РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9150 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
16 282 147
война (46523) выплаты (538) премия (469) военное положение (398) ГБР (2539) Сухачев (52)

Сухачев просит Кабмин выплачивать 30 тыс. грн премии сотрудникам ГБР на время военного положения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олександр,сухачов

Руководитель ГБР Алексей Сухачев обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном вознаграждении в размере 30 тысяч гривен для рядовых и начальников ГБР на время военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Сухачева на имя Шмыгаля, которым располагает "Украинская правда".

"Прошу дополнить перечень субъектов, которым может выплачиваться дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета министров Украины от 28.02.2022 номер 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований", - говорится в письме.

Согласно положениям этого постановления Кабмина, дополнительное вознаграждение составляет 30 тысяч гривен ежемесячно. И выплачивается оно военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, главного управления разведки Министерства обороны, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, УГО, Госспецсвязи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, военным прокурорам ОГП, ГСЧС, сотрудникам службы Судебной охраны, лицам начальствующего состава управления специальных операций НАБУ и полицейским.

Сухачев ссылается на ряд законов и отмечает, что на сотрудников ГБР должны распространяться такие же условия обеспечения, как у работников Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем воинам-срочникам на период военного времени будут дополнительно платить 30 тыс. грн в месяц, - Минобороны

"Украинская правда" поинтересовалась зарплатами в ГБР. Так, по данным источников в уполномоченных органах, заработная плата следователей и оперуполномоченных ГБР составляет около 60 тысяч гривен, заместителей директора – около 80, а директора – более 100 тысяч гривен.

При этом, по данным собеседников "Украинской правды" в Государственном бюро расследований, во время военного положения их перевели в основном в западные области страны. В частности, главное следственное управление, за исключением отдельных отделов, переведено во Львовскую и Ивано-Франковскую области.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+120
****** просто! В армию этих пидоров!
показать весь комментарий
18.03.2022 11:58
+83
Йдіть на фронт суки! ДБР кончене.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:58
+79
Цинізм та жадібність не має кордонів
показать весь комментарий
18.03.2022 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
это можно...обнулить дбр,а всех сотрудников в тероборону.
показать весь комментарий
18.03.2022 12:21 Ответить
По 30 тыс. и долларов тем ребятам которые на переднем крае гнобят и крошат кацапскую военщину!А этим "военным" Дбр и пр. в костюмах направление на фронт или ТО.
показать весь комментарий
18.03.2022 12:26 Ответить
Цікаво, а за що ДБР премії, якщо вони сидять в тилу?
показать весь комментарий
18.03.2022 12:27 Ответить
А ви, козли, щось зробили для цього?!
Винагороду вам ***** виплатить за те, що чморите захисників України!
показать весь комментарий
18.03.2022 12:28 Ответить
И главное, что им будут платить, воюющим будут зажимать, а этим по первому требованию.
показать весь комментарий
18.03.2022 12:29 Ответить
За Кб "Луч" окрему премію.
показать весь комментарий
18.03.2022 12:31 Ответить
От вам і "ніззя крітікавать во время вайньі".І цей цинізм і мерзота то тільки початок.
показать весь комментарий
18.03.2022 12:31 Ответить
І чим ці місцеві гниди продажні краще за убивць і мародерів рассейських?
показать весь комментарий
18.03.2022 12:34 Ответить
вы что **..лись тварюки
показать весь комментарий
18.03.2022 12:36 Ответить
А Шмигаль що говорить? Зробить? Тишком прийме рішення, про яке ми і не дізнаємося? Як на ці вимоги реагує наш Президент?
показать весь комментарий
18.03.2022 12:37 Ответить
В ДБР ПОГОЛОВНО твари коррумпирвоанные и бездельники!!!!

