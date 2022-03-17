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PayPal (7) Федоров Михайло (530)

PayPal почав повноцінну роботу в Україні, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Технології

paypal

Міжнародна електронна платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"PayPal в Україні! Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз", - йдеться в повідомленні.

"Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу", - підсумував Федоров.

Також читайте: Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Приємна несподіванка
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17.03.2022 21:33
+7
Оце треба було не пускати поки всю краъну не росхерачать ?
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17.03.2022 21:33
+7
4) город Баштанка, местный священник МП сдавал координаты оркам по скоплению техники и важным заводам города, держал в доме боеприпасы (я бы прентивно всех священников МП в районе боевых действий позакрывал бы в тюрьму). Многие улицы в Баштанке стерты. Не знаю почему это не показывают по новостям, как про Мариуполь.

Або УПЦ, або на цвинтар!
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17.03.2022 21:40
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Приємна несподіванка
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17.03.2022 21:33 Відповісти
основатель украинского происхождения
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17.03.2022 21:41 Відповісти
А хіба не Маск створив?
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17.03.2022 22:22 Відповісти
обьеденился
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17.03.2022 22:39 Відповісти
Та ніфіга тут приємного нема. Чергова показуха.

"Тепер можна робити покупки в інтернеті," - вже кілька років можна було.

"перераховувати кошти" - Не бачу, як це відрізняється від робити покупки.

"виводити гроші на українські банківські карти"- Знову таки, незрозуміло, що це означає. Які гроші, коли все ще не можно отримувати платежі.

Основна проблема була з отриманням платежів і я тільки що провірив свій акаунт і не бачу можливостей ані для прийому платежів ані для виводу грошей на картку.

Звіздить міністр.
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17.03.2022 21:59 Відповісти
може просто ще не налаштували?
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17.03.2022 22:01 Відповісти
Можливо. Почекаємо трішки, і подивимося потім.
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17.03.2022 22:05 Відповісти
Але я дивлюся, є кнопка "PayPal Balance". Не пам"ятаю, була вона раніше, чи ні. Також є розділ "Seller's Tools." Також не пам"ятаю, був він раніше, чи ні. В ньому можно різні кнопки для продаж вставляти на свій сайт.
Можливо, що щось змінилося, але що власне, не зрозуміло.
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17.03.2022 22:28 Відповісти
Довго однак наші можновладці блокували, аж доки півень не клюнув. На 7 років довше, ніж навіть запущено в парашстані.
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17.03.2022 22:00 Відповісти
Та що там в парашастані. В Молдові і Гондурасі можна отримувати платежі, а наші можновладці звіздять, що наш ринок для PayPal не цікавий.
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17.03.2022 22:06 Відповісти
Оце треба було не пускати поки всю краъну не росхерачать ?
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17.03.2022 21:33 Відповісти
быстро блин....
еще скажите гугл для ютуба функцию суперчата и остальное сделает
почему в рашке это сделали сразу а в других странах снг и не снг нет?
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17.03.2022 21:34 Відповісти
нифигассэ вы соби трохы почэкалы....
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17.03.2022 21:34 Відповісти
кацапчик летит в бан
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17.03.2022 21:37 Відповісти
4) город Баштанка, местный священник МП сдавал координаты оркам по скоплению техники и важным заводам города, держал в доме боеприпасы (я бы прентивно всех священников МП в районе боевых действий позакрывал бы в тюрьму). Многие улицы в Баштанке стерты. Не знаю почему это не показывают по новостям, как про Мариуполь.

Або УПЦ, або на цвинтар!
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17.03.2022 21:40 Відповісти
Ну, PayPal был основан Илоном.
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17.03.2022 21:34 Відповісти
Не совсем. Илон был в команде создателей, его компания x.com слилась с paypal, просто он стал самым известным потом )))
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17.03.2022 21:39 Відповісти
А чем она лучше существующих?
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17.03.2022 21:34 Відповісти
Сама універсальна і легка форма сплати в Інтернеті.
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17.03.2022 21:42 Відповісти
Ну, так можно вже кілька років платити. Щонайменш п"ять. А от приймати платежі, як не можна було, так і зараз не можна.
Не розумію, чого від добився, що так розкукурікався.
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17.03.2022 22:16 Відповісти
Путін зробив зовсім неможливе:
Залучив в Україну інвесторів, якіх ЖОДЕН український Президент не міг залучити!
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17.03.2022 21:36 Відповісти
А я уже пару лет пользуюсь, карту приватовскую привязал.
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17.03.2022 21:36 Відповісти
это ж на получение я так понима
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17.03.2022 21:48 Відповісти
тут речь идет
что теперь можно через paypal пересылать другим
и у них будет баланс свой (в полноценных так)
а не как раньше, где только списывание с карты работало
а получать от других деньги нельзя было
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17.03.2022 22:05 Відповісти
Ні, не так. Гроші переказувати іншим физичним та юридичним особам можна було, але на власний PayPal рахунок приймати - ні.
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17.03.2022 22:08 Відповісти
Ну так і зараз не можна отримувати платежів. А те що можно пересилати іншим - Big fucking deal. Короче, не зробив практично нічого, а вже розніс по всьому селі.
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17.03.2022 22:10 Відповісти
Я вже 15 років користуюсь, но це не працювало повноцінно, а лише для транзиту оплат.
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17.03.2022 22:06 Відповісти
Зняти гроші закордоном зі своєї картки та відправити ПейПалом за кордон, це дві великі різниці(
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17.03.2022 21:38 Відповісти
Клоуни, вони і в Африці клоуни, і федоров один із них. Я роблю покупки на ebay з 2017-го. Єдиний спосіб оплати на цьому майданчику - пейпал. Як, власник картки українського приватбанку я легко сплачую лоти. Так з чого цей клоун взяв, що раніше не можна було робити покупки?
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17.03.2022 21:49 Відповісти
а вывести с пайпал на приват можно было?
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17.03.2022 21:56 Відповісти
Вивести що? Прийом платежів не можна було робити. Можно було лише платити зі своєї картки. Включно за покупки в Інтернеті.
А отримувати і зараз не можна. Тілько що подивився свій акаунт - немає ані можливості отримувати, ані можливості виводити.
Проте, можливо ще не налаштували. Почечаю трішки, потім ще подивлюся.
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17.03.2022 22:13 Відповісти
От я і кажу. Покупки робити можно було вже декілька років. Основна проблема була з отриманням платежів і виводом коштів. Я тільки що подивився свій акаунт і не побачив можливостей робити це.
Звіздобол міністр, одним словом. Показухою займається.
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17.03.2022 22:01 Відповісти
Також показуха? Чи варто перевiрити офiцiйнi джерела?

