Зеленський розповів Ердогану про боротьбу України з російською агресією
Володимир Зеленський поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про боротьбу України проти агресії з боку російської федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у твіттері.
"Провів перемовини з другом України Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби українського народу проти агресії, що триває. Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу", – зазначив глава Української держави.
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Турция,в лице Эрдогана, раскритиковала ЕС и Штаты за жестку позицию в отношении рашки.
Такой вот друг.