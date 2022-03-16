Зеленський розповів Ердогану про боротьбу України з російською агресією

Володимир Зеленський поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про боротьбу України проти агресії з боку російської федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у твіттері.

"Провів перемовини з другом України Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби українського народу проти агресії, що триває. Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу", – зазначив глава Української держави.

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