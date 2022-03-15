Глава МЗС Туреччини Чавушоглу проведе переговори в Москві, а потім - в Україні, - Ердоган
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Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу візьме участь у переговорах у Москві, а в четвер здійснить візит до України, заявив у вівторок турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.
"Сьогодні глава МЗС Туреччини вирушить до Москви, де завтра проведе переговори, а у четвер він вирушить до України", - наводить слова Ердогана агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Не на розмовляються ніяк з 14го року.... краще ще Байрактарів штук 1000 Україні надайте.