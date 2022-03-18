В переговорах с Россией полезна была бы "другая логика", - Кулеба
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Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным "хоть сегодня", его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
При этом он констатировал, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас проходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить.
"Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но у них просто нет мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезна. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали", - говорит Кулеба.
"Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее. А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над снабжением необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.
Министра также спросили о месте возможной встречи Зеленского с президентом страны-оккупанта.
"Конкуренция, уже там соревнование между разными странами, чтобы принять эту встречу. Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", - ответил он.
Пожалуйста, подождите...
А язиком молоть - не мішки тягати...
Не вирішує зараз нічого ніякий ЗЕ.
Лише Збройні Сили України. І не дай Бог він надумає їх зрадити.
Так що не треба тут..
Сьогодні в УП опублікували список "хотєлок" цього божевільного Путіна, які він висказав в телефонній розмові з Ердоганом, як умову миру...
До всього того, що було з самого початку, до статусу російської мови, він ще забажав, на власний розсуд визначати КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ЗСУ!!!
Таку вимогу, зазвичай, висувають країні яка капітулює.
Про що можна розмовляти після цього??!!
Про що будуть розмовляти Зеленський з Путіним, якщо Путін просто, тупо, каже "...або по-моєму, або ніяк".
Особисто я не вбачаю ніяких передумов до перемовин, допоки не настане перелом у війні, і ми не поженемо цю наволоч за межі своєї території.
Эта война при любом исходе закончится каким-то договором, по любому!