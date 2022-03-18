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Путін у розмові з Ердоганом озвучив список вимог до України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Президент країни-агресора Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом перерахував вимоги до України, які він вважає умовою виведення військ та укладання мирної угоди.

Про це повідомляє НВ із посиланням на прессекретаря Ердогана, який був присутній під час розмови, передає Цензор.НЕТ.

Розмова відбулася 17 березня з ініціативи Путіна, стверджує прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін, у контексті спроб Ердогана забезпечити посередництво між Києвом і Москвою для припинення вторгнення Росії в Україну.

Путін у розмові з Ердоганом озвучив список вимог до України, виконання яких вважає необхідною умовою припинення вторгнення.

До списку вимог входить нейтральний статус України та її відмова від вступу до НАТО, роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім, забезпечення "захисту російської мови в Україні", а також те, що Путін називає "денацифікацією".

Ще одна група вимог Путіна стосувалася тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та Криму. Калін не став розкривати змісту цих пунктів.

Читайте також: Зеленський розповів Ердогану про боротьбу України з російською агресією

Туреччина заявляє, що не визнає законності російської окупації Криму, безумовно підтримує територіальну цілісність України й вимагає припинити вторгнення Росії.

Разом з тим Туреччина не планує запроваджувати санкції проти Росії, пояснюючи це необхідністю зберегти позицію посередника для переговорів.

17 березня в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких МЗС повідомило, що Туреччина "готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+82
***** смешон всем сам звонит ищет подкрепление тут его все посылают и теперь тактика такая вы там поговорите убедите а я такой добренький ... Ты мразина не будешь условия ставить ... Все твое гавновойско будет уничтожено .
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18.03.2022 08:01
+69
Що вони там в кремлі і в кого смокчуть?
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18.03.2022 07:57
+57
Ну главное чтоб ботоксная рожа не треснула от хотелок
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18.03.2022 07:59
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Безядерна московія - це наша головна вимога. Нам треба також рівень захисту більший ніж Будапештський меморандум. Здавати ядерні боєголовки у США.
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18.03.2022 08:40 Відповісти
"роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім". Не ну выдели эту наглость? А корея или Китай достаточно для тебя вооружены? Иди их раззоружай петух ботоксный.
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18.03.2022 08:32 Відповісти
вихід один - знищувати кожного російського військового на український землі і тоді не потрібно думати: "збираються вони звідси йти чи ні". рішення яким чином їм свідси піти ми можемо взяти на себе не чекаючи пцтінської згоди
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18.03.2022 08:33 Відповісти
Абсолютно з вами згоден.Вибивати орду по максимуму.
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18.03.2022 08:37 Відповісти
Знищення рашки - ось наші умови
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18.03.2022 08:34 Відповісти
РАША УЖЕ СКУЛИТ !!!!!
Срочный стрим с Тбилиси. Грузия откроет второй фронт в Абхазии?

https://youtu.be/h1qDXNOPM1E
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18.03.2022 08:35 Відповісти
НУ ШО ? Ердоган крутий ? Збив один літак, і став Шварцнегером турецьким ? Та ні, друзі, Ердоган маневрує, щоб мати користь і від України, і від НАТО, і від московії. Одне слово - ШАЛАВА !
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18.03.2022 08:37 Відповісти
А ******?!
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18.03.2022 08:38 Відповісти
***** хочет иметь украинцев за дурныкив. Зря. Все мы понимаем, выполнение хотелок ***** означает уничтожение Украины как государства.
А государство это - Армия, Мова и, где то там, Вира.
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18.03.2022 08:39 Відповісти
віра не где-то там. Віра саме головне, от на приклад кацапи ніколи ні в що не вірили, вони й в путіна не вірять, то все показуха і імітація, і власно так виглядає суспільство, якщо в ньому немає віри.
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18.03.2022 10:56 Відповісти
А не пора ли кадыровскому ишакойобу отсосать у *****? Може чуток этот ботоксный ходячий труп расслабится? Перед смертью... А висеть то долго прийдется....
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18.03.2022 08:40 Відповісти
Скоро это будет новый мем

