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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський розповів Ердогану про боротьбу України з російською агресією

зеленський,ердоган

Володимир Зеленський поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про боротьбу України проти агресії з боку російської федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у твіттері.

"Провів перемовини з другом України Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби українського народу проти агресії, що триває. Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу", – зазначив глава Української держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Туреччини Чавушоглу проведе переговори в Москві, а потім - в Україні, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Ердоган Реджеп Таїп (927)


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Лавров поблагодарил Турцию за " взвешенную позицию". Турция не ввела против рашки санкций,не закрыла небо для рашистских самолётов.
Турция,в лице Эрдогана, раскритиковала ЕС и Штаты за жестку позицию в отношении рашки.
Такой вот друг.
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16.03.2022 22:10 Відповісти
Байрактари - ось реальна допомога!
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16.03.2022 22:40 Відповісти
Вони були куплені, а не надані, і Байрактари - це на 100% технології США та ЕС
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17.03.2022 06:45 Відповісти
Нормальный друг и беженцев принимает и байрактары дает и еще кой чего главное не слова а дела
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16.03.2022 22:18 Відповісти
Ага, розкажи своєму другу, турецькому *****, як тут справи, а то воно і не знає, бо зайнятий використанням положення Туреччини як країни, що не ввела жодних санкції проти кацапів, приймає свинособак та не надала ніякої допомоги Україні.
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17.03.2022 06:44 Відповісти
 
 