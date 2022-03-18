Чергова партія Starlink прибула до України, - Федоров
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Чергова партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України.
Про це у Telegram повідоми глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Нова партія Старлінк.
Поки Росія блокує інтернет-платформи, Україна все більше відкривається для всього світу. Тому що на за нами правда. А правда завжди перемагає. Дякую Ілону Маску, Уряду Польщі та концерну ORLEN", - зазначив міністр.
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Площу тощо.Справжні друзі повинні бути увіковічнені на віка.
Также источник отметил, что видеохостинг также могут заблокировать и сегодня.
Чтобы подключиться к Starlink, необходимо подать заявку на сайте и внести $99 (или $500 для премиум-подписки) предоплаты.