https://twitter.com/i/status/1502359129746296835
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18.03.2022 08:46 Відповісти
пол литровая баночка с тремя танкистами-ванечками ))))
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18.03.2022 09:34 Відповісти
Это уже старый мэм...
Есть новый, где он рассказывает, что бандеросмузи в бутылках из под шампанского - это не бандеросмузи, а "шампанське - вдова руского солдата"
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18.03.2022 09:36 Відповісти
"...разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает достаточным ..." - дальше говорить не о чем!
Никакие договора или обещанные "гарантии" НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЮТ, надеюсь, это уже стало понятным для многих (в Украине), что кроме СОБСТВЕННОЙ АРМИИ, ОРУЖИЯ И ГОТОВНОСТИ НАРОДА ЗАЩИЩАИТЬ СВОЮ СВОБОДУ и НЕЗАВИСИМОСТЬ - НЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ НАДЕЖНЫХ ГАРАНТИЙ! Не будьте наивными и не занимайтесь САМООБМАНОМ, никто другой не будет УМИРАТЬ за интересы и свободу других, ибо для этого должны быть собственные интересы и необходимость!
Кремлевский УПЫРЬ ДОЛЖЕН СДОХНУТЬ - это единственное условие СТАБИЛЬНОГО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО МИРА в Украине!
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18.03.2022 08:46 Відповісти
Яка брехлива цинічна рашиська мерзота- здохни ,тобто вимоги ми повині відмовитись бути Украіною а стати частиною "русского мира" як земля ще тримає цю паскуду ? А моя вимога знищення мордеру ,суд над військовими злочинцями ,денасифікація рашщиськоц росіі і репараціі за завдану шкоду ,а ще покаяня рашиського бидла перед украінським народ за скоєні злочини.
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18.03.2022 08:46 Відповісти
і щоб дали свободу поневоленим народам, і най репарації їм теж виплачують за зп...ні ресурси, за деградацію і фактичне знищення, і позбавлення національної ідентифікації. Звідки стільки русских? людям писали в документах що вони русские, позбавляли їх національної свідомості а через пару поколінь ніхто вже й не згадає, ось так.
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18.03.2022 11:00 Відповісти
Спочатку репарації, а, потім, свобода народам, бо, де ж вони візьмуть гроші.
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18.03.2022 16:23 Відповісти
В советские времена принудительно русифицировали Украину, а теперь силой не дают к украинскому языку вернуться.
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18.03.2022 08:48 Відповісти
і це при тому всьому, що свій язик вони проср...ли, і більшості росіян їх "вялікій руский язик" виявився не по зубах, вони його не знають!
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18.03.2022 11:02 Відповісти
Ну раз так, то ця війна буде до останнього мацкаля, бо Україна ніколи не піде на ці умови
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18.03.2022 08:48 Відповісти
Пропоную вже зараз створювати плани для СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. Повідомляю, що по експоненті росте кількість технологій 7-укладу (ноотехнології або wisetechnology)", помічених мною в 2000 році (погугліть "Nooglossary"). Найбільш впливова - протеїн Fy, яка урятує світ від голоду, знищить індустріальне тваринництво і допоможе нам після Перемоги. Мрію дарувати свої знання і винаходи Вам, Президенту, РНБО, КМ, НАНУ і т.д. Прошу пробачити, що за понад 60 років щоденних аналізів накопичив унікальні знання. Але їх відхиляли, тому не зміг ПО МАКСИМУМУ захистити Вітчизну. Свого часу Е. Геккеля з його "Екологічними науками" також не помічали аж 90 років. Мене і мою групу не помічають "усього лише 20 років". Знайомитись зі мною можна у Вікі-статті "Корсак Костянтин Віталійович" або зверненням на [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
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18.03.2022 08:49 Відповісти
не варто тваривництво знищувати, це наша традиція, а технології теж треба в міру вживати і тільки там і тоді де це необхідно.
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18.03.2022 11:03 Відповісти
Оно недоговороспособное! Нужно выбивать российские войска из Украины!

Нельзя им разрешать стоять в наших городах! Они убивают местное население и грабят дома!
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18.03.2022 08:49 Відповісти
А навіщо йому роззброєння України?

