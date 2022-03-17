Порошенко закликав європейців припинити купувати російську нафту і газ
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Він також закликав терміново надати Україні літаки, ще більше протиповітряної та протитанкової зброї
Петро Порошенко в інтерв´ю французькому телеканалу LCI закликав припинити купувати нафту і газ у країни-агресора, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Прошу вас, припиніть купувати у Путіна нафту й газ. Оскільки кожної години ви сплачуєте Путіну 50 мільйонів доларів. 50 мільйонів. Кожної години. І ці гроші використовуються для того, щоб вбивати нас, українців. Це однозначно є неприйнятним", – наголосив Порошенко.
Він також закликав терміново надати Україні літаки, ще більше протиповітряної та протитанкової зброї.
"Коли ми говоримо про закриття неба над Україною, і якщо НАТО хоче зберігати свій нейтральний статус, це можливо. Деякі держави-учасниці НАТО мають бойові літаки, винищувачі, і вони нам потрібні. Інші держави-учасниці НАТО мають системи протиповітряної оборони С-300. І вони нам також потрібні саме зараз. Не за один тиждень. А саме зараз. З тим, щоб ми закрили небо і над Києвом, і над атомними електростанціями, і над Україною в цілому", – наголошує Порошенко.
"Нам також потрібні безпілотники, бойові дрони для боротьби з російськими військовими колонами. І вони потрібні нам вже. Ви маєте їх в наявності. І це той випадок, коли допомога може бути надана протягом лічених днів", – переконаний п’ятий Президент.
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Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
"Мене ті китайці не хочуть приймати..."
⚡️Литовський Сейм одноголосно підтримав Резолюцію щодо забезпечення безпілотної зони над Україною
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Літаки це зброя!
Бесполезная зона это миротворцы, а у нас оккупированная Украина...
Нефть
Китай. 70,1 млн тонн, Нидерланды (37,4 млн тонн), Германия (19,2 млн тонн н). Белоруссия (14,9 млн тонн, Республика Корея (13,5 млн тонн), Польша (11,2 млн тонн), Италия (8,9 млн тонн), Финляндия (6,3 млн тонн), Словакия (5,3 млн тонн).
Газ
48,2 млрд куб. м Германии, 26,8 млрд куб. м Турции. Белоруссия (19,8 млрд куб. м). Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7).
Эти страны нужно просить ввести эмбарго.