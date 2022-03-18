Мы станем полноправным членом ЕС - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Украина отстроит всю инфраструктуру, которая была уничтожена в результате российского вторжения в нашу страну.
Об этом сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы отстроим все – я не сомневаюсь в этом. Мы станем полноправным членом ЕС – каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих – без тысяч сердец, остановленных этой войной. Вечная память каждому , кто отдал жизнь за Украину!", - заметил глава государства.
По его словам, президент Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.
"Бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это непросто, но мы это делаем. Уверен. Также договорились о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Тем, кто за границей и внутри нашего государства", - добавил Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен: Украина продолжает продвижение к членству в ЕС
Пожалуйста, подождите...
Почему не говорит, что оккупант компенсирует все потери и разрушения?
Если он сдаст плешивой собаке Украину, то ни Европа, ни Америка, не даст ни копейки на восстановление.
В першу чергу почистити берегову лінію від незаконних застройок і відкрити вільний доступ до всіх пляжів, (звичайно окрім деяких пансіонатних)
Коли повернеться Крим назад в Україну один багатий чоловік обіцяв там побудувати трасу Формули-1
Австрия
Кипр
Финляндия
Ирландия
Мальта
Швеция.
Хочеттся бачити і відчувати реальні результати... але наразі лише гучні переможні заяви від Зе