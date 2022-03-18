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У Запоріжжі запрацювала наукова група зі створення бронежилетів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Запорізькій області почала роботу наукова група зі створення бронежилетів. До складу групи увійшли 19 осіб – керівники підприємств, військові та науковці, в тому числі 6 відомих професорів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Розробка почалася ще у 2014 році, тож вже за тиждень група встигне опрацювати матеріали та надасть пропозиціі", - сказав Старух.
За словами спеціалістів, у Запорізькій області наявні запаси спецсталей, які можуть бути використані. Їх достатньо для виготовлення бронежилетів 4 та 5 класу. Тим часом вирішується питання випробування та сертифікації.
Топ коментарі
+10 Ярослав Скрипник
показати весь коментар18.03.2022 20:53
+7 Николай Украинец 035fd2b7
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+6 Uzer Uzer
показати весь коментар18.03.2022 20:52
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не гони пургу!
з чого маємо, з того й робимо!
головне щоб якісні були
@USSRComeBack
·
24 мин
Когда кончились танки и даже грузовики, русская гопота готовится к наступлению на аленьих ваисках
@beslan_23
·
9 ч
Оккупант в страхе вешает о своих потерях.
https://twitter.com/i/status/1504757514440790034
Треба розробити максимально якісну та дешеву модель.
Все гарно роблять!
У той час, коли адвокатська контора "Резніков, Маляр та МО" *****..ми торгують
Так що виробництво відновимо