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ГУР МО обнародовало список российских оккупантов из Дагестана, совершающих военные преступления против мирного населения Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гур

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список из более 3,3 тысяч российских оккупантов из 136 отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в г. Буйнакск Республики Дагестан.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащие 136 отдельной мотострелковой бригады, (в/ч 63354) г. Буйнакск, Республики Дагестан., совершающих военные преступления против народа Украины. население Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ГУР МО, передаёт Цензор.НЕТ.

Просмотреть список можно по ссылке.

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ГУР МО обнародовало список российских оккупантов из Дагестана, совершающих военные преступления против мирного населения Украины 01
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Топ комментарии
+12
Дегестанці вам не ганьба? Ви підтримуєте ту сволоту, котра ваш народ тримає віками у заручниках. Може вже станете вільним народом? Не ганьбіть КАВКАЗ.
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18.03.2022 11:44
+9
НЕма народу дегестану. Стадо баранів...
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18.03.2022 11:57
+8
Знищіти.
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18.03.2022 11:40
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Знищіти.
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18.03.2022 11:40 Ответить
навіщо нам цей список? знищіть і опублікуйте список вже знищеної сволоти.
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18.03.2022 11:41 Ответить
При Бурбі може б і знищували, а тепер ГУР воює лише віртуально.
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18.03.2022 11:43 Ответить
від дагестанського населення нічого не залишиться, як що і далі будут їхати воювати.
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18.03.2022 11:42 Ответить
Дегестанці вам не ганьба? Ви підтримуєте ту сволоту, котра ваш народ тримає віками у заручниках. Може вже станете вільним народом? Не ганьбіть КАВКАЗ.
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18.03.2022 11:44 Ответить
Навіщо ті списки - кожен кацапський військовий та "силовик" є законною мішенню будь-коли та будь-де
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18.03.2022 11:45 Ответить
Брати їх в полон, значить коїти злочин проти власного народу.
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18.03.2022 11:51 Ответить
НЕма народу дегестану. Стадо баранів...
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18.03.2022 11:57 Ответить
да никогда и не было, черножопый тупой сброд понторезов
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18.03.2022 12:02 Ответить
Всіх в міждународний розшук і їх сімей як воєнних злочинців.А краще голови їм знести.
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18.03.2022 12:45 Ответить
Интересно, в плен их будут брать?...
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18.03.2022 13:36 Ответить
 
 