https://twitter.com/PayPal/status/1504535433413226509
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17.03.2022 22:29 Відповісти
Friends & Family P2P Payments: New and existing Ukrainian PayPal account holders will be able to send and receive peer-to-peer (P2P) payments from friends and family
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Ну і? Відправляти і отримувати від друзів і членів сім"ї.
Відправляти і раніше можна було. Будь кому. Але якщо отримувати можна дійсно лише від друзів і членів сім"ї то, можливо, декому це й буде корисно, але це не повноцінний прийом платежів.
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17.03.2022 22:43 Відповісти
кнопка також присутня
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17.03.2022 22:35 Відповісти
Так, я помітив, що і в мене вона є. Не пам"ятаю, чи була вона раніше. Але баланс нульовий. А як в тебе баланс так швидко не нульовим став?
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17.03.2022 22:45 Відповісти
дак он и работал без проблем
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17.03.2022 21:50 Відповісти
Работал на покупку. На продажу нельзя б ыло деньги снять. Если что-то продали допустим на ebay нельзя было деньги перевести на приват карточку. Не знаю как сейчас это будет.
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17.03.2022 21:55 Відповісти
Проверил , пока на моем счет нет кнопкт -RESICEVE -получение пока только SEND - Отправка , если у кого нибудь заработал напишите может есть какая нибудь фишка
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17.03.2022 21:56 Відповісти
Подивився в своєму акаунті - немає можливості ані отримувати кошти, ані виводити на картку. Очередний звіздьож від міністра.
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17.03.2022 22:03 Відповісти
W O W ! Thanks !
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17.03.2022 22:06 Відповісти
For what? Приймати платежі як не можно було, так і зараз не можна. А покупки робити можна було вже кілька років.
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17.03.2022 22:14 Відповісти
https://newsroom.paypal-corp.com/2022-03-Expanding-PayPals-Money-Services-To-Help-Ukraine-Humanitarian-Efforts
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17.03.2022 23:03 Відповісти
Вчасно палку підігнали)
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17.03.2022 22:08 Відповісти
Только вот ebay блоканули. Пишет - санкции. Круто...
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17.03.2022 22:15 Відповісти
То набутыльникам свинособакским блоканули. Не сочувствую, идут накуй
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17.03.2022 22:22 Відповісти
Теперь от paypal толку нет.
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17.03.2022 22:16 Відповісти
Накінець-то
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17.03.2022 22:53 Відповісти
Не знаю. Щось не дуже зрозуміле. Платити й раніше можна було, але зі своєї картки. А от отримувати, нібито вже можна, але не зрозуміло, чи від будь кого. Ось офіційне роз"яснення.
https://newsroom.paypal-corp.com/2022-03-Expanding-PayPals-Money-Services-To-Help-Ukraine-Humanitarian-Efforts
Але в любому випадку, це лише до 30 червня цього року. А галасу скільку наробив.
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17.03.2022 22:59 Відповісти
Там написано, що ті пільги, які вони зробили, а саме переказ коштів без комісії для українських користувачів, будуть діяти до 30 червня, невже так важко сприйняти інформацію? Годі зраду розводити
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17.03.2022 23:29 Відповісти
From the horse's mouth:

PayPal will provide these new services and fee waivers to its customers through June 30, 2022.
PayPal буде надавати ці НОВІ ПОСЛУГИ і не брати комісій зі своїх клієнтів до 30 червня 2022 р.

https://newsroom.paypal-corp.com/2022-03-Expanding-PayPals-Money-Services-To-Help-Ukraine-Humanitarian-Efforts
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18.03.2022 00:05 Відповісти
Ааааа! Нарешті!!! Дякую!
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17.03.2022 23:07 Відповісти
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17.03.2022 23:24 Відповісти
Шикардос.....
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18.03.2022 00:18 Відповісти
 
 