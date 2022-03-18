Зеленський 23 березня звернеться до парламенту Японії

Президент України Володимир Зеленський наступної середи, 23 березня, звернеться до японських парламентаріїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пряме включення українського лідера заплановане наступної середи об 11:00 за Києвом (18:00 за місцевим часом).

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