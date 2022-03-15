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Глава МЗС Туреччини Чавушоглу проведе переговори в Москві, а потім - в Україні, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава МЗС Туреччини Чавушоглу проведе переговори в Москві, а потім - в Україні, - Ердоган

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу візьме участь у переговорах у Москві, а в четвер здійснить візит до України, заявив у вівторок турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Сьогодні глава МЗС Туреччини вирушить до Москви, де завтра проведе переговори, а у четвер він вирушить до України", - наводить слова Ердогана агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина контактує з РФ та Україною щодо припинення вогню, - глави МЗС Чавушоглу

Автор: Роман Свиридович
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Бесполезные разъезды. Делать туркам нехрен.
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15.03.2022 20:03 Відповісти
З куйлом могли і з Турції перєгаваріть, а то все одно прилетить в мацкву і його посадять перед телевізором бєрьозка с прямим ефіром з бункера плєшивого.
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15.03.2022 20:09 Відповісти
Який сенс розмовляти з схибленим сином сатани ******?!
Не на розмовляються ніяк з 14го року.... краще ще Байрактарів штук 1000 Україні надайте.
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15.03.2022 20:12 Відповісти
 
 