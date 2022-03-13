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Туреччина домовляється із Росією про евакуацію своїх громадян із заблокованого Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Туреччина домовляється із Росією про евакуацію своїх громадян із заблокованого Маріуполя

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що звернувся до глави МЗС Росії з проханням про евакуацію турків, які перебувають у мечеті в Маріуполі.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише агентство Reuters.

Міністерство закордонних справ України заявило в суботу, що російські війська обстріляли мечеть султана Сулеймана, де сховалися понад 80 дорослих та дітей, зокрема турки.

Чавушоглу зауважив, що мечеть не пошкоджено і що на турків чекали автобуси для евакуації. Він також сказав, що контакт із людьми не може бути встановлений через бої в цьому районі.

"Під час моєї телефонної розмови з паном Лавровим я… попросив його надати підтримку в евакуації наших громадян із Маріуполя", - сказав Чавушоглу.

Дивіться також: Понад 100 турецьких громадян перебувають в Маріуполі - їхнє житло зруйноване, вони знаходяться у неопалюваній мечеті. ВIДЕО

Він додав, що Туреччина поділилася з Росією інформацією про своїх громадян, які застрягли у районах, куди увійшли російські війська.

"Протягом кількох днів ми відправляємо туди наші автобуси, але через те, що у місті продовжуються зіткнення, автобуси не можуть в'їхати", - сказав він.

Посольство України в Анкарі повідомило у п'ятницю, що у мечеті сховалися 86 турків, з них 34 дитини. Туреччина не прокоментувала кількість турків, які там перебувають.  

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Ну, якщо ви домовляєтеся про евакуацію з кацапстаном, нехай він й гарантує безпеку турків(((
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13.03.2022 16:41 Відповісти
Іншаллах
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13.03.2022 16:41 Відповісти
Забирайте етнічних турок і навколо Мариуполя, там дітей багато
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13.03.2022 16:42 Відповісти
Щось не чув про евакуацію євреїв...
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13.03.2022 16:47 Відповісти
За одно и разведку проведут или ништяков подкинут. Уверен, турки найдут чем помочь Украине в данной ситуации.
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13.03.2022 16:46 Відповісти
За одного турка - один байрактар
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13.03.2022 17:00 Відповісти
своих, бл...ь, а наши не люди?
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13.03.2022 17:02 Відповісти
Может я и не прав ,но отдельно некие национальности выпускать нельзя-это предательство прежде всего своего народа.
Если договариваются-пусть договариваются за всех или ни за кого
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13.03.2022 17:08 Відповісти
 
 