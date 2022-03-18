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Зеленский обсудил с Мишелем перспективы вступления Украины в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мішель

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в президентском твиттере.

"Продолжил переговоры с руководством ЕС. Обсудили с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, усиление антивоенной коалиции, перспективы возобновления мира в Украине. Отдельное внимание – нашему движению к членству в ЕС", - отмечается в сообщении.

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Країни-члени ЄС експортували зброю до Росії після ембарго 2014 року. Ракети, літаки, торпеди, бомби. Росія продовжувала купувати зброю ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, проаналізованими Investigate Europe, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, незважаючи на ембарго. Частина цієї зброї може бути використана проти України зараз.


https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
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18.03.2022 20:43 Ответить
Какое ЕС? Страна-бомж + война что-то требует. Точно коуны в правительстве.
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18.03.2022 21:02 Ответить
А як бубочка оборонний заказ під зелемойського поклав, вони не обговорювали? А яка перспектива ЄС з таким щастям?
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18.03.2022 22:34 Ответить
Специально, падло, делает, чтобы от слова "Украина" в ЕС тошнило. Мы в ЕС с агентурой Кремля у власти - это все равно, что Украина с Л/ДНР в составе по формуле Шахермахера.
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19.03.2022 00:42 Ответить
 
 