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Последствия вражеских обстрелов Житомирщины. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасатели Житомирской области продолжают работать над ликвидацией последствий вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 17 марта в с. Яблоновка Коростенского района в результате артиллерийского обстрела разрушены 2 частных жилых дома и повреждены еще 2 здания. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ задействованы 1 ед. техники и 6 чел. личного состава 13 ДПРЧ. Погибших и травмированных нет.

"Ночью 18 марта в с. Залесье Коростенского района враг повредил в двух частных дворах жилой дом и хозяйственное здание. Еще одно хозяйственное сооружение в результате обстрелов было разрушения с последующим возгоранием. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 1 ед. техники и чел. личного состава 14 ДПРЧ. Погибших и травмированных людей нет", - добавляют в ГСЧС.

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Последствия вражеских обстрелов Житомирщины 01
Последствия вражеских обстрелов Житомирщины 02
Последствия вражеских обстрелов Житомирщины 03
Последствия вражеских обстрелов Житомирщины 04
Последствия вражеских обстрелов Житомирщины 05
Последствия вражеских обстрелов Житомирщины 06

Автор: Анастасія Потіха
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Підарасія.
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18.03.2022 10:16 Ответить
Підорашенський "мір" прийшов.
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18.03.2022 10:18 Ответить
Це улус і вони по іншому не можуть. Їх бісить, коли вони бачуть, що хтось живе краще.
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18.03.2022 10:23 Ответить
Твари козламордые.чем вы беспощаднее,тем мы сильнее.
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18.03.2022 10:19 Ответить
 
 