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Туреччина контактує з РФ та Україною щодо припинення вогню, - глави МЗС Чавушоглу

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Туреччина контактує з РФ та Україною щодо припинення вогню, - глави МЗС Чавушоглу

Анкара продовжує контакти з Росією та Україною з питань припинення вогню та евакуації турецьких громадян із зон бойових дій, наводить у вівторок агентство "Анадолу" слова глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Туреччина контактує з Україною та Росією у питанні досягнення угоди щодо режиму припинення вогню", - заявив глава МЗС Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що Туреччина співпрацює з обома країнами щодо евакуації своїх громадян з України. За його словами, евакуація турецьких громадян із Маріуполя очікується "сьогодні чи завтра".

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Чавушоглу додав, що у вівторок Одесу залишить евакуаційний автобус.
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Вже в ООС припиняли вогонь.До чього це привело?Це вже було!
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15.03.2022 13:22 Відповісти
Було навіть "одностороннє перемир*я" в червні 2014, коли, скориставшись ним, кацапи вбили 36 добровольців та солдатів.
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15.03.2022 13:51 Відповісти
Якщо Україна припинить стріляти, тоді не буде України.
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15.03.2022 13:31 Відповісти
В сраку просто "припинення вогню"! Ми вже чули це від придурка ЗЕлупи: "Треба перестати стріляти". Кацапи повинні вивести свою озброєну орду орків негайно. Ні одного орка не повинно залишитись в Україні.
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15.03.2022 13:49 Відповісти
 
 