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У Запоріжжі запрацювала наукова група зі створення бронежилетів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бронежилет

У Запорізькій області почала роботу наукова група зі створення бронежилетів. До складу групи увійшли 19 осіб – керівники підприємств, військові та науковці, в тому числі 6 відомих професорів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Розробка почалася ще у 2014 році, тож вже за тиждень група встигне опрацювати матеріали та надасть пропозиціі", - сказав Старух.

За словами спеціалістів, у Запорізькій області наявні запаси спецсталей, які можуть бути використані. Їх достатньо для виготовлення бронежилетів 4 та 5 класу. Тим часом вирішується питання випробування та сертифікації.

Також дивіться: Бізнесмени-волонтери запустили виробництво бронежилетів для ЗСУ на Західній Україні. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
В нас шо не дія, то PR. А потім виходить, що дають/не дають літаки та ППО... Знахідка для шпигуна.
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18.03.2022 20:53
+7
Тут треба звернутись до ДБР, без них ніяк
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18.03.2022 20:55
+6
Опять их Пороху выкупать?
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18.03.2022 20:52
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Бронежилети наразі роблять з вуглеволокна. Може можна розглянути якесь мінеральне волокно, яке в Україні не знаю, чи зараз ще виробляють. А це кираси дядьки будуть робити зі сталей.
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18.03.2022 20:49 Відповісти
краще хай будуть не ************, але хоч якісь. Бо їх треба не менше 300 000 додатково
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18.03.2022 21:00 Відповісти
Із стєкловати....

не гони пургу!
з чого маємо, з того й робимо!
головне щоб якісні були
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18.03.2022 21:30 Відповісти
Не хами старшим. Про мінеральне волокно - це, наприклад, базальтове волокно, з якого можна виготовляти текстиль, який можна носити вічно. Були такі технології.
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18.03.2022 21:33 Відповісти
ну тоді дєрзай, Кулібін !
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18.03.2022 23:54 Відповісти
Всі працють і роблять з того шо ми маємо зараз. Всі разробки це майбутнє, а проблема є зараз. Не буду багато казати, але повірте ми маємо дуже ******* разробки.
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18.03.2022 21:59 Відповісти
от нафіга ви балаболите про військові таємниці?
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18.03.2022 20:51 Відповісти
В нас шо не дія, то PR. А потім виходить, що дають/не дають літаки та ППО... Знахідка для шпигуна.
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18.03.2022 20:53 Відповісти
Опять их Пороху выкупать?
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18.03.2022 20:52 Відповісти
Тут треба звернутись до ДБР, без них ніяк
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18.03.2022 20:55 Відповісти
І торгівця кінзою, а як же без нього. він буде берегти гривню.
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18.03.2022 21:00 Відповісти
РУZZКИЙ ОККУПАНТ ИДИ *****! 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿 +25%


@USSRComeBack

·
24 мин



Когда кончились танки и даже грузовики, русская гопота готовится к наступлению на аленьих ваисках

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18.03.2022 21:05 Відповісти
олені та алєні 🤕
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18.03.2022 21:20 Відповісти
піZдо-ватизм, звиняйте за мій французський
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18.03.2022 23:55 Відповісти
Теперь ждать прилёт по Запорожью?
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18.03.2022 21:08 Відповісти
рано - ОПа ще не відселфилась з топопривьязкою
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18.03.2022 21:21 Відповісти
чего ждать, два дня как прилетает
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18.03.2022 23:48 Відповісти
Don Cesare Di Bazan


@beslan_23

·
9 ч



Оккупант в страхе вешает о своих потерях.

https://twitter.com/i/status/1504757514440790034
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Ну да. Очень вовремя. А ещё год назад за это можно было легко в СИЗО угодить с залогом в 20 миллионов.
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18.03.2022 21:17 Відповісти
Два, два года назад против Марчело начали копать
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18.03.2022 21:22 Відповісти
Знову будуть видумувати велосипед
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18.03.2022 21:22 Відповісти
Не видумують, а роблять.

Треба розробити максимально якісну та дешеву модель.
Все гарно роблять!

У той час, коли адвокатська контора "Резніков, Маляр та МО" *****..ми торгують
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18.03.2022 21:25 Відповісти
Закупайте или просите американские. Там норм сталь. Эта новость похожа не бред если честно.
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18.03.2022 21:30 Відповісти
В Україні було декілька фірм з виробництва броніків, поки Вєлічайший не посадив Марчелло....

Так що виробництво відновимо
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18.03.2022 21:32 Відповісти
Сейчас не до возобновления. Производство таких сплавов долгое дело. Потом возобновите, когда рашистов расхерачите.
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18.03.2022 21:38 Відповісти
А три роки торгували **..лом...І Всяку куйню видумали: космодром, мільярди дерев, університет імені зє, **абусі зі смартфонами і інший зелений маразм... А армія могла зачекати, бо у когось "війна в голові закінчилась" ще у 2019 році ..
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18.03.2022 21:37 Відповісти
Прокурорская гнида Ильяс Рамазанов уже потирает свои грязные ручёнки. И ДБР на низком старте
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18.03.2022 21:43 Відповісти
вірменський, помилився
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18.03.2022 21:49 Відповісти
 
 