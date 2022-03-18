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Враг обстрелял квартал в Подольском районе Киева, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

оборона,київ

Число пострадавших и повреждений уточняется.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация, передает Цензор.НЕТ.

"Киев получил очередной удар от врага. Обстрелян жилой квартал в Подольском районе", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и медики.

"Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", – добавили в КГГА.

Смотрите: Обстрел Подольского района Киева: пылал жилой дом, 1 человек погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+8
Добрий заклик дмитрику. Тоді виникае логічне питання. тому ти голосував та топив за осіб. які 2,5 роки гнобили та знищували ЗСУ та запороли всі ракетні програми? Це твій особистий вклад та карма ? Егеж?
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18.03.2022 09:08
+7
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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18.03.2022 08:48
+3
Ураа, сподіваюсь ти прикладеш максимум зусиль.
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18.03.2022 08:50
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Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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18.03.2022 08:48 Ответить
Ураа, сподіваюсь ти прикладеш максимум зусиль.
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18.03.2022 08:50 Ответить
ТАле є не ти секс...
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18.03.2022 08:55 Ответить
что за бред?
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18.03.2022 10:27 Ответить
Добрий заклик дмитрику. Тоді виникае логічне питання. тому ти голосував та топив за осіб. які 2,5 роки гнобили та знищували ЗСУ та запороли всі ракетні програми? Це твій особистий вклад та карма ? Егеж?
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18.03.2022 09:08 Ответить
ти дебіл?
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18.03.2022 11:25 Ответить
Можливо це уламки ракети? Бо обстріл з арти це ще гірше уламків.
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18.03.2022 09:01 Ответить
Один вибух був чутний, а не два у випадку збиття ракети.
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18.03.2022 09:05 Ответить
Это было не сбитие, и никакие не обломки,как и на куреневке недавно. просто прилетела ракета
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18.03.2022 09:23 Ответить
Може хто підскажить - старі будівлі чи нові?
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18.03.2022 09:32 Ответить
хрущи
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18.03.2022 10:28 Ответить
начала ПВО воронить....раз за разом...
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18.03.2022 10:30 Ответить
 
 