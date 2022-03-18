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Мы станем полноправным членом ЕС - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

евроинтеграция

Украина отстроит всю инфраструктуру, которая была уничтожена в результате российского вторжения в нашу страну.

Об этом сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отстроим все – я не сомневаюсь в этом. Мы станем полноправным членом ЕС – каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих – без тысяч сердец, остановленных этой войной. Вечная память каждому , кто отдал жизнь за Украину!", - заметил глава государства.

По его словам, президент Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.

"Бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это непросто, но мы это делаем. Уверен. Также договорились о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Тем, кто за границей и внутри нашего государства", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен: Украина продолжает продвижение к членству в ЕС
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Топ комментарии
+11
Дай Бог! Вообще не хочется чтобы ********* затянула нас в свое совковое болото опять на кучу лет.
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18.03.2022 15:50
+4
Тільки потрібно відбудовувати з розумом, над цим має працювати потужна група архітекторів.
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18.03.2022 15:51
+4
А почему этот заглядыватель в разные места путину, не скажет за чей счет будет это восстановление?
Почему не говорит, что оккупант компенсирует все потери и разрушения?
Если он сдаст плешивой собаке Украину, то ни Европа, ни Америка, не даст ни копейки на восстановление.
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18.03.2022 16:33
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Дай Бог! Вообще не хочется чтобы ********* затянула нас в свое совковое болото опять на кучу лет.
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18.03.2022 15:50 Ответить
а еще Героя Украины и Нобелевскую премию мира.
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18.03.2022 15:50 Ответить
Це тут до чого?
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18.03.2022 15:55 Ответить
Тільки потрібно відбудовувати з розумом, над цим має працювати потужна група архітекторів.
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18.03.2022 15:51 Ответить
А почему этот заглядыватель в разные места путину, не скажет за чей счет будет это восстановление?
Почему не говорит, что оккупант компенсирует все потери и разрушения?
Если он сдаст плешивой собаке Украину, то ни Европа, ни Америка, не даст ни копейки на восстановление.
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18.03.2022 16:33 Ответить
Головне не допускати наші компанії, і все буде гаразд. Бо як допустимо, то буде як з латанням ям на дорогах і обв'язуванням труб хомутами.
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18.03.2022 15:55 Ответить
А ганси та ******.що там ?
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18.03.2022 15:56 Ответить
Подвинемся.
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18.03.2022 16:10 Ответить
В містах стільки багато дерев понищено, я це до того, що українські міста мають бути зеленими, потрібно буде багато посадити дерев, але де їх взяти, метрові деревця скоріше всього не підійдуть.
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18.03.2022 15:58 Ответить
а в НАТО?
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18.03.2022 16:01 Ответить
І ще потрібно Крим зробити гарним курортом, а не військовою базою.
В першу чергу почистити берегову лінію від незаконних застройок і відкрити вільний доступ до всіх пляжів, (звичайно окрім деяких пансіонатних)

Коли повернеться Крим назад в Україну один багатий чоловік обіцяв там побудувати трасу Формули-1
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18.03.2022 16:05 Ответить
Надо еще через американцев на проплаченых фрицев надавить и на слабоумных багетоедов 🥖
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18.03.2022 16:06 Ответить
осталось за малым .Дожить до того момента . Ибо с такими помощниками как Германия и Франция нам светит только мрак .
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18.03.2022 16:07 Ответить
а чи можна стати членом ЕС при нейтральному (внеблоковому) статусі?
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18.03.2022 16:23 Ответить
Можно. Вот страны ЕС, не входящие в НАТО:
Австрия
Кипр
Финляндия
Ирландия
Мальта
Швеция.
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18.03.2022 17:12 Ответить
Мальта под протекторатом военной защиты от Италии. Так что тоже НАТО.
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18.03.2022 17:54 Ответить
Официально Мальта до сих пор сохраняет статус внеблокового государства, т.е. нейтралитета. А с Италией у Мальты существует договор о взаимопомощи в случае внешней военной угрозы. И это вряд ли можно назвать протекторатом.
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18.03.2022 19:23 Ответить
Кацапские военные корабли,которые просят,,попить водички,, традиционно иду по известному адресу. Причем я так понимаю решение принимает Италия
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18.03.2022 20:16 Ответить
Поки що це виглядає як популізм.
Хочеттся бачити і відчувати реальні результати... але наразі лише гучні переможні заяви від Зе
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18.03.2022 18:08 Ответить
 
 