Зеленський обговорив з Мішелем перспективи вступу України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері.

"Продовжив перемовини з керівництвом ЄС. Обговорили з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальшу підтримку України в протидії агресії РФ, посилення антивоєнної коаліції, перспективи відновлення миру в Україні. Окрема увага – нашому руху до членства в ЄС", - відзначається у повідомленні.

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