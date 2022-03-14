Австралія запровадила санкції проти 33 російських олігархів

14 березня уряд Австралії оголосив про нові санкції проти ключових російських олігархів, відомих бізнесменів та їхніх найближчих родичів. Санкції запроваджуються стосовно тих людей, які мають величезні статки, економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема й тих, хто пов'язаний із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням а Лігу.

Серед них Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі", Олексій Міллер, генеральний директор "Газпрому", Дмитро Лебедєв, голова правління "Росія", Сергій Чемезов, голова "Ростеха", Микола Токарєв, генеральний директор "Транснефти", Ігор Шувалов, голова "Внешекономбанка" (ВЕБ.РФ) та Кирило Дмитрієв, генеральний директор російського Фонду прямих інвестицій (РФПІ).

"Ми продовжуватимемо тісно координувати свої дії з нашими партнерами, щоб змусити Росію дорого заплатити за свої дії. Уряд Австралії заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальну цілісність України, а також народу України", – повідомляє міністерка іноземних справ Австралії Меріс Пейн.

Раніше Австралія вже запровадила санкції за російське вторгнення в Україну проти високопоставлених російських політиків та чиновників, зокрема проти президента РФ Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, глав МЗС, Міноборони, МВС та інших.

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