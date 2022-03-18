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Чергова партія Starlink прибула до України, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

starlink

Чергова партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України.

Про це у Telegram повідоми глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова партія Старлінк.

Поки Росія блокує інтернет-платформи, Україна все більше відкривається для всього світу. Тому що на за нами правда. А правда завжди перемагає. Дякую Ілону Маску, Уряду Польщі та концерну ORLEN", - зазначив міністр.

Також читайте: PayPal почав повноцінну роботу в Україні, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Пане Ілон Маск,. дякую!
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18.03.2022 22:11 Відповісти
Дуже - дуже ДЯКУЮ !!! За станції супутникового інтернету Starlink
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18.03.2022 22:12 Відповісти
Пропоную назвати іменем Ілона Маска український університет або видатну вулицю,
Площу тощо.Справжні друзі повинні бути увіковічнені на віка.
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18.03.2022 22:12 Відповісти
казали шо ютюб мордор закривають
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18.03.2022 22:20 Відповісти
Скорее всего, к концу следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram -ред.), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу",- заявил источник близкий к Роскомнадзору.

Также источник отметил, что видеохостинг также могут заблокировать и сегодня.
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18.03.2022 22:38 Відповісти
Маск- наш!!
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18.03.2022 22:29 Відповісти
Подключение к Starlink
Чтобы подключиться к Starlink, необходимо подать заявку на сайте и внести $99 (или $500 для премиум-подписки) предоплаты.
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18.03.2022 23:12 Відповісти
чего вы радуетесь ? это 100% платный сервис и работает только с модемом от маска
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18.03.2022 23:09 Відповісти
 
 