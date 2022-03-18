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Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальники Житомирщини продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 17 березня у с. Яблунівка Коростенського району внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано 2 приватних житлових будинки та пошкоджено ще 2 будівлі. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 од. техніки та 6 чол. особового складу 13 ДПРЧ . Загиблих та травмованих немає.

"Вночі 18 березня у с. Залісся Коростенського району ворог пошкодив у двох приватних обійстях житловий будинок та господарську будівлю. Ще одна господарська споруда внаслідок обстрілів зазнала руйнувань з подальшим загорянням. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 од. техніки та 6 чол. особового складу 14 ДПРЧ . Загиблих та травмованих людей немає", - додають в ДСНС.

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Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Житомирщини 06

Автор: Ірина Дашківська
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Підарасія.
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18.03.2022 10:16 Відповісти
Підорашенський "мір" прийшов.
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18.03.2022 10:18 Відповісти
Це улус і вони по іншому не можуть. Їх бісить, коли вони бачуть, що хтось живе краще.
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18.03.2022 10:23 Відповісти
Твари козламордые.чем вы беспощаднее,тем мы сильнее.
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18.03.2022 10:19 Відповісти
 
 