ГУР МО обнародовало список российских оккупантов из Дагестана, совершающих военные преступления против мирного населения Украины

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список из более 3,3 тысяч российских оккупантов из 136 отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в г. Буйнакск Республики Дагестан.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащие 136 отдельной мотострелковой бригады, (в/ч 63354) г. Буйнакск, Республики Дагестан., совершающих военные преступления против народа Украины. население Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ГУР МО, передаёт Цензор.НЕТ.

Просмотреть список можно по ссылке.

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