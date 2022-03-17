Порошенко закликав європейців припинити купувати російську нафту і газ

Він також закликав терміново надати Україні літаки, ще більше протиповітряної та протитанкової зброї

Петро Порошенко в інтерв´ю французькому телеканалу LCI закликав припинити купувати нафту і газ у країни-агресора, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Прошу вас, припиніть купувати у Путіна нафту й газ. Оскільки кожної години ви сплачуєте Путіну 50 мільйонів доларів. 50 мільйонів. Кожної години. І ці гроші використовуються для того, щоб вбивати нас, українців. Це однозначно є неприйнятним", – наголосив Порошенко.

Він також закликав терміново надати Україні літаки, ще більше протиповітряної та протитанкової зброї.

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"Коли ми говоримо про закриття неба над Україною, і якщо НАТО хоче зберігати свій нейтральний статус, це можливо. Деякі держави-учасниці НАТО мають бойові літаки, винищувачі, і вони нам потрібні. Інші держави-учасниці НАТО мають системи протиповітряної оборони С-300. І вони нам також потрібні саме зараз. Не за один тиждень. А саме зараз. З тим, щоб ми закрили небо і над Києвом, і над атомними електростанціями, і над Україною в цілому", – наголошує Порошенко.

"Нам також потрібні безпілотники, бойові дрони для боротьби з російськими військовими колонами. І вони потрібні нам вже. Ви маєте їх в наявності. І це той випадок, коли допомога може бути надана протягом лічених днів", – переконаний п’ятий Президент.