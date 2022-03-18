Украинская ПВО уничтожила российские дроны над Одессой, - Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили несколько вражеских дронов над Одессой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Над Одессой огнем ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась... Следующими будут те, кто их запускал", - отметил Братчук.
Спикер ОВА не уточнил, сколько уничтожено летательных аппаратов российских захватчиков.
Топ комментарии
+31 Людмила Карпова 35c4aebc
показать весь комментарий18.03.2022 21:33
+17 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий18.03.2022 21:59
+15 Мое Родителей
показать весь комментарий18.03.2022 22:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
занималась в клубе чешского языка. Училась в гуманитарном классе, где мы читали тексты на старорусском языке. В 2014г начала читать украинские источники информации и параллельно учить украинский. Мне нужно было самой разобраться в ситуации. Опыт в чешском и старорусском помогли, многое просто вспоминалось. Многое выписывала и зубрила. Спрашивала у украиноязычных знакомых, они помогали. Да, я не учила украинский в академическом смысле, но я читаю сейчас и понимаю украинский. Слушаю и смотрю новости/шоу на нем. Мне нравится, это очень красивый, напевный язык. Самое главное-появляется доступ к информации, расширяется кругозор. Меняется жизнь.
Мне вот многие друзья здесь, в США, говорят, что когда смотрели новости и интервью из Украины, были приятно удивлены, как много обычных украинцев говорят по-английски. Пусть неграмотно, пусть с сильным акцентом. Но говорят и понимают. И это меняет к ним отношение.
Всегда есть возможность что-то выучить, если не лениться. Но увы, у большинства россиян просто нет желания это делать, особено если мозги запудрены пропагандой о большом брате и вЯличии. Они в состоянии самоизоляции. Это уже потерянные люди.