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PayPal почав повноцінну роботу в Україні, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Технології
Міжнародна електронна платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні.
Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"PayPal в Україні! Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз", - йдеться в повідомленні.
"Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу", - підсумував Федоров.
Топ коментарі
+22 Anastasiia Ka
показати весь коментар17.03.2022 21:33
+7 SS 640592fb
показати весь коментар17.03.2022 21:33
+7 Да-это-я
показати весь коментар17.03.2022 21:40
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Будь ласка, зачекайте...
"Тепер можна робити покупки в інтернеті," - вже кілька років можна було.
"перераховувати кошти" - Не бачу, як це відрізняється від робити покупки.
"виводити гроші на українські банківські карти"- Знову таки, незрозуміло, що це означає. Які гроші, коли все ще не можно отримувати платежі.
Основна проблема була з отриманням платежів і я тільки що провірив свій акаунт і не бачу можливостей ані для прийому платежів ані для виводу грошей на картку.
Звіздить міністр.
Можливо, що щось змінилося, але що власне, не зрозуміло.
еще скажите гугл для ютуба функцию суперчата и остальное сделает
почему в рашке это сделали сразу а в других странах снг и не снг нет?
Або УПЦ, або на цвинтар!
Не розумію, чого від добився, що так розкукурікався.
Залучив в Україну інвесторів, якіх ЖОДЕН український Президент не міг залучити!
что теперь можно через paypal пересылать другим
и у них будет баланс свой (в полноценных так)
а не как раньше, где только списывание с карты работало
а получать от других деньги нельзя было
А отримувати і зараз не можна. Тілько що подивився свій акаунт - немає ані можливості отримувати, ані можливості виводити.
Проте, можливо ще не налаштували. Почечаю трішки, потім ще подивлюся.
Звіздобол міністр, одним словом. Показухою займається.
https://twitter.com/PayPal/status/1504535433413226509
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Ну і? Відправляти і отримувати від друзів і членів сім"ї.
Відправляти і раніше можна було. Будь кому. Але якщо отримувати можна дійсно лише від друзів і членів сім"ї то, можливо, декому це й буде корисно, але це не повноцінний прийом платежів.
https://newsroom.paypal-corp.com/2022-03-Expanding-PayPals-Money-Services-To-Help-Ukraine-Humanitarian-Efforts
Але в любому випадку, це лише до 30 червня цього року. А галасу скільку наробив.
PayPal will provide these new services and fee waivers to its customers through June 30, 2022.
PayPal буде надавати ці НОВІ ПОСЛУГИ і не брати комісій зі своїх клієнтів до 30 червня 2022 р.
https://newsroom.paypal-corp.com/2022-03-Expanding-PayPals-Money-Services-To-Help-Ukraine-Humanitarian-Efforts