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Зеленський обговорив з Мішелем перспективи вступу України в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мішель

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері. 

"Продовжив перемовини з керівництвом ЄС. Обговорили з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальшу підтримку України в протидії агресії РФ, посилення антивоєнної коаліції, перспективи відновлення миру в Україні. Окрема увага – нашому руху до членства в ЄС", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мішель запросив лідерів ЄС на неформальну зустріч для обговорення війни в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Країни-члени ЄС експортували зброю до Росії після ембарго 2014 року. Ракети, літаки, торпеди, бомби. Росія продовжувала купувати зброю ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, проаналізованими Investigate Europe, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, незважаючи на ембарго. Частина цієї зброї може бути використана проти України зараз.


https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
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18.03.2022 20:43 Відповісти
Какое ЕС? Страна-бомж + война что-то требует. Точно коуны в правительстве.
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18.03.2022 21:02 Відповісти
А як бубочка оборонний заказ під зелемойського поклав, вони не обговорювали? А яка перспектива ЄС з таким щастям?
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18.03.2022 22:34 Відповісти
Специально, падло, делает, чтобы от слова "Украина" в ЕС тошнило. Мы в ЕС с агентурой Кремля у власти - это все равно, что Украина с Л/ДНР в составе по формуле Шахермахера.
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19.03.2022 00:42 Відповісти
 
 