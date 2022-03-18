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Зеленский 23 марта обратится к парламенту Японии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду, 23 марта, обратится к японским парламентариям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что прямое включение украинского лидера запланировано в среду в 11:00 по Киеву (18:00 по местному времени).

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Зустрінеться і подарує їм острова, але надію точно
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18.03.2022 18:18 Ответить
сильно.. вподобайка
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18.03.2022 18:28 Ответить
Самураї приїдуть?
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18.03.2022 18:27 Ответить
Про Курилы им напомни, пане Президент.
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18.03.2022 18:30 Ответить
Повернення Курил для Японії має бути включене в договір капітуляції росії в Російсько-Українській війні 2022 року
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18.03.2022 19:03 Ответить
 
 