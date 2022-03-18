Сухачев просит Кабмин выплачивать 30 тыс. грн премии сотрудникам ГБР на время военного положения

Руководитель ГБР Алексей Сухачев обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном вознаграждении в размере 30 тысяч гривен для рядовых и начальников ГБР на время военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Сухачева на имя Шмыгаля, которым располагает "Украинская правда".

"Прошу дополнить перечень субъектов, которым может выплачиваться дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета министров Украины от 28.02.2022 номер 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований", - говорится в письме.

Согласно положениям этого постановления Кабмина, дополнительное вознаграждение составляет 30 тысяч гривен ежемесячно. И выплачивается оно военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, главного управления разведки Министерства обороны, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, УГО, Госспецсвязи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, военным прокурорам ОГП, ГСЧС, сотрудникам службы Судебной охраны, лицам начальствующего состава управления специальных операций НАБУ и полицейским.

Сухачев ссылается на ряд законов и отмечает, что на сотрудников ГБР должны распространяться такие же условия обеспечения, как у работников Национальной полиции.

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"Украинская правда" поинтересовалась зарплатами в ГБР. Так, по данным источников в уполномоченных органах, заработная плата следователей и оперуполномоченных ГБР составляет около 60 тысяч гривен, заместителей директора – около 80, а директора – более 100 тысяч гривен.

При этом, по данным собеседников "Украинской правды" в Государственном бюро расследований, во время военного положения их перевели в основном в западные области страны. В частности, главное следственное управление, за исключением отдельных отделов, переведено во Львовскую и Ивано-Франковскую области.