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Порошенко закликав європейців припинити купувати російську нафту і газ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Він також закликав терміново надати Україні літаки, ще більше протиповітряної та протитанкової зброї

Петро Порошенко в інтерв´ю французькому телеканалу LCI закликав припинити купувати нафту і газ у країни-агресора, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Прошу вас, припиніть купувати у Путіна нафту й газ. Оскільки кожної години ви сплачуєте Путіну 50 мільйонів доларів. 50 мільйонів. Кожної години. І ці гроші використовуються для того, щоб вбивати нас, українців. Це однозначно є неприйнятним", – наголосив Порошенко.

Він також закликав терміново надати Україні літаки, ще більше протиповітряної та протитанкової зброї.

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"Коли ми говоримо про закриття неба над Україною, і якщо НАТО хоче зберігати свій нейтральний статус, це можливо. Деякі держави-учасниці НАТО мають бойові літаки, винищувачі, і вони нам потрібні. Інші держави-учасниці НАТО мають системи протиповітряної оборони С-300. І вони нам також потрібні саме зараз. Не за один тиждень. А саме зараз. З тим, щоб ми закрили небо і над Києвом, і над атомними електростанціями, і над Україною в цілому", – наголошує Порошенко.

"Нам також потрібні безпілотники, бойові дрони для боротьби з російськими військовими колонами. І вони потрібні нам вже. Ви маєте їх в наявності. І це той випадок, коли допомога може бути надана протягом лічених днів", – переконаний п’ятий Президент.
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Топ коментарі
+12
китайці визначилися з вибором переважної сторони?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
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17.03.2022 11:04
+10
Дякуємо уряду Литви за підтримку

⚡️Литовський Сейм одноголосно підтримав Резолюцію щодо забезпечення безпілотної зони над Україною
https://t.me/operativnoZSU/14004
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17.03.2022 11:06
+9
***** в Украине помножил сам себе на роль - Си все равно подгребет рашку
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17.03.2022 11:09
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китайці визначилися з вибором переважної сторони?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
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17.03.2022 11:04 Відповісти
Виходить що китайці таки визначились .
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17.03.2022 11:07 Відповісти
***** в Украине помножил сам себе на роль - Си все равно подгребет рашку
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17.03.2022 11:09 Відповісти
на ноль
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17.03.2022 11:16 Відповісти
Летіла "коняка", та й стала їржати
"Мене ті китайці не хочуть приймати..."
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17.03.2022 11:11 Відповісти
Снова какая-то многоходовочка. Не до шел....
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17.03.2022 11:26 Відповісти
Дякуємо уряду Литви за підтримку

⚡️Литовський Сейм одноголосно підтримав Резолюцію щодо забезпечення безпілотної зони над Україною
https://t.me/operativnoZSU/14004
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17.03.2022 11:06 Відповісти
На потрібна не беспілотна зона, а літаки

Літаки це зброя!
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17.03.2022 11:10 Відповісти
Одно другому не мешает
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17.03.2022 11:13 Відповісти
Помешает - бесполезная зона будет распространяться на ВСУ

Бесполезная зона это миротворцы, а у нас оккупированная Украина...
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17.03.2022 11:18 Відповісти
Куда россия поставляет свои ресурсы.

Нефть

Китай. 70,1 млн тонн, Нидерланды (37,4 млн тонн), Германия (19,2 млн тонн н). Белоруссия (14,9 млн тонн, Республика Корея (13,5 млн тонн), Польша (11,2 млн тонн), Италия (8,9 млн тонн), Финляндия (6,3 млн тонн), Словакия (5,3 млн тонн).

Газ

48,2 млрд куб. м Германии, 26,8 млрд куб. м Турции. Белоруссия (19,8 млрд куб. м). Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7).

Эти страны нужно просить ввести эмбарго.
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17.03.2022 11:16 Відповісти
А вообще на уровне ЕС. Парламент ЕС должен запретить своим странам покупать энергоресурсы у россии.
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17.03.2022 11:17 Відповісти
кто о чем! ***** убивает украинцев, а она про акцизы на авто, бл!!!!!!
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17.03.2022 11:27 Відповісти
не флуди, не та тема!
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17.03.2022 11:25 Відповісти
Если Украина откажеться от расейского автотранспорта ( ваз.газ.москвич) и перестанет покупать к ним запчасти то это будет очень большой удар по экономике кацапов.
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17.03.2022 11:32 Відповісти
 
 