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В Запорожье заработала научная группа по созданию бронежилетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожской области заработала научная группа по созданию бронежилетов. В состав группы вошли 19 человек – руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.
"Разработка началась еще в 2014 году, поэтому уже через неделю группа успеет проработать материалы и предоставит предложения", - сказал Старух.
По словам специалистов, в Запорожской области имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилетов 4 и 5 класса. Также решается вопрос дальнейшего испытания и сертификации.
Топ комментарии
+10 Ярослав Скрипник
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показать весь комментарий18.03.2022 20:52
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не гони пургу!
з чого маємо, з того й робимо!
головне щоб якісні були
@USSRComeBack
·
24 мин
Когда кончились танки и даже грузовики, русская гопота готовится к наступлению на аленьих ваисках
@beslan_23
·
9 ч
Оккупант в страхе вешает о своих потерях.
https://twitter.com/i/status/1504757514440790034
Треба розробити максимально якісну та дешеву модель.
Все гарно роблять!
У той час, коли адвокатська контора "Резніков, Маляр та МО" *****..ми торгують
Так що виробництво відновимо