Ворог обстріляв квартал у Подільському районі Києва, - КМДА

Кількість постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі", - йдеться у повідомленні.

На місця працюють рятувальники та медики.

"Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", - додали в КМДА.

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