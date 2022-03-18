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санкции (10610) LG Electronics (1)

LG Electronics приостанавливает поставки техники в Россию, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

федоров,михаил

Промисловий південнокорейський гігант LG Electronics призупиняє постачання техніки в Росію.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он отметил: "LG Electronics приостановил все поставки техники в РФ".

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Топ комментарии
+11
Хотел выкинуть телик Лыжи... оставил.
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18.03.2022 22:13
+9
пусть вата брынчит теперь на балалайках ..
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18.03.2022 22:16
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Хотел выкинуть телик Лыжи... оставил.
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18.03.2022 22:13 Ответить
Я вже плакати почав - три монітори, телевізор, домашній кінотеатр, два піджаки замшевих ... І ще й самсунг також вимахувався, а я впевнений, шо монітори та телевізори повинні бути або LG, або самсунг
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19.03.2022 06:10 Ответить
Сходив подивився - ще й стіралка...
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19.03.2022 06:12 Ответить
пусть вата брынчит теперь на балалайках ..
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18.03.2022 22:16 Ответить
Выкидывай
В сентябре 2006 года был открыт российский завод LG Electronics (пос. Дорохово Рузского района Московской области, 86 км от Москвы) - один из самых крупных заводов компании в мире, самый большой завод в Европе по производству бытовой техники и электроники.
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18.03.2022 22:19 Ответить
ну як взяти дві палки, лайном змазати, висушити і обізвати все це електронікою.
тоді да - найбільший.
хоч один бренд кацапської "електроніки", ну хоч один?
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18.03.2022 22:34 Ответить
Я комментом промахнулся, отвечал Совестно за Брата. Речь о том, что многие западные конторы не уходят, а "приостанавливают инвестиции, сворачивают инвестиции в маркетинг и рекламу", и прочую чухню
Напрмер -

В заявлении PepsiCo говорится, что компания приостановит продажу напитков Pepsi, 7Up и Mirinda, компания также отменяет все рекламные кампании и вложение капитала в них. В то же время в компании отметили, что поставки молочной продукции, детского питания и детских смесей не прекратятся.

"Как компания, производящая еду и напитки, мы должны придерживаться гуманитарных аспектов нашего бизнеса как никогда. Продолжив нашу работу, мы сможем поддерживать около 20 000 российских сотрудников и около 40 000 российских фермеров внутри нашей цепи поставок в то время, как они сталкиваются с трудностями и неопределенностью", - говорится в заявлении.
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18.03.2022 23:12 Ответить
там тільки збирають,все завозиться,від шурупа-до матриць і компресорів. нічого свого в цапів нема,тільки криві руки.
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18.03.2022 23:00 Ответить
Правильно. Моделей которые там не производятся, кацы не увидят. Но- подожду информации о прекращении поставок комплектующих.
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18.03.2022 23:25 Ответить
Чуть не остался без монитора , телика , стиралки и микроволновки . Спасибо LG
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18.03.2022 22:22 Ответить
в ********* давно завод лыж колбасит не по-детски, как и у их конкурента самсунга... так что все это для лохов
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18.03.2022 23:15 Ответить
Там была только отверточная сборка телевизоров. Все платы производились в Польше.
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18.03.2022 22:29 Ответить
Life's NOT Good, рабсеяне ? ))
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18.03.2022 22:42 Ответить
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18.03.2022 22:52 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/kakie-banki-finansiruet-agressora/
Financial Times У западных банков сейчас есть три пути "на выход": кто дальше финансирует агрессора. Так, банками с наибольшими активами остаются: Société Générale: 15 тысяч сотрудников, $18 млрд активов в РФ, 3,1 млн клиентов и 200 отделений; Raiffeisen: 9,4 тысячи сотрудников, $22,9 млрд. активов в РФ, 4,2 млн. клиентов и 132 отделений; UniCredit: 4 тысячи сотрудников, $7,4 млрд. активов в РФ, 2 млн. клиентов и 70 отделений; Citigroup: 3 тысячи сотрудников, $8,9 млрд. активов в РФ, 0,5 млн. клиентов и 15 отделений. Итого они владеют активами в РФ с оценкой $57,2 млрд. "Это катастрофическое изменение парадигмы. Как может любая авторитетная международная компания продолжать вести бизнес?" - сказал Стивен Фишер, бывший руководитель Citi в Украине, работавший в Москве и Киеве двадцать лет до 2018г. "Если у России кредитный дефолт, корпорации не могут вести бизнес, а российские потребители не могут использовать [западные] кредитные карты, то кого остается обслуживать?", - добавил он.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/kakie-banki-finansiruet-agressora/
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18.03.2022 23:09 Ответить
на все фирмы , которые выпускали телевизоры и продавали их в недоросии я б ввел санкции и с них требовал компенсации ,как средство для зомбирования зомби ... ЛДЖ и Самсунг просто подливали масло в огонь и вот результат - страна с 136 000 000 зомби
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18.03.2022 23:28 Ответить
В Apple store и Play market есть тема Huawei 'AppGellery". Через неё можно делать прогон с рублей в другую валюту
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18.03.2022 23:34 Ответить
Хай краще свої заводи на кацапії позакривають. Не поставляють вони, мля.
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19.03.2022 07:54 Ответить
 
 