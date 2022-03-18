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Украинская ПВО уничтожила российские дроны над Одессой, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили несколько вражеских дронов над Одессой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Над Одессой огнем ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась... Следующими будут те, кто их запускал", - отметил Братчук.

Спикер ОВА не уточнил, сколько уничтожено летательных аппаратов российских захватчиков.

Также смотрите: США передадут Украине 100 дронов-камикадзе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+31
Из окна выглядело, как салют победы над орками)

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
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18.03.2022 21:33
+17
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18.03.2022 21:59
+15
ПВО.ребята.СПАСИБО!!!! ЩИРО ДЯКУЮ !!! Каждому. вечная благодарность кто на защите нашего государства! искренне.не бравада .от чистого сердца !!!
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18.03.2022 22:03
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Из окна выглядело, как салют победы над орками)

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
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18.03.2022 21:33 Ответить
)) трассера хорошо шили
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18.03.2022 21:39 Ответить
Наблюдал у компа эту стрельбу
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18.03.2022 21:38 Ответить
Капец. Дожились))
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18.03.2022 21:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0CHPkFvojEk
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18.03.2022 22:17 Ответить
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18.03.2022 21:59 Ответить
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18.03.2022 22:09 Ответить
Как были орки биомусором, так и остались
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18.03.2022 22:09 Ответить
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18.03.2022 22:31 Ответить
Ой-ой-ой, обидели мышку-написали в норку. 21-й век, глобализация и все такое. Учи английский!
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18.03.2022 23:04 Ответить
Не ******* кацапи вчити мови: в них щелепа "рускаязичная".
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18.03.2022 23:10 Ответить
Банальная лень. Я вот тут не раз писала, я не украинка, в Украине не была. В школе когда-то
занималась в клубе чешского языка. Училась в гуманитарном классе, где мы читали тексты на старорусском языке. В 2014г начала читать украинские источники информации и параллельно учить украинский. Мне нужно было самой разобраться в ситуации. Опыт в чешском и старорусском помогли, многое просто вспоминалось. Многое выписывала и зубрила. Спрашивала у украиноязычных знакомых, они помогали. Да, я не учила украинский в академическом смысле, но я читаю сейчас и понимаю украинский. Слушаю и смотрю новости/шоу на нем. Мне нравится, это очень красивый, напевный язык. Самое главное-появляется доступ к информации, расширяется кругозор. Меняется жизнь.
Мне вот многие друзья здесь, в США, говорят, что когда смотрели новости и интервью из Украины, были приятно удивлены, как много обычных украинцев говорят по-английски. Пусть неграмотно, пусть с сильным акцентом. Но говорят и понимают. И это меняет к ним отношение.
Всегда есть возможность что-то выучить, если не лениться. Но увы, у большинства россиян просто нет желания это делать, особено если мозги запудрены пропагандой о большом брате и вЯличии. Они в состоянии самоизоляции. Это уже потерянные люди.
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18.03.2022 23:54 Ответить
ПВО.ребята.СПАСИБО!!!! ЩИРО ДЯКУЮ !!! Каждому. вечная благодарность кто на защите нашего государства! искренне.не бравада .от чистого сердца !!!
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18.03.2022 22:03 Ответить
Хлопці, ви там обережніше! Орки спочатку запускають звичайні дрони, засікають точки, звідки по них б'є ППО, а потім валять по цим точкам із більш серьйозних безпілотників чи авіацією!
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18.03.2022 22:47 Ответить
 
 