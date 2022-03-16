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Новини
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Росія втрачатиме через санкції постачання 3 млн барелів нафти на добу

Світ відмовляється від російської нафти, і Росія втрачатиме через санкції постачання 3 млн барелів нафти на добу, при тому що експортує РФ близько 8 млн барелів на день.

 Про це повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), яке цитує ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ми бачимо потенціал для закриття постачання російської нафти у розмірі 3 млн барелів, починаючи з квітня, але втрати можуть зрости ще більше у разі санкцій або ескалації громадського засудження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія пропонує нафту Urals із рекордними знижками. Проте великі нафтові компанії, торгові будинки, судноплавні фірми та банки відмовилися від ведення бізнесу із країною.

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Наразі російська нафта продовжує поставлятися в основному за довгостроковими угодами та угодами, укладеними до того, як Москва відправила свої війська в Україну. Але нові операції практично припинилися.

Зазначається, що ситуація з відмовою від російської нафти може перетворитися на найбільшу кризу постачання за останні десятиліття.

"Перспектива масштабних збоїв у видобутку російської нафти загрожує створити глобальний шок постачання нафти. Росія є найбільшим у світі експортером нафти, відправляючи 8 млн. барелів сирої та рафінованої нафти клієнтам у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найближчим часом МЕА опублікує рекомендації про те, як замінити постачання російської нафти і уникнути кризи з найменшими втратами.

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З іншого боку, на думку МЕА, криза може дати позитивний імпульс відмовитися від нафти на користь альтернативних джерел енергії.

"Цьогорічна криза створює серйозні проблеми для енергетичних ринків, але вона також пропонує можливості. Справді, сьогоднішнє узгодження енергетичної безпеки та економічних факторів цілком може прискорити перехід від нафти", - йдеться у повідомленні.

нафта (5489) росія (64946) санкції (11771)


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Топ коментарі
+7
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16.03.2022 21:20
+7
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16.03.2022 21:21
+7
Я бажаю щоб воно втрачало людську силу і не загиблими, а інвалідами і каліками, щоб потомки орди боялись дивитись в наш бік. Щоб нами лякали дітей в московії на віка. Вони розбудили ПЕКЛО.
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16.03.2022 21:31
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16.03.2022 21:19 Відповісти
укус комара...
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16.03.2022 21:26 Відповісти
Курам насміх.. Це означає, що інвалюту для фінансування війни гитлер продовжить справно получати від Західу, тільки замість 8 млн барелів, за 5 млн барелів. По газу збитки й того менше.
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16.03.2022 22:31 Відповісти
Цього недостатньо. Тільки повна блокада. Кожний долар з енергоресурсів Путін використає для бомбардувань України.
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16.03.2022 21:19 Відповісти
Так ми ж самі газ кацапський прокачуємо не зупиняючись. Що з цим робити?
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16.03.2022 21:31 Відповісти
Пох на расию.Чем быстрее лаптерылы с голоду подохнут тем быстрее наступит мир и вернутся назад Крым и Донбасс.
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16.03.2022 21:20 Відповісти
Нє не пох: нафтою і газом можна кацапам заробітну платню видавати. Ну і може там премію хто заробить...
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16.03.2022 22:03 Відповісти
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16.03.2022 21:20 Відповісти
Росія втрачатиме через санкції постачання 3 млн барелів нафти на добу-- это уже она теряет и будет терять ещё больше
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16.03.2022 21:21 Відповісти
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16.03.2022 21:21 Відповісти
Утоните орки в жиже
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16.03.2022 21:25 Відповісти
Я бажаю щоб воно втрачало людську силу і не загиблими, а інвалідами і каліками, щоб потомки орди боялись дивитись в наш бік. Щоб нами лякали дітей в московії на віка. Вони розбудили ПЕКЛО.
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16.03.2022 21:31 Відповісти
І так , і так мусить бути. Я би навіть підвів під це теоретичну базу . Для цього використаємо поняття "золотого перетину" Піфагора . (По російські - "золотоє сєчєніє") . Так от , тоді на одного кацапського зажмурика має приходитися 1,61 напіврозібраного кацапського сміття ,яке же трохи ще клигає і коптить світ - без рук ,ніг та інших органів та кінцівок . Тоді на расєї наступить повне щастя і бандерівський фен-шуй.
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16.03.2022 21:46 Відповісти
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16.03.2022 21:46 Відповісти
 
 