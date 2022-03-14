УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13899 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 301 8
Австралія (260) війна (56581) олігарх (688) Росія (47244) санкції (6853)

Австралія запровадила санкції проти 33 російських олігархів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Австралія запровадила санкції проти 33 російських олігархів

14 березня уряд Австралії оголосив про нові санкції проти ключових російських олігархів, відомих бізнесменів та їхніх найближчих родичів. Санкції запроваджуються стосовно тих людей, які мають величезні статки, економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема й тих, хто пов'язаний із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням а Лігу.

Серед них Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі", Олексій Міллер, генеральний директор "Газпрому", Дмитро Лебедєв, голова правління "Росія", Сергій Чемезов, голова "Ростеха", Микола Токарєв, генеральний директор "Транснефти", Ігор Шувалов, голова "Внешекономбанка" (ВЕБ.РФ) та Кирило Дмитрієв, генеральний директор російського Фонду прямих інвестицій (РФПІ).

"Ми продовжуватимемо тісно координувати свої дії з нашими партнерами, щоб змусити Росію дорого заплатити за свої дії. Уряд Австралії заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальну цілісність України, а також народу України", – повідомляє міністерка іноземних справ Австралії Меріс Пейн.

Раніше Австралія вже запровадила санкції за російське вторгнення в Україну проти високопоставлених російських політиків та чиновників, зокрема проти президента РФ Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, глав МЗС, Міноборони, МВС та інших.

Також читайте: Австралія запровадила санкцій проти Путіна та членів Радбезу Росії

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вы в курсе что Жирик после комы очнулся - прикинте, и эта скотина не под санкциями!

Надо несправедливость исправить --- СРОЧНО!!!
показати весь коментар
14.03.2022 06:26 Відповісти
вышел из комы, потому что слышал вокруг себя о том, о чем давно мечтал. Сейчас окончательно выздоровеет, и будет снова бредить про ядерный удар по Украине.
показати весь коментар
14.03.2022 06:31 Відповісти
і з червоною бабочкою.
показати весь коментар
14.03.2022 08:18 Відповісти
Всё конечно круто, но на фотке флаг Новой Зеландии.
показати весь коментар
14.03.2022 06:29 Відповісти
да все уж. сайт и форум слились окончательно. начался просто срач.
показати весь коментар
14.03.2022 06:58 Відповісти
Санкции "против олигархов" козломордому скоту только в радость. Потому больше нужно санкций именно против козломордого скота. Наверное.
показати весь коментар
14.03.2022 06:46 Відповісти
А що на рахунок австрійців, швейцарців і прочих італійців. Про нерухомість Путіна у Австрії пишуть вже с 1996 року,гопники з кооперативах "Озеро" вкладали навороване десятиріччями!
показати весь коментар
14.03.2022 07:38 Відповісти
 
 