекращения вторжения.
В список требований входит нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО, разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает достаточным, обеспечение "защиты русского языка в Украине", а также то, что Путин называет "денацификацией".
Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Калин не стал раскрывать содержания этих пунктов.
Турция заявляет, что не признает законность российской оккупации Крыма, безусловно поддерживает территориальную целостность Украины и требует прекратить вторжение России.
Вместе с тем, Турция не планирует вводить санкции против России, объясняя это необходимостью сохранить позицию посредника для переговоров.
17 березня в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких МЗС повідомило, що Туреччина "готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому".
Пожалуйста, подождите...
Срочный стрим с Тбилиси. Грузия откроет второй фронт в Абхазии?
https://youtu.be/h1qDXNOPM1E
А государство это - Армия, Мова и, где то там, Вира.
https://twitter.com/i/status/1502359129746296835
Есть новый, где он рассказывает, что бандеросмузи в бутылках из под шампанского - это не бандеросмузи, а "шампанське - вдова руского солдата"
Никакие договора или обещанные "гарантии" НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЮТ, надеюсь, это уже стало понятным для многих (в Украине), что кроме СОБСТВЕННОЙ АРМИИ, ОРУЖИЯ И ГОТОВНОСТИ НАРОДА ЗАЩИЩАИТЬ СВОЮ СВОБОДУ и НЕЗАВИСИМОСТЬ - НЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ НАДЕЖНЫХ ГАРАНТИЙ! Не будьте наивными и не занимайтесь САМООБМАНОМ, никто другой не будет УМИРАТЬ за интересы и свободу других, ибо для этого должны быть собственные интересы и необходимость!
Кремлевский УПЫРЬ ДОЛЖЕН СДОХНУТЬ - это единственное условие СТАБИЛЬНОГО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО МИРА в Украине!
Нельзя им разрешать стоять в наших городах! Они убивают местное население и грабят дома!
Щоб потім напасти і взяти Україну голими руками!
Мы помним, что Первая Чеченская война закончилась подписанием Хасавюртовских соглашений 31 августа 1996 года. Итогом соглашений стало прекращение всех военных действий в Чечне и вывод федеральных войск РФ, при этом вопрос о статусе территории был отложен до 31 декабря 2001 года. Подписантами со стороны РФ были А. Лебедь и С. Харламов, а со стороны Республики Ичкерия подпись поставили А. Масхадов и С. Абумуслимов. Президент РФ Ельцин эти соглашения не подписал.
В 1999 году с 4 по 16 сентября ФСБ провело серию взрывов в нескольких городах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске). В рамках ИПСО ответственность за эти теракты возложили на чеченцев. И уже 23 сентября президент РФ Борис Ельцин подписал секретный указ № 1255с "О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ" (рассекречен лишь в 2001 году). В тот же день российские войска начали массированные бомбардировки жилых кварталов Грозного и его окрестностей, а 30 сентября они вошли на территорию Чечни.
Между первой Чеченской и Второй Чеченской прошло три года. Россия просто подкопила силы и насрала на договор. Кстати, насколько мне известно, то Путин никакой договор с Украиной подписывать не будет. Это будет поручено Лаврову, который подпишет его с Кулебой или Шойгу, который подпишет его с Резниковым. Это все, что нам нужно знать о гарантиях безопасности со стороны РФ и о перспективах выполнения Путиным договора. Выводы делайте сами.
Б. Береза
Ніяких "припинень" вогню до повного звільнення теріторії України, включно з Кримом.
Это ***** нам будет командовать какую армию нам держать!
и на каком языке должны говорить наши дети..
и куда Украина должна идти...
и как стать или куда лечь
Нсоборот - вооружение "до зубов". Авианосцы, F-35, Patriot, ядерное оружие, ракеты, лазеры, дроны и что только можно придумать. И в большом количестве. Чтобы таким козлам, как ты, неповадно было стрелять по нашей территории. И даже пододвигать армию на 200 км к нашим границам.
