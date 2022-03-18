Гуманитарные коридоры в Сумской области. СПИСОК

В Сумской области 18 марта будут открыты гуманитарные коридоры.

Об этом сообщает глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Из всех городов, кроме Сум, колонны будут отправляться в 9:00 утра. В Сумах – с 13:00 до 14:00.

Из всех населенных пунктов кроме Сум и Тростянца колонны будут отправляться с площадей перед городскими и поселковыми советами.

В эвакуационные автобусы могут сесть женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. Можно взять с собой домашних животных.

Мужчины могут выехать по гуманитарному коридору только за рулем собственного авто.

🔶Подробности:

➡️ Тростянец - Полтавская область

(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

🔸Частично на автобусах и личном транспорте.

✅ Место сбора;

📌 Внимание, Тростянец!

🔶Выезд автобусов – от ПТУ в 9:00

🔶Для автомобилей – место сбора: стадион им.Куца.

Маршрут движения по городу на выезд в сторону г. Сумы – ул. Кенига стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул Гришина (объездная) - ул Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

➡️ Сумы - Полтавская область

(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

🔸Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

✅Выезд автобусами в Сумах:

⏳Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

❗Места сбора в Сумах:

🔶 Основной выезд: возле памятника Алеше, (р-н школы 2).

🔺Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)

🔸- БК "Химик"

🔸- ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"

🔸- "Бильбоу" на пр. Курском

🔸- ТЦ "Мануфактура"

➡️ Лебедин - Полтавская область

(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

🔸Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

➡️ Конотоп - Полтавская область

(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

🔶Из города Конотоп выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

➡️ Большая Писаревка - Полтава

(Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).

🔶Из поселка Большая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

➡️ Краснополье - Полтавская область

(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

🔶Частично на автобусах и личном транспорте.

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