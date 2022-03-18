Командующий 8-й армией оккупантов генерал-лейтенант Мордвичев ликвидирован в Чернобаевке, - СМИ

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что украинские воины ликвидировали командующего 8-й армией оккупантов генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"В Чернобаевке убили командующего 8-й армией южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Сообщает The Insider", - написал он.

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