Щоб потім напасти і взяти Україну голими руками!
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18.03.2022 08:51 Відповісти
Хочу озвучить пару мыслей к вопросу о возможном подписании договора Украиной с РФ и о том, как будут выполняться гарантии безопасности со стороны РФ.
Мы помним, что Первая Чеченская война закончилась подписанием Хасавюртовских соглашений 31 августа 1996 года. Итогом соглашений стало прекращение всех военных действий в Чечне и вывод федеральных войск РФ, при этом вопрос о статусе территории был отложен до 31 декабря 2001 года. Подписантами со стороны РФ были А. Лебедь и С. Харламов, а со стороны Республики Ичкерия подпись поставили А. Масхадов и С. Абумуслимов. Президент РФ Ельцин эти соглашения не подписал.
В 1999 году с 4 по 16 сентября ФСБ провело серию взрывов в нескольких городах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске). В рамках ИПСО ответственность за эти теракты возложили на чеченцев. И уже 23 сентября президент РФ Борис Ельцин подписал секретный указ № 1255с "О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ" (рассекречен лишь в 2001 году). В тот же день российские войска начали массированные бомбардировки жилых кварталов Грозного и его окрестностей, а 30 сентября они вошли на территорию Чечни.
Между первой Чеченской и Второй Чеченской прошло три года. Россия просто подкопила силы и насрала на договор. Кстати, насколько мне известно, то Путин никакой договор с Украиной подписывать не будет. Это будет поручено Лаврову, который подпишет его с Кулебой или Шойгу, который подпишет его с Резниковым. Это все, что нам нужно знать о гарантиях безопасности со стороны РФ и о перспективах выполнения Путиным договора. Выводы делайте сами.
Б. Береза
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18.03.2022 09:17 Відповісти
200%
Ніяких "припинень" вогню до повного звільнення теріторії України, включно з Кримом.
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18.03.2022 09:24 Відповісти
Об этом нет смысла рассуждать. ибо то что сегодня лапти-орки творят в Украине и происходит покажутся защищающим свою страну и всем жителям Украины цветочками.Об этом думать невозможно.сотни тысяч пересажают и сотни тысяч убьют .миллионы будут депортированы в гулаги а миллионы этих зверей осядут в наших городах и селах.и будут такое творить что страшно подумать.
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18.03.2022 12:13 Відповісти
"роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім"

Это ***** нам будет командовать какую армию нам держать!
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18.03.2022 08:52 Відповісти
да...
и на каком языке должны говорить наши дети..
и куда Украина должна идти...
и как стать или куда лечь
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18.03.2022 09:36 Відповісти
От мёртвого осла уши тебе, путяра, а не демилитаризацию Украины.
Нсоборот - вооружение "до зубов". Авианосцы, F-35, Patriot, ядерное оружие, ракеты, лазеры, дроны и что только можно придумать. И в большом количестве. Чтобы таким козлам, как ты, неповадно было стрелять по нашей территории. И даже пододвигать армию на 200 км к нашим границам.
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18.03.2022 08:52 Відповісти
так і є, з доброю армією, тільки щось заворушилося в рф, а в Україні вже - це порушує нашу безпеку, припиніть! не припините, ми маємо святе право і обов"язок і далі по тексту.
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18.03.2022 11:05 Відповісти
Путін-***** ПНХ!! Russia delenda est!!
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18.03.2022 08:53 Відповісти
А давайте введем войска в россию и будем требовать:

нейтральный статус россии, выход из ОДКБ

разоружение россии к тому уровню, которое устроит Украину.

украинский язык как второй государтсвенный в россии.

вернуть крым и донбасс. и кубань передать Украине.
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18.03.2022 08:56 Відповісти
Считаю важным послать карлика Пу в джоппа или на 3 буквы.
Говорить с гним -бесполезно. Его нужно убить молотком по башке.
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18.03.2022 08:56 Відповісти
А было бы у нас ядерное оружие, просто сказали бы:

