Ворог обстріляв квартал у Подільському районі Києва, - КМДА
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Кількість постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі", - йдеться у повідомленні.
На місця працюють рятувальники та медики.
"Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", - додали в КМДА.
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