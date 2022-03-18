Ми станемо повноправним членом ЄС, - Зеленський
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Україна відбудує всю інфраструктуру, яка була знищена внаслідок російського вторгнення до нашої країни.
Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми відбудуємо все – я не маю сумнівів у цьому. Ми станемо повноправним членом ЄС – кожен представник нашої держави працює для цього 24/7. Але життя вже буде іншим, і для багатьох – без тисяч сердець, зупинених цією війною. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну! ", - зауважив глава держави.
За його словами, президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС.
"Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо. Впевнений. Також домовилися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Тим, хто за кордоном і всередині нашої держави", - додав Зеленський.
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Почему не говорит, что оккупант компенсирует все потери и разрушения?
Если он сдаст плешивой собаке Украину, то ни Европа, ни Америка, не даст ни копейки на восстановление.
В першу чергу почистити берегову лінію від незаконних застройок і відкрити вільний доступ до всіх пляжів, (звичайно окрім деяких пансіонатних)
Коли повернеться Крим назад в Україну один багатий чоловік обіцяв там побудувати трасу Формули-1
Австрия
Кипр
Финляндия
Ирландия
Мальта
Швеция.
Хочеттся бачити і відчувати реальні результати... але наразі лише гучні переможні заяви від Зе