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війна (56124) Росія (47118) санкції (6827) Японія (592)

Японія запровадила додаткові санкції проти російських чиновників та організацій

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

россия,санкции,рф

МЗС Японії оголосило про запровадження санкцій проти 15 російських фізосіб та 9 організацій через широкомасштабну загарбницьку війну в Україні, яку веде Кремль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, кабінет міністрів Японії з метою підтримки міжнародного миру та безпеки заморожує активи офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, восьми заступників міністра оборони Росії, начальника ГРУ, генерального директора "Рособоронекспорту" та ін.

Окрім того, санкції запроваджені проти низки російських організацій, серед яких "Рособоронекспорт", "Вертольоти Росії", Об'єднана авіабудівна корпорація тощо.

Як повідомлялося, Японія оголосила про заборону на експорт 266 товарів 26 технологій у межах санкцій, запроваджених через російське вторгнення до України та аби не дати Росії та Білорусі посилити свій військовий потенціал. Ембарго набуває чинності сьогодні, 18 березня.

Також читайте: Австралія запровадила нові санкції проти 11 російських банків і держструктур

Автор: Наталя Джума
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ЯПОНЦЯМ РЕСПЕКТ ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ.САМУРАЇ-ТАК ТРИМАТИ...
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18.03.2022 06:53 Відповісти
не ведись на эту озабоченность ..Вводить санкции против определённых лиц , это ничего не значит . Нужны действенные экономические санкции против всей страны , а не отдельных , ничего не значащих политиков .
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18.03.2022 09:54 Відповісти
Орки , вам триндець
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18.03.2022 07:05 Відповісти
японцам уже пора форсировать пролив Измены. И это была бы лучшая помощь.
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18.03.2022 07:08 Відповісти
Пора японцям повертати своє , а це Курильські острови 😠
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18.03.2022 07:11 Відповісти
Ще трохи і мокшано-кацапи поїдуть на заробітки в Північну Корею.
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18.03.2022 07:12 Відповісти
Респект самураям!
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18.03.2022 07:51 Відповісти
полное эмбарго на телевизоры, приемники, магнитофоны, смартфоны, мобтелефоны и тд. и тп., чтобы, эта ватная сволота, собиралась на улицах, возле громкоговорителей, и слушало новости от *******.
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18.03.2022 18:26 Відповісти
 
 