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Австралія запровадила нові санкції проти 11 російських банків і держструктур

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санкции

Австралія запровадила санкції проти 11 російських банків і держструктур, які управляють суверенним боргом РФ, а також проти двох олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє МЗС Австралії.

"Уряд Австралії запровадив санкції ще проти 11 російських банків і державних установ, таким чином, зараз під наші санкції підпадають більшість банківських активів країни, а також усі організації, які обслуговують суверенний борг Росії", - йдеться в повідомленні.

Оновлений санкційний список включає фонд національного добробуту та міністерство фінансів РФ. Під санкції також потрапили "Сбербанк", "Газпромбанк", ВЕБ, ВТБ, "Альфа-Банк" тощо.

Таким чином, під австралійськими санкціями опинилося 80% усіх банківських активів Росії.

Також читайте: Австралія запровадила санкції проти 33 російських олігархів

У МЗС Австралії також заявили, що продовжують посилювати санкційний тиск на олігархів, наближених до Путіна. До 41 олігарха та їхніх найближчих родичів, щодо яких країна вже запровадила фінансові санкції та заборону на поїздки, додалися два мільярдери, які мають бізнес-інтереси в Австралії, - Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг.

"Уряд Австралії підтверджує непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України", - наголосили в МЗС.

Автор: Наталя Джума
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АВСТРАЛІЙЦЯМ РЕСПЕКТ ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ...
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18.03.2022 06:02 Відповісти
16896 компаній в Україні належать росіянам та білорусам - Опендатабот.

Не місце їм в Україні!

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18.03.2022 06:13 Відповісти
САНКЦІЇ працюють.
Вони вичерпують здатність ПУТІНА фінансувати свою війну.
Але Україна справедливо запитує: чому ці французькі/німецькі бренди все ще торгують з Росією?

🇫🇷 Леруа Мерлен
🇫🇷 Danone,
🇫🇷 Ашан,
🇫🇷 Crédi Agricole,

🇩🇪 Volkswagen
🇩🇪 BMW
🇩🇪 Мерседес
🇩🇪 Adidas

Let's change this.
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18.03.2022 06:15 Відповісти
Невже ви не знаєте, хто такий німець і хто такий француз? Цих двох шалав європейських? Вчіть історію, Друга світова +.
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18.03.2022 06:27 Відповісти
у мене нік Urs, а не Kuleba чи Zelensky. Вчіть новітнію історію України, може тоді шольци і макрони не будуть так впливати на недолугих вибранців більшості.
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18.03.2022 06:49 Відповісти
 
 