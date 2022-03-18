Японія запровадила додаткові санкції проти російських чиновників та організацій

МЗС Японії оголосило про запровадження санкцій проти 15 російських фізосіб та 9 організацій через широкомасштабну загарбницьку війну в Україні, яку веде Кремль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, кабінет міністрів Японії з метою підтримки міжнародного миру та безпеки заморожує активи офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, восьми заступників міністра оборони Росії, начальника ГРУ, генерального директора "Рособоронекспорту" та ін.

Окрім того, санкції запроваджені проти низки російських організацій, серед яких "Рособоронекспорт", "Вертольоти Росії", Об'єднана авіабудівна корпорація тощо.

Як повідомлялося, Японія оголосила про заборону на експорт 266 товарів 26 технологій у межах санкцій, запроваджених через російське вторгнення до України та аби не дати Росії та Білорусі посилити свій військовий потенціал. Ембарго набуває чинності сьогодні, 18 березня.

Також читайте: Австралія запровадила нові санкції проти 11 російських банків і держструктур