LG Electronics призупиняє постачання техніки в Росію, - Федоров
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Промисловий південнокорейський гігант LG Electronics призупиняє постачання техніки в Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Він зазначив: "LG Electronics призупинив усі постачання техніки у РФ".
Топ коментарі
+11 Совестно за Брата
показати весь коментар18.03.2022 22:13
+9 Дин Проффитт
показати весь коментар18.03.2022 22:16
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Будь ласка, зачекайте...
два піджаки замшевих... І ще й самсунг також вимахувався, а я впевнений, шо монітори та телевізори повинні бути або LG, або самсунг
В сентябре 2006 года был открыт российский завод LG Electronics (пос. Дорохово Рузского района Московской области, 86 км от Москвы) - один из самых крупных заводов компании в мире, самый большой завод в Европе по производству бытовой техники и электроники.
тоді да - найбільший.
хоч один бренд кацапської "електроніки", ну хоч один?
Напрмер -
В заявлении PepsiCo говорится, что компания приостановит продажу напитков Pepsi, 7Up и Mirinda, компания также отменяет все рекламные кампании и вложение капитала в них. В то же время в компании отметили, что поставки молочной продукции, детского питания и детских смесей не прекратятся.
"Как компания, производящая еду и напитки, мы должны придерживаться гуманитарных аспектов нашего бизнеса как никогда. Продолжив нашу работу, мы сможем поддерживать около 20 000 российских сотрудников и около 40 000 российских фермеров внутри нашей цепи поставок в то время, как они сталкиваются с трудностями и неопределенностью", - говорится в заявлении.
Financial Times У западных банков сейчас есть три пути "на выход": кто дальше финансирует агрессора. Так, банками с наибольшими активами остаются: Société Générale: 15 тысяч сотрудников, $18 млрд активов в РФ, 3,1 млн клиентов и 200 отделений; Raiffeisen: 9,4 тысячи сотрудников, $22,9 млрд. активов в РФ, 4,2 млн. клиентов и 132 отделений; UniCredit: 4 тысячи сотрудников, $7,4 млрд. активов в РФ, 2 млн. клиентов и 70 отделений; Citigroup: 3 тысячи сотрудников, $8,9 млрд. активов в РФ, 0,5 млн. клиентов и 15 отделений. Итого они владеют активами в РФ с оценкой $57,2 млрд. "Это катастрофическое изменение парадигмы. Как может любая авторитетная международная компания продолжать вести бизнес?" - сказал Стивен Фишер, бывший руководитель Citi в Украине, работавший в Москве и Киеве двадцать лет до 2018г. "Если у России кредитный дефолт, корпорации не могут вести бизнес, а российские потребители не могут использовать [западные] кредитные карты, то кого остается обслуживать?", - добавил он.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/kakie-banki-finansiruet-agressora/