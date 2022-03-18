УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14768 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 546 14
безпілотник (2075) Одеса (4014) дрони (2462)

Українська ППО знищила російські дрони над Одесою, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон

Сили Протиповітряної оборони України знищили кілька ворожих дронів над Одесою.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив у Телеграмі речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Над Одесою вогнем ППО знищені ворожі дрони. Розвідка не вдалася… Наступними будуть ті, хто їх запускав", - зазначив Братчук.

Речник ОВА не уточнив, скільки саме знищено літальних апаратів російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники військ РФ з висоти близько 1 км з ночі ведуть розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю, - МВС

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Из окна выглядело, как салют победы над орками)

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
показати весь коментар
18.03.2022 21:33
+17
показати весь коментар
18.03.2022 21:59
+15
ПВО.ребята.СПАСИБО!!!! ЩИРО ДЯКУЮ !!! Каждому. вечная благодарность кто на защите нашего государства! искренне.не бравада .от чистого сердца !!!
показати весь коментар
18.03.2022 22:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Из окна выглядело, как салют победы над орками)

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
показати весь коментар
18.03.2022 21:33 Відповісти
)) трассера хорошо шили
показати весь коментар
18.03.2022 21:39 Відповісти
Наблюдал у компа эту стрельбу
показати весь коментар
18.03.2022 21:38 Відповісти
Капец. Дожились))
показати весь коментар
18.03.2022 21:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0CHPkFvojEk
показати весь коментар
18.03.2022 22:17 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 21:59 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 22:09 Відповісти
Как были орки биомусором, так и остались
показати весь коментар
18.03.2022 22:09 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 22:31 Відповісти
Ой-ой-ой, обидели мышку-написали в норку. 21-й век, глобализация и все такое. Учи английский!
показати весь коментар
18.03.2022 23:04 Відповісти
Не ******* кацапи вчити мови: в них щелепа "рускаязичная".
показати весь коментар
18.03.2022 23:10 Відповісти
Банальная лень. Я вот тут не раз писала, я не украинка, в Украине не была. В школе когда-то
занималась в клубе чешского языка. Училась в гуманитарном классе, где мы читали тексты на старорусском языке. В 2014г начала читать украинские источники информации и параллельно учить украинский. Мне нужно было самой разобраться в ситуации. Опыт в чешском и старорусском помогли, многое просто вспоминалось. Многое выписывала и зубрила. Спрашивала у украиноязычных знакомых, они помогали. Да, я не учила украинский в академическом смысле, но я читаю сейчас и понимаю украинский. Слушаю и смотрю новости/шоу на нем. Мне нравится, это очень красивый, напевный язык. Самое главное-появляется доступ к информации, расширяется кругозор. Меняется жизнь.
Мне вот многие друзья здесь, в США, говорят, что когда смотрели новости и интервью из Украины, были приятно удивлены, как много обычных украинцев говорят по-английски. Пусть неграмотно, пусть с сильным акцентом. Но говорят и понимают. И это меняет к ним отношение.
Всегда есть возможность что-то выучить, если не лениться. Но увы, у большинства россиян просто нет желания это делать, особено если мозги запудрены пропагандой о большом брате и вЯличии. Они в состоянии самоизоляции. Это уже потерянные люди.
показати весь коментар
18.03.2022 23:54 Відповісти
ПВО.ребята.СПАСИБО!!!! ЩИРО ДЯКУЮ !!! Каждому. вечная благодарность кто на защите нашего государства! искренне.не бравада .от чистого сердца !!!
показати весь коментар
18.03.2022 22:03 Відповісти
Хлопці, ви там обережніше! Орки спочатку запускають звичайні дрони, засікають точки, звідки по них б'є ППО, а потім валять по цим точкам із більш серьйозних безпілотників чи авіацією!
показати весь коментар
18.03.2022 22:47 Відповісти
 
 