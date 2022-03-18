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Ми станемо повноправним членом ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

евроинтеграция

Україна відбудує всю інфраструктуру, яка була знищена внаслідок російського вторгнення до нашої країни.

Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відбудуємо все – я не маю сумнівів у цьому. Ми станемо повноправним членом ЄС – кожен представник нашої держави працює для цього 24/7. Але життя вже буде іншим, і для багатьох – без тисяч сердець, зупинених цією війною. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну! ", - зауважив глава держави. 

За його словами, президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС.

"Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо. Впевнений. Також домовилися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Тим, хто за кордоном і всередині нашої держави", - додав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів телефонні перемовини із фон дер Ляєн: Україна продовжує поступ до членства в ЄС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Дай Бог! Вообще не хочется чтобы ********* затянула нас в свое совковое болото опять на кучу лет.
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18.03.2022 15:50
+4
Тільки потрібно відбудовувати з розумом, над цим має працювати потужна група архітекторів.
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18.03.2022 15:51
+4
А почему этот заглядыватель в разные места путину, не скажет за чей счет будет это восстановление?
Почему не говорит, что оккупант компенсирует все потери и разрушения?
Если он сдаст плешивой собаке Украину, то ни Европа, ни Америка, не даст ни копейки на восстановление.
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18.03.2022 16:33
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Дай Бог! Вообще не хочется чтобы ********* затянула нас в свое совковое болото опять на кучу лет.
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18.03.2022 15:50 Відповісти
а еще Героя Украины и Нобелевскую премию мира.
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18.03.2022 15:50 Відповісти
Це тут до чого?
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18.03.2022 15:55 Відповісти
Тільки потрібно відбудовувати з розумом, над цим має працювати потужна група архітекторів.
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18.03.2022 15:51 Відповісти
А почему этот заглядыватель в разные места путину, не скажет за чей счет будет это восстановление?
Почему не говорит, что оккупант компенсирует все потери и разрушения?
Если он сдаст плешивой собаке Украину, то ни Европа, ни Америка, не даст ни копейки на восстановление.
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18.03.2022 16:33 Відповісти
Головне не допускати наші компанії, і все буде гаразд. Бо як допустимо, то буде як з латанням ям на дорогах і обв'язуванням труб хомутами.
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18.03.2022 15:55 Відповісти
А ганси та ******.що там ?
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18.03.2022 15:56 Відповісти
Подвинемся.
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18.03.2022 16:10 Відповісти
В містах стільки багато дерев понищено, я це до того, що українські міста мають бути зеленими, потрібно буде багато посадити дерев, але де їх взяти, метрові деревця скоріше всього не підійдуть.
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18.03.2022 15:58 Відповісти
а в НАТО?
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18.03.2022 16:01 Відповісти
І ще потрібно Крим зробити гарним курортом, а не військовою базою.
В першу чергу почистити берегову лінію від незаконних застройок і відкрити вільний доступ до всіх пляжів, (звичайно окрім деяких пансіонатних)

Коли повернеться Крим назад в Україну один багатий чоловік обіцяв там побудувати трасу Формули-1
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18.03.2022 16:05 Відповісти
Надо еще через американцев на проплаченых фрицев надавить и на слабоумных багетоедов 🥖
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18.03.2022 16:06 Відповісти
осталось за малым .Дожить до того момента . Ибо с такими помощниками как Германия и Франция нам светит только мрак .
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18.03.2022 16:07 Відповісти
а чи можна стати членом ЕС при нейтральному (внеблоковому) статусі?
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18.03.2022 16:23 Відповісти
Можно. Вот страны ЕС, не входящие в НАТО:
Австрия
Кипр
Финляндия
Ирландия
Мальта
Швеция.
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18.03.2022 17:12 Відповісти
Мальта под протекторатом военной защиты от Италии. Так что тоже НАТО.
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18.03.2022 17:54 Відповісти
Официально Мальта до сих пор сохраняет статус внеблокового государства, т.е. нейтралитета. А с Италией у Мальты существует договор о взаимопомощи в случае внешней военной угрозы. И это вряд ли можно назвать протекторатом.
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18.03.2022 19:23 Відповісти
Кацапские военные корабли,которые просят,,попить водички,, традиционно иду по известному адресу. Причем я так понимаю решение принимает Италия
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18.03.2022 20:16 Відповісти
Поки що це виглядає як популізм.
Хочеттся бачити і відчувати реальні результати... але наразі лише гучні переможні заяви від Зе
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18.03.2022 18:08 Відповісти
 
 