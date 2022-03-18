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В Запорожье заработала научная группа по созданию бронежилетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бронежилет

В Запорожской области заработала научная группа по созданию бронежилетов. В состав группы вошли 19 человек – руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Разработка началась еще в 2014 году, поэтому уже через неделю группа успеет проработать материалы и предоставит предложения", - сказал Старух.

По словам специалистов, в Запорожской области имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилетов 4 и 5 класса. Также решается вопрос дальнейшего испытания и сертификации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За две недели оккупанты не захватили ни метра земли в Запорожье, - глава ОВА Старух. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
В нас шо не дія, то PR. А потім виходить, що дають/не дають літаки та ППО... Знахідка для шпигуна.
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18.03.2022 20:53
+7
Тут треба звернутись до ДБР, без них ніяк
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18.03.2022 20:55
+6
Опять их Пороху выкупать?
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18.03.2022 20:52
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Бронежилети наразі роблять з вуглеволокна. Може можна розглянути якесь мінеральне волокно, яке в Україні не знаю, чи зараз ще виробляють. А це кираси дядьки будуть робити зі сталей.
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18.03.2022 20:49 Ответить
краще хай будуть не ************, але хоч якісь. Бо їх треба не менше 300 000 додатково
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18.03.2022 21:00 Ответить
Із стєкловати....

не гони пургу!
з чого маємо, з того й робимо!
головне щоб якісні були
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18.03.2022 21:30 Ответить
Не хами старшим. Про мінеральне волокно - це, наприклад, базальтове волокно, з якого можна виготовляти текстиль, який можна носити вічно. Були такі технології.
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18.03.2022 21:33 Ответить
ну тоді дєрзай, Кулібін !
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18.03.2022 23:54 Ответить
Всі працють і роблять з того шо ми маємо зараз. Всі разробки це майбутнє, а проблема є зараз. Не буду багато казати, але повірте ми маємо дуже ******* разробки.
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18.03.2022 21:59 Ответить
от нафіга ви балаболите про військові таємниці?
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18.03.2022 20:51 Ответить
В нас шо не дія, то PR. А потім виходить, що дають/не дають літаки та ППО... Знахідка для шпигуна.
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18.03.2022 20:53 Ответить
Опять их Пороху выкупать?
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18.03.2022 20:52 Ответить
Тут треба звернутись до ДБР, без них ніяк
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18.03.2022 20:55 Ответить
І торгівця кінзою, а як же без нього. він буде берегти гривню.
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18.03.2022 21:00 Ответить
РУZZКИЙ ОККУПАНТ ИДИ *****! 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿 +25%


@USSRComeBack

·
24 мин



Когда кончились танки и даже грузовики, русская гопота готовится к наступлению на аленьих ваисках

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18.03.2022 21:05 Ответить
олені та алєні 🤕
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18.03.2022 21:20 Ответить
піZдо-ватизм, звиняйте за мій французський
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18.03.2022 23:55 Ответить
Теперь ждать прилёт по Запорожью?
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18.03.2022 21:08 Ответить
рано - ОПа ще не відселфилась з топопривьязкою
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18.03.2022 21:21 Ответить
чего ждать, два дня как прилетает
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18.03.2022 23:48 Ответить
Don Cesare Di Bazan


@beslan_23

·
9 ч



Оккупант в страхе вешает о своих потерях.

https://twitter.com/i/status/1504757514440790034
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18.03.2022 21:09 Ответить
Ну да. Очень вовремя. А ещё год назад за это можно было легко в СИЗО угодить с залогом в 20 миллионов.
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18.03.2022 21:17 Ответить
Два, два года назад против Марчело начали копать
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18.03.2022 21:22 Ответить
Знову будуть видумувати велосипед
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18.03.2022 21:22 Ответить
Не видумують, а роблять.

Треба розробити максимально якісну та дешеву модель.
Все гарно роблять!

У той час, коли адвокатська контора "Резніков, Маляр та МО" *****..ми торгують
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18.03.2022 21:25 Ответить
Закупайте или просите американские. Там норм сталь. Эта новость похожа не бред если честно.
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18.03.2022 21:30 Ответить
В Україні було декілька фірм з виробництва броніків, поки Вєлічайший не посадив Марчелло....

Так що виробництво відновимо
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18.03.2022 21:32 Ответить
Сейчас не до возобновления. Производство таких сплавов долгое дело. Потом возобновите, когда рашистов расхерачите.
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18.03.2022 21:38 Ответить
А три роки торгували **..лом...І Всяку куйню видумали: космодром, мільярди дерев, університет імені зє, **абусі зі смартфонами і інший зелений маразм... А армія могла зачекати, бо у когось "війна в голові закінчилась" ще у 2019 році ..
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18.03.2022 21:37 Ответить
Прокурорская гнида Ильяс Рамазанов уже потирает свои грязные ручёнки. И ДБР на низком старте
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18.03.2022 21:43 Ответить
вірменський, помилився
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18.03.2022 21:49 Ответить
 
 