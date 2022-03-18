У Запоріжжі запрацювала наукова група зі створення бронежилетів

У Запорізькій області почала роботу наукова група зі створення бронежилетів. До складу групи увійшли 19 осіб – керівники підприємств, військові та науковці, в тому числі 6 відомих професорів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Розробка почалася ще у 2014 році, тож вже за тиждень група встигне опрацювати матеріали та надасть пропозиціі", - сказав Старух.

За словами спеціалістів, у Запорізькій області наявні запаси спецсталей, які можуть бути використані. Їх достатньо для виготовлення бронежилетів 4 та 5 класу. Тим часом вирішується питання випробування та сертифікації.

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