Мы станем полноправным членом ЕС - Зеленский

Украина отстроит всю инфраструктуру, которая была уничтожена в результате российского вторжения в нашу страну.

Об этом сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отстроим все – я не сомневаюсь в этом. Мы станем полноправным членом ЕС – каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих – без тысяч сердец, остановленных этой войной. Вечная память каждому , кто отдал жизнь за Украину!", - заметил глава государства.

По его словам, президент Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.

"Бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это непросто, но мы это делаем. Уверен. Также договорились о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Тем, кто за границей и внутри нашего государства", - добавил Зеленский.

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