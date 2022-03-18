Зеленский 23 марта обратится к парламенту Японии

Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду, 23 марта, обратится к японским парламентариям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что прямое включение украинского лидера запланировано в среду в 11:00 по Киеву (18:00 по местному времени).

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