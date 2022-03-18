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Зеленський 23 березня звернеться до парламенту Японії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський наступної середи, 23 березня, звернеться до японських парламентаріїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пряме включення українського лідера заплановане наступної середи об 11:00 за Києвом (18:00 за місцевим часом).

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Зустрінеться і подарує їм острова, але надію точно
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18.03.2022 18:18 Відповісти
сильно.. вподобайка
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18.03.2022 18:28 Відповісти
Самураї приїдуть?
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18.03.2022 18:27 Відповісти
Про Курилы им напомни, пане Президент.
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18.03.2022 18:30 Відповісти
Повернення Курил для Японії має бути включене в договір капітуляції росії в Російсько-Українській війні 2022 року
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18.03.2022 19:03 Відповісти
 
 