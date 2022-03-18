Очередная партия Starlink прибыла в Украину, - Федоров

Очередная партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину.

Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Новая партия Старлинк.

Пока Россия блокирует Интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что за нами правда. А ведь правда всегда побеждает. Благодарю Илона Маска, Правительство Польши и концерн ORLEN", - отметил министр.

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