Світ відмовляється від російської нафти, і Росія втрачатиме через санкції постачання 3 млн барелів нафти на добу, при тому що експортує РФ близько 8 млн барелів на день.

Про це повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), яке цитує ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ми бачимо потенціал для закриття постачання російської нафти у розмірі 3 млн барелів, починаючи з квітня, але втрати можуть зрости ще більше у разі санкцій або ескалації громадського засудження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія пропонує нафту Urals із рекордними знижками. Проте великі нафтові компанії, торгові будинки, судноплавні фірми та банки відмовилися від ведення бізнесу із країною.

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Наразі російська нафта продовжує поставлятися в основному за довгостроковими угодами та угодами, укладеними до того, як Москва відправила свої війська в Україну. Але нові операції практично припинилися.

Зазначається, що ситуація з відмовою від російської нафти може перетворитися на найбільшу кризу постачання за останні десятиліття.

"Перспектива масштабних збоїв у видобутку російської нафти загрожує створити глобальний шок постачання нафти. Росія є найбільшим у світі експортером нафти, відправляючи 8 млн. барелів сирої та рафінованої нафти клієнтам у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найближчим часом МЕА опублікує рекомендації про те, як замінити постачання російської нафти і уникнути кризи з найменшими втратами.

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З іншого боку, на думку МЕА, криза може дати позитивний імпульс відмовитися від нафти на користь альтернативних джерел енергії.

"Цьогорічна криза створює серйозні проблеми для енергетичних ринків, але вона також пропонує можливості. Справді, сьогоднішнє узгодження енергетичної безпеки та економічних факторів цілком може прискорити перехід від нафти", - йдеться у повідомленні.