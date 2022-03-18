Чергова партія Starlink прибула до України, - Федоров

Чергова партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України.

Про це у Telegram повідоми глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова партія Старлінк.



Поки Росія блокує інтернет-платформи, Україна все більше відкривається для всього світу. Тому що на за нами правда. А правда завжди перемагає. Дякую Ілону Маску, Уряду Польщі та концерну ORLEN", - зазначив міністр.

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