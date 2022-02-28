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Австралія запровадила санкцій проти Путіна та членів Радбезу Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Австралія запровадила санкцій проти Путіна та членів Радбезу Росії

Австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон оголосив, що Австралія ухвалила рішення про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та інших представників російського керівництва.

"З півночі минулої ночі набули чинності австралійські цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо президента Росії та інших постійних членів Ради безпеки Росії", - йдеться у поширеній в понеділок заяві прем'єра, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, під санкції підпали прем'єр-міністр Михайло Мішустін, міністр закордонних справ РФ Сергій Лаврова, міністр оборони Сергій Шойгу та міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев.

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Моррісон додав, що "це відображує глибину наших занепокоєнь" у зв'язку із ситуацією навколо України.

У заяві йдеться, що уряд Австралії зобов'язався надати Україні "летальне та нелетальне військове обладнання, медикаменти", а також виділити їй фінансову допомогу, внести $3 млн до фонду НАТО для України.

Деталі цієї допомоги "опрацьовуються з партнерами і будуть оголошені найближчим часом", повідомив офіс прем'єра.
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⚡В Ахтырке за мародерство будут расстреливать на месте, а поднятие цен на товары будет рассматриваться как мародерство, - заявил мэр города Павел Кузьменко.
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28.02.2022 08:46 Відповісти
Австралійцям-респект...
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28.02.2022 08:47 Відповісти
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28.02.2022 08:52 Відповісти
ЕС заявляет, что обещанные для Украины истребители прибудут в течение часа
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28.02.2022 08:54 Відповісти
Вата кончилась ?
⚡ДНР приостанавливает мобилизацию - глава непризнанной республики Денис Пушилин.
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28.02.2022 08:54 Відповісти
Хлопці написали, що колони, які йшли з Криму вже нікуди не йдуть. Наша арта спіймала кураж! Як це кайфово, під веселий регіт, змішувати з землею "найсильнішу армію" на континенті.
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28.02.2022 08:55 Відповісти
⚡Великобритания вводит санкции против Центробанка РФ, сообщает ВВС
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28.02.2022 08:55 Відповісти
 
 