Какие премиии???? Только на передок всех поголовно!!!!!!
показать весь комментарий
18.03.2022 12:40 Ответить
ДБР-диверсіоне бюро росії, а про те що це чумний барак корупціі можна вже не говорити!
показать весь комментарий
18.03.2022 23:29 Ответить
гімна хай наїдяться,сволота безсовістна.
показать весь комментарий
18.03.2022 12:41 Ответить
Может премию пожарникам и медикам дать?!!!
показать весь комментарий
18.03.2022 12:41 Ответить
Я так зрозумів це за кожен спалений кацапотанк, гвинтокрил, ... ітд ітп. Ну чи не суки ? СУКИ !
показать весь комментарий
18.03.2022 12:43 Ответить
****** в Ирпень, вместе с прокурорскими, судьями, набу, сап и прочей ******, ******! Денег им дай, идите страну защищайте на передке, ссыкуны ******. Война показала кто есть кто и какие службы нужны, а какие только продирают бюджет!
показать весь комментарий
18.03.2022 12:44 Ответить
Абсолютно ворожа до України організація, диверсанти в тилу, ті хто нічого не роблять стосовно цього підрозділу зрадники
показать весь комментарий
18.03.2022 12:47 Ответить
А что, сотрудникам ДБР еще и деньги, зарплаты платят?
показать весь комментарий
18.03.2022 12:48 Ответить
На передову суку відправити разом з підлеглими всіх ,хоть якась користь буде
показать весь комментарий
18.03.2022 12:50 Ответить
На передовій суки не потрібні з них там ніякої користі. Ця мерзота здатна тіки на лайно!
показать весь комментарий
18.03.2022 23:37 Ответить
Їм гроші прямо в Польщу висилати, чи де вони там ховаються?
показать весь комментарий
18.03.2022 12:52 Ответить
Люди на армию последнее отдают, а этим все мало ... тыловики , пля, ********..
показать весь комментарий
18.03.2022 12:57 Ответить
Всю мерзоту направити підносити заряди артилерістам, а суку-чова на перевиховання до Т.Чорновол
показать весь комментарий
18.03.2022 12:58 Ответить
"суку-чова ".... РЕСПЕКТ!!!
показать весь комментарий
18.03.2022 13:09 Ответить
Ха, а чого ви хотіли від мародера льоши зіллі і його відомства? Так це той самий незамінний кадр для зе-команди. Так це той самий чувак, який став казково багатий на держ службі. До речі, в нбу залишилось тільки 20 млн гривень на армію.
показать весь комментарий
18.03.2022 12:59 Ответить
***, вкрай берега потерявшие....
показать весь комментарий
18.03.2022 12:59 Ответить
Це взагалі за межею якогось розуміння. По-перше, де їхній спецназ, на якому фронті воює? А по-друге, при тих зарплатах, ці негідники повинні половину фронту віддавати. Мерзота, суку ******** на фронт, або геть з посади.
показать весь комментарий
18.03.2022 13:03 Ответить
на якому - на колчаківському фронті
показать весь комментарий
18.03.2022 13:42 Ответить
пропоную знизити їм зар. плату до прожиткового мінімуму, бо злочинність в Україні впала до мінімумів! мусорам просто нема що робити, то нащо їм платити багато.
показать весь комментарий
18.03.2022 13:05 Ответить
Чем те .... сейчас занимаются. Где Медведчук, где Шуфрич' где вся та мразь из опзж
показать весь комментарий
18.03.2022 13:06 Ответить
****, на фронт його тварюку, що зарплати у них малі, яке воно кончене
показать весь комментарий
18.03.2022 13:06 Ответить
ДБР - мерзотні підари. Тварюки продажні!
показать весь комментарий
18.03.2022 13:08 Ответить
Невже задовольнять?
показать весь комментарий
18.03.2022 13:09 Ответить
Тилові гниди вимагають збільшити їхні і без того космічні зарплати. Це ж справжнє мародерство.
показать весь комментарий
18.03.2022 13:13 Ответить
******** скотина квартальная, в окопы нах... сук *** на передовую. Премий ***** захотел.
показать весь комментарий
18.03.2022 13:20 Ответить
И судебнаЯ ***** охрана танки уничтожает? ***** не государство а сплошная ************ квартальная помойка
показать весь комментарий
18.03.2022 13:26 Ответить
Казалось бы, ну теперь подобного ворья и мародеров в госорганах уже не будет, но ничего не меняется, эту нечисть похоже что только физически можно вынести с нашей страны!
показать весь комментарий
18.03.2022 13:32 Ответить
Вот и смотри Народ, каких тварей наплодила эта власть. Кругом льётся кровь, а им бабло давай.
показать весь комментарий
18.03.2022 13:43 Ответить
Як завжди закони під себе !
показать весь комментарий
18.03.2022 13:44 Ответить
Премію? За "стугну", чи за "вільху"?
Чи може за клістрони? Чи може за бронежилети?
Мало кацапських "срібняків"? По вам воєнний трибунал з шибеницею плачуть аж співають - за держ зраду України й за содєствіє окупанту. Думаєте, вам це українці забудуть? Война все спише?
показать весь комментарий
18.03.2022 13:52 Ответить
А за що премії, може тільки з фронту? Борзота зашкалює в такий час премії хотіти.
показать весь комментарий
18.03.2022 13:52 Ответить
Писець просто. Я живу 2200 гр. на місяць і не скулю, зараз.
показать весь комментарий
18.03.2022 14:01 Ответить
Кому война, а кому мать родная. Выдавать памперсы вместо премии.
показать весь комментарий
18.03.2022 14:26 Ответить
І головне Петрухіна не забути! Совість втратили зовсім у ф Франківську! У Маріуполь іх з прохачем попереду! Премію треба заробити
показать весь комментарий
18.03.2022 16:30 Ответить
Зеленский - утихомирь эту шоблу и отправь на фронт пусть там и зарабатывают.
а на их место придут ребята с фронта по причине небоеспособности они заменят
этиэ уродов и 100 раз будут лучше и чеснее работать.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 