LG Electronics приостанавливает поставки техники в Россию, - Федоров

Промисловий південнокорейський гігант LG Electronics призупиняє постачання техніки в Росію.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он отметил: "LG Electronics приостановил все поставки техники в РФ".

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