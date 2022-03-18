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Ворог обстріляв квартал у Подільському районі Києва, - КМДА

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оборона,київ

Кількість постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі", - йдеться у повідомленні.

На місця працюють рятувальники та медики.

"Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", - додали в КМДА.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Добрий заклик дмитрику. Тоді виникае логічне питання. тому ти голосував та топив за осіб. які 2,5 роки гнобили та знищували ЗСУ та запороли всі ракетні програми? Це твій особистий вклад та карма ? Егеж?
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18.03.2022 09:08
+7
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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18.03.2022 08:48
+3
Ураа, сподіваюсь ти прикладеш максимум зусиль.
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18.03.2022 08:50
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Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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18.03.2022 08:48 Відповісти
Ураа, сподіваюсь ти прикладеш максимум зусиль.
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18.03.2022 08:50 Відповісти
ТАле є не ти секс...
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18.03.2022 08:55 Відповісти
что за бред?
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18.03.2022 10:27 Відповісти
Добрий заклик дмитрику. Тоді виникае логічне питання. тому ти голосував та топив за осіб. які 2,5 роки гнобили та знищували ЗСУ та запороли всі ракетні програми? Це твій особистий вклад та карма ? Егеж?
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18.03.2022 09:08 Відповісти
ти дебіл?
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18.03.2022 11:25 Відповісти
Можливо це уламки ракети? Бо обстріл з арти це ще гірше уламків.
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18.03.2022 09:01 Відповісти
Один вибух був чутний, а не два у випадку збиття ракети.
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18.03.2022 09:05 Відповісти
Это было не сбитие, и никакие не обломки,как и на куреневке недавно. просто прилетела ракета
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18.03.2022 09:23 Відповісти
Може хто підскажить - старі будівлі чи нові?
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18.03.2022 09:32 Відповісти
хрущи
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18.03.2022 10:28 Відповісти
начала ПВО воронить....раз за разом...
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18.03.2022 10:30 Відповісти
 
 