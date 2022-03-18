Зеленський 23 березня звернеться до парламенту Японії
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Президент України Володимир Зеленський наступної середи, 23 березня, звернеться до японських парламентаріїв.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що пряме включення українського лідера заплановане наступної середи об 11:00 за Києвом (18:00 за місцевим часом).
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