нейтральный статус россии, выход из ОДКБ
разоружение россии к тому уровню, которое устроит Украину.
украинский язык как второй государтсвенный в россии.
вернуть крым и донбасс. и кубань передать Украине.
Говорить с гним -бесполезно. Его нужно убить молотком по башке.
***** , выводи войска из Украины, или ******.
додыхающая крыса не желает подыхвть сама.... только во всем миром...
теперь имеем войну в стране.
тварь усатая
его главная мечта - восстановить ссср.
если мы сейчас разоружимся, он нападет и ему будет легче нас захватить.
его можно одолеть только силой.
Еще и обе стороны заявили, что наметился прогресс. В чем? Если путин ни в чем не уступает.
Слава Націі.
он живет понятиями совка. помните как ссср в чехословакию войска вводил, в польшу, в венгрию?
поэтому для путина такие действия не видятся странными.
это для нас, молодых, современных, цивилизованных, это кажется дичью.
путин мыслит категориями 20-го века.
Какое мирное соглашение, даже Япония с мордором не заключала "мирної угоди".
ПУТИН ТАКЖЕ, ВЫДВИГАЕТ ТРЕБОВАНИЯ И ГОВОРИТ: "ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНИТЕ ТРЕБОВАНИЯ - Я БУДУ УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ В УКРАИНЕ, Я БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ ВОЙНУ!".
ПУТИН - ТЕРРОРИСТ №1 В МИРЕ!
КАК КОГДА-ТО БЫЛ БЕН-ЛАДЕН!
А ПУТИНА ТЕРРОРИСТОМ №1 В МИРЕ!
И ОБЪЯВИТЬ НА НАГО ОХОТУ, КАК НА БЕН-ЛАДЕНА.
Мирну угоду з ордою можна підписувати за умови її згоди на свою демілітаризацію на відстані до 500 кілометрів від кордонів України!
"Путін у розмові з Ердоганом озвучив список вимог до України, виконання яких вважає необхідною умовою припинення вторгнення.
До списку вимог входить нейтральний статус України та її відмова від вступу до НАТО, роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім, забезпечення "захисту російської мови в Україні", а також те, що Путін називає "денацифікацією".
Ще одна група вимог Путіна стосувалася тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та Криму. Калін не став розкривати змісту цих пунктів. "
Какое мирное соглашение, даже Япония с мордором не заключала мирное соглашение.
недавно он звонил к лукашенку, просил чтобы тот попугал Украину. лукашенко выступил с заявлением, что условия путина приемлемые, и что, если Украина их не подпишет - ей придется сдаться.
еще он звонил к руководству китая и просил военной помощи.
звонил и руководству северной кореи, просил сухпайки.
путин мечется в агонии.
ему в бункер не докладывают о провале...там оно уверено шо уже под Польшей его колонны...в парадной форме)))
То чому ж НАТО зараз не нападає на росію, за агресію проти України?
Україна має держати велику армію! росія ж зараз говорить, що цю війну вона проводить для безпеки росії. От і Україні потрібна велика армія для нашої безпеки від росії!
И ВТОРОЕ ,ПОЧЕМУ МОЛЧАТ НАШИ ПОЛИТИКИ,ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ЭТО И ЕСТЬ ФАШИСТКРЕ ТРЕБОВАНИЕ.ПОТОМУЧТО НАЦИОНАЛИСТЫ ЭТО ВСЯ УКРАИНА,А НАЦИСТЫ В КРЕМЛЕ
2. ПУТИНА И ЕГО СВОРУ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЬІХ В ГААГУ.
3. ВЬІПЛАТИТЬ РЕПАРАЦИИ И КОНТРУБУЦИЮ УКРАИНЕ.
4. СВОБОДУ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЬІМ ОБРАЗОВАНИМ ЕРЕФИИ.
5. ДЕРУСИФИКАЦИЯ.