***** , выводи войска из Украины, или ******.
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18.03.2022 08:58 Відповісти
мне иногда кажется что ему и ядерное оружие или взрыв АЭС пофиг...
додыхающая крыса не желает подыхвть сама.... только во всем миром...
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18.03.2022 09:37 Відповісти
може виявитися і таке, що ядерна зброя в рф в такому ж стані як і все решта, фіг їх зна, може вони вже полову до Кореї північної продали, а звідки в них, якщо у них навіть на їду не вистачає?
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18.03.2022 11:07 Відповісти
Цель Путина - захват Украины. И все эти его пункты это предполагают
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18.03.2022 08:58 Відповісти
просто видя отказ сильных армий вступиться за нас, ***** хочет облегчить себе задачу...
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18.03.2022 09:39 Відповісти
Что там Подоляк готовит? Ублюдок.
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18.03.2022 08:59 Відповісти
Отказались от ядерного оружия,

теперь имеем войну в стране.
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18.03.2022 08:59 Відповісти
Сидять на березі 2-а рибака,українець і кацап,клюнуло в обох,разом витягують,а там на двох гачках---одна золота рибка. Ну і як завжди-3-и бажання. Кацап говорить,я старший брат,значить моїх два бажання,а твоє---одне. Українець погодився. Перше бажання кацапа** зроби рибка так,щоб на території росії,не було ЖОДНОГО УКРАЇНЦЯ** Рибка---раз і все зроблено. Друге бажання ** Ти все зробила,жодного бандерівця немає** та відповідає,що жодного,ну тоді обнеси всю рашку 5-ти метровим забором і щоб навіть комар не проліз** Без проблем--раз і зробили. Тепер бажання українця ** Рибка ти точно виконала бажання кацапа ** та відповідає,що зробила все як той хотів ,укр. **Точно-точно там немає ЖОДНОГО УКРАЇНЦЯ----ТОДІ ЗАЛИВАЙ ВСЕ ТЕ БЕТОНОМ** Вже в ті далекі часи,коли ловилась золота рибка,українці знали,як потрібно вирішити проблему **старшого**брата
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18.03.2022 08:59 Відповісти
И это то, что бульбофюрер называл приемлемым договором?
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18.03.2022 09:01 Відповісти
ага))) по его меркам он даже расчудесный)))
тварь усатая
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18.03.2022 09:40 Відповісти
путин не откажется от идеи захватить Украину.

его главная мечта - восстановить ссср.

если мы сейчас разоружимся, он нападет и ему будет легче нас захватить.

его можно одолеть только силой.
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18.03.2022 09:03 Відповісти
якщо роззброїмося він не просто нападе, тут ціла країна буде гулагом, повторять голодомор вже в масштабі цілого нашого краю, допоки всіх вже не знищать, навіть місцевих диверсантів не пошкодують, но по-перше для чого вони тоді потрібні? а по-друге, щоб ніхто не пам"ятав про Україну.
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18.03.2022 11:11 Відповісти
Если у путина такие требования, то тогда о чем уже длительное время ведут переговоры наши переговорщики с кацапами?
Еще и обе стороны заявили, что наметился прогресс. В чем? Если путин ни в чем не уступает.
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18.03.2022 09:03 Відповісти
Коваленко не будь долбо%бом,как эта ******** Светлана Т..Все о чем договаривались-это гуманитарные коридоры...Эта группа переговорщиков не имет никаких полномочий.Только видимость работы и оттяжка времени.Впрочем,как и суды в Гааге,как Совет Европы, как ООН,как Совбез ООН.Хуйло ложил на все эти озабоченные группы и заседания.
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18.03.2022 09:16 Відповісти
Такого редкого ********* придурка как ты я еще не встречал.
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18.03.2022 13:15 Відповісти
Дивно, в трупа ще є побажання.

Слава Націі.
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18.03.2022 09:06 Відповісти
путин старый дед, ему 70 лет.

он живет понятиями совка. помните как ссср в чехословакию войска вводил, в польшу, в венгрию?

поэтому для путина такие действия не видятся странными.

это для нас, молодых, современных, цивилизованных, это кажется дичью.

путин мыслит категориями 20-го века.
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18.03.2022 09:07 Відповісти
Роззброєння України - це воно має на увазі повернути назад увесь захоплений їх хлам, що залишився на нашій землі?
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18.03.2022 09:08 Відповісти
оставить в армии одного главнокомандующего)
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18.03.2022 09:41 Відповісти
Старець-маразматик Путін, у якого нема майбутнього, вбиває українських дітей, у яких у незалежній Україні було б прекрасне майбутнє. Згинь, недолюдок!
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18.03.2022 09:12 Відповісти
Турция и вашим и нашим,как всегда.
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18.03.2022 09:15 Відповісти
"укладання мирної угоди." ???

