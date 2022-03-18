Враг обстрелял квартал в Подольском районе Киева, - КГГА
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Число пострадавших и повреждений уточняется.
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация, передает Цензор.НЕТ.
"Киев получил очередной удар от врага. Обстрелян жилой квартал в Подольском районе", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели и медики.
"Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", – добавили в КГГА.
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