Очередная партия Starlink прибыла в Украину, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Очередная партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину.
Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Новая партия Старлинк.
Пока Россия блокирует Интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что за нами правда. А ведь правда всегда побеждает. Благодарю Илона Маска, Правительство Польши и концерн ORLEN", - отметил министр.
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Площу тощо.Справжні друзі повинні бути увіковічнені на віка.
Также источник отметил, что видеохостинг также могут заблокировать и сегодня.
Чтобы подключиться к Starlink, необходимо подать заявку на сайте и внести $99 (или $500 для премиум-подписки) предоплаты.