Какое мирное соглашение, даже Япония с мордором не заключала "мирної угоди".
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18.03.2022 09:15 Відповісти
Пацаватый дедушка зовсім берега попутав)))
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18.03.2022 09:17 Відповісти
Розброєння росії до рівня який рахує достатнім Україна, українська мова друга державна в росії, повернення Криму і Донбасу, денацифікація росії, репарації, контрибуції! Це мінімум!
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18.03.2022 09:18 Відповісти
Воно ще вимоги виставляє.... ще трохи й почне тупо "прасіть пащади " .
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18.03.2022 09:18 Відповісти
а может он потребует еще домик ему на марсе построить?
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18.03.2022 09:22 Відповісти
ЭТО ТЕРРОРИСТЫ ВЫДВИГАЮТ ТРЕБОВАНИЯ, И ГОВОРЯТ: "ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНИТЕ ТРЕБОВАНИЯ - МЫ БУДЕМ УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ".

ПУТИН ТАКЖЕ, ВЫДВИГАЕТ ТРЕБОВАНИЯ И ГОВОРИТ: "ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНИТЕ ТРЕБОВАНИЯ - Я БУДУ УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ В УКРАИНЕ, Я БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ ВОЙНУ!".

ПУТИН - ТЕРРОРИСТ №1 В МИРЕ!

КАК КОГДА-ТО БЫЛ БЕН-ЛАДЕН!
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18.03.2022 09:24 Відповісти
ПОРА РОССИЮ ПРИЗНАТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВОМ,

А ПУТИНА ТЕРРОРИСТОМ №1 В МИРЕ!

И ОБЪЯВИТЬ НА НАГО ОХОТУ, КАК НА БЕН-ЛАДЕНА.
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18.03.2022 09:26 Відповісти
Рашистсько-фашистська орда явно ще не готова до переговорів з Україною!
Мирну угоду з ордою можна підписувати за умови її згоди на свою демілітаризацію на відстані до 500 кілометрів від кордонів України!
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18.03.2022 09:27 Відповісти
Где в тексте есть упоминание о Мирном соглашении есть только условие прекращение наступления и Капитуляции Украинского Народа, по сути главные требования это "нейтральний статус України та її відмова від вступу до НАТО, роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім" все остальное россия сделает сама и не только из этого списка а все что ей захочется, если не будет Международной поддержки и Украинской Армии:

"Путін у розмові з Ердоганом озвучив список вимог до України, виконання яких вважає необхідною умовою припинення вторгнення.

До списку вимог входить нейтральний статус України та її відмова від вступу до НАТО, роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім, забезпечення "захисту російської мови в Україні", а також те, що Путін називає "денацифікацією".

Ще одна група вимог Путіна стосувалася тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та Криму. Калін не став розкривати змісту цих пунктів. "

Какое мирное соглашение, даже Япония с мордором не заключала мирное соглашение.
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18.03.2022 09:36 Відповісти
путин сам позвонил!

недавно он звонил к лукашенку, просил чтобы тот попугал Украину. лукашенко выступил с заявлением, что условия путина приемлемые, и что, если Украина их не подпишет - ей придется сдаться.

еще он звонил к руководству китая и просил военной помощи.

звонил и руководству северной кореи, просил сухпайки.

путин мечется в агонии.
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18.03.2022 09:39 Відповісти
как по мне - сейчас ему вонять уже не следует. его блицкриг накрылся тазиком.
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18.03.2022 09:40 Відповісти
а щеки понадувать ? )))
ему в бункер не докладывают о провале...там оно уверено шо уже под Польшей его колонны...в парадной форме)))
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18.03.2022 09:41 Відповісти
То что ху#ло требует это не мирное соглашение, это капитуляция, а значит он идёт в след за своим кораблем.
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18.03.2022 09:42 Відповісти
путін говорить, що НАТО хоче напасти на росію.

