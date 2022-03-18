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Очередная партия Starlink прибыла в Украину, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

starlink

Очередная партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину.

Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Новая партия Старлинк.

Пока Россия блокирует Интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что за нами правда. А ведь правда всегда побеждает. Благодарю Илона Маска, Правительство Польши и концерн ORLEN", - отметил министр.

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Пане Ілон Маск,. дякую!
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18.03.2022 22:11 Ответить
Дуже - дуже ДЯКУЮ !!! За станції супутникового інтернету Starlink
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18.03.2022 22:12 Ответить
Пропоную назвати іменем Ілона Маска український університет або видатну вулицю,
Площу тощо.Справжні друзі повинні бути увіковічнені на віка.
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18.03.2022 22:12 Ответить
казали шо ютюб мордор закривають
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18.03.2022 22:20 Ответить
Скорее всего, к концу следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram -ред.), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу",- заявил источник близкий к Роскомнадзору.

Также источник отметил, что видеохостинг также могут заблокировать и сегодня.
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18.03.2022 22:38 Ответить
Маск- наш!!
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18.03.2022 22:29 Ответить
Подключение к Starlink
Чтобы подключиться к Starlink, необходимо подать заявку на сайте и внести $99 (или $500 для премиум-подписки) предоплаты.
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18.03.2022 23:12 Ответить
чего вы радуетесь ? это 100% платный сервис и работает только с модемом от маска
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18.03.2022 23:09 Ответить
 
 