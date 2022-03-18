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Новости ОбществоВойна в Украине
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загранпаспорт (181) паспорт (1134) Украина (44290) ГМС (41)

ГМС возобновляет работу. Украинцы могут снова делать загранпаспорта и ID-карты

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

паспорт,громадянство

С 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, находящиеся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновляют работу по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, ГМС будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивании фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу, спасаясь от войны.

Отныне граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в определенный орган ГМС, работающих с учетом соблюдения безопасности условий военного положения.

Также в ГМС напоминают, что оформление документов возможно осуществить в любом территориальном органе или подразделении ГМС, независимо от зарегистрированного места жительства.

Поскольку ситуация относительно работы территориальных органов ГМС на сегодняшний день является динамичной, узнать о графике их работы можно, позвонив в соответствующие территориальные органы. Номера телефонов можно найти здесь.
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А коли вже , плять, податкова відновить роботу ??
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18.03.2022 16:14 Ответить
Электронный кабинет не работает?
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18.03.2022 18:03 Ответить
не работает -заявку подав ще 10 до сих пір немає відповіді .Це по-перше . По -другу якого не працюють відділення там де "тихо" ? це по-моєму схоже на саботаж.. ні?
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18.03.2022 19:02 Ответить
У РЯБОШАПКИ БУДЕ МОЖЛИВІСТЬ ЗРОБИТИ ПАСПОРТ НА ІНШЕ ІМ'Я (РЯБОКЕПКА) І ЩЕ РАЗ СПРОБУВАТИ ВТІКТИ З КРАЇНИ...
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18.03.2022 16:35 Ответить
повідомили, що закордонні паспорти не виготовляють. Дату, коли буде відновлено цю адміністративну послугу, також не повідомили
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18.03.2022 16:55 Ответить
 
 