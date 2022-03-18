Українська ППО знищила російські дрони над Одесою, - Братчук
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Сили Протиповітряної оборони України знищили кілька ворожих дронів над Одесою.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив у Телеграмі речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Над Одесою вогнем ППО знищені ворожі дрони. Розвідка не вдалася… Наступними будуть ті, хто їх запускав", - зазначив Братчук.
Речник ОВА не уточнив, скільки саме знищено літальних апаратів російських загарбників.
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ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
занималась в клубе чешского языка. Училась в гуманитарном классе, где мы читали тексты на старорусском языке. В 2014г начала читать украинские источники информации и параллельно учить украинский. Мне нужно было самой разобраться в ситуации. Опыт в чешском и старорусском помогли, многое просто вспоминалось. Многое выписывала и зубрила. Спрашивала у украиноязычных знакомых, они помогали. Да, я не учила украинский в академическом смысле, но я читаю сейчас и понимаю украинский. Слушаю и смотрю новости/шоу на нем. Мне нравится, это очень красивый, напевный язык. Самое главное-появляется доступ к информации, расширяется кругозор. Меняется жизнь.
Мне вот многие друзья здесь, в США, говорят, что когда смотрели новости и интервью из Украины, были приятно удивлены, как много обычных украинцев говорят по-английски. Пусть неграмотно, пусть с сильным акцентом. Но говорят и понимают. И это меняет к ним отношение.
Всегда есть возможность что-то выучить, если не лениться. Но увы, у большинства россиян просто нет желания это делать, особено если мозги запудрены пропагандой о большом брате и вЯличии. Они в состоянии самоизоляции. Это уже потерянные люди.