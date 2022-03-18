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ГУР МО обнародовало список российских оккупантов из Дагестана, совершающих военные преступления против мирного населения Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главное управление разведки Минобороны опубликовало список из более 3,3 тысяч российских оккупантов из 136 отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в г. Буйнакск Республики Дагестан.
"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащие 136 отдельной мотострелковой бригады, (в/ч 63354) г. Буйнакск, Республики Дагестан., совершающих военные преступления против народа Украины. население Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ГУР МО, передаёт Цензор.НЕТ.
Просмотреть список можно по ссылке.
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