То чому ж НАТО зараз не нападає на росію, за агресію проти України?
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18.03.2022 09:47 Відповісти
Переговоры с путлеровцами только способствуют обстрелам городов ибо создают ложную иллюзию что могут заставить Зеленского подписать капитуляцию.
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18.03.2022 09:51 Відповісти
В нато має право встпупати будь-яка країна, яка хоче в нього вступити. НАТО - оборонний блок, а не нападаючий, і він не має на меті нападати на росію. (інакше вже давно напав би, за агресію в Україні)

Україна має держати велику армію! росія ж зараз говорить, що цю війну вона проводить для безпеки росії. От і Україні потрібна велика армія для нашої безпеки від росії!
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18.03.2022 09:51 Відповісти
А ху не хо цей путлер? - обкакає те чим пісає.
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18.03.2022 09:51 Відповісти
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18.03.2022 10:02 Відповісти
Переговоры с ******? Извените , какие переговоры с тереристом? Это для него только отдышка потом опять растрел гражданских и бомбежка городов. На большее у него не хватит сил. Президент московии пошёл на ***.
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18.03.2022 10:16 Відповісти
З росiйськоi мови залишити тiльки *****
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18.03.2022 10:22 Відповісти
ПУНКТ МОЖЕТ БЫТЬ ОДИН РАША ИДЕТ ***** С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.
И ВТОРОЕ ,ПОЧЕМУ МОЛЧАТ НАШИ ПОЛИТИКИ,ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ЭТО И ЕСТЬ ФАШИСТКРЕ ТРЕБОВАНИЕ.ПОТОМУЧТО НАЦИОНАЛИСТЫ ЭТО ВСЯ УКРАИНА,А НАЦИСТЫ В КРЕМЛЕ
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18.03.2022 11:02 Відповісти
Калин не став розкривати змісту цих пунктів. Так не став розкривати їх для українського народу. А ось мутні переговорники їх знають, та тільки приховують від нас! Незабаром підпишуть і проголосують у ВР у режимі онлайн відео. При цьому знищать Конституцію і саму Україну як суверенну європейську державу.
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18.03.2022 11:16 Відповісти
"Туреччина не планує запроваджувати санкції проти Росії, пояснюючи це необхідністю зберегти позицію посередника для переговорів",- ось значить як нині називається лизання жопи путлєра. Дійсно, туркам ще помідорчики нарассіі продавати і приймати рюзькє туристів в анталіях. Не до санкцій
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18.03.2022 11:17 Відповісти
1. ВЬІВЕСТИ ВСЕ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЬІ, В ТОМ ЧИСЛЕ З ДОНБАССА И КРЬІМА.
2. ПУТИНА И ЕГО СВОРУ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЬІХ В ГААГУ.
3. ВЬІПЛАТИТЬ РЕПАРАЦИИ И КОНТРУБУЦИЮ УКРАИНЕ.
4. СВОБОДУ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЬІМ ОБРАЗОВАНИМ ЕРЕФИИ.
5. ДЕРУСИФИКАЦИЯ.
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18.03.2022 11:18 Відповісти
еще и язык поворачивается у этой гниды! я в шоке!
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18.03.2022 11:36 Відповісти
іди *****, кончений шизофренік.
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18.03.2022 11:37 Відповісти
а никто не обратил внимание что герб России похож на Змея Горыныча( три короны над головами), а правит ей Кощей Бесмертный( сколько он уже при власти, и быль стала явью
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18.03.2022 11:45 Відповісти
путлер озвучил свои желания а Эрдоган подумал-"набить бы т**е епало Карлик **.анный!
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18.03.2022 11:54 Відповісти
ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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18.03.2022 12:43 Відповісти
Сподіваюсь - у Зеленского і його шобла вистачить розуму і інстинкту самозбереження не йти на такі угоди. Інакше народ України і їх відправить вслід за російським кораблем.
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18.03.2022 12:49 Відповісти
І після цього Подоляк з Арестовичем нам будуть розповідати про якісь перемовини і можливість укладення якоїсь "мирної" угоди? Та якщо Зеля щось подібне підпише то може в Туреччині і залишатись. Тут його вже ніхто не чекатиме.
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18.03.2022 14:22 Відповісти
Розмова відбулася 17 березня з ініціативи Путіна. Не спиться підорасу.
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18.03.2022 14:24 Відповісти
Никак не угомонится золюпенфюрер
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18.03.2022 15:06 Відповісти
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