3 024 4
Туреччина контактує з РФ та Україною щодо припинення вогню, - глави МЗС Чавушоглу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Анкара продовжує контакти з Росією та Україною з питань припинення вогню та евакуації турецьких громадян із зон бойових дій, наводить у вівторок агентство "Анадолу" слова глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.
"Туреччина контактує з Україною та Росією у питанні досягнення угоди щодо режиму припинення вогню", - заявив глава МЗС Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також зазначив, що Туреччина співпрацює з обома країнами щодо евакуації своїх громадян з України. За його словами, евакуація турецьких громадян із Маріуполя очікується "сьогодні чи завтра".
Чавушоглу додав, що у вівторок Одесу залишить евакуаційний автобус.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виктор Гончарук
показати весь коментар15.03.2022 13:22 Відповісти Мені подобається 2
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар15.03.2022 13:51 Відповісти Мені подобається 0
Serhii P.
показати весь коментар15.03.2022 13:31 Відповісти Мені подобається 0
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар15.03.2022 13:49 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...