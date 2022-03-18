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Командующий 8-й армией оккупантов генерал-лейтенант Мордвичев ликвидирован в Чернобаевке, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мордвічов

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что украинские воины ликвидировали командующего 8-й армией оккупантов генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"В Чернобаевке убили командующего 8-й армией южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Сообщает The Insider", - написал он.

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Командующий 8-й армией оккупантов генерал-лейтенант Мордвичев ликвидирован в Чернобаевке, - СМИ 01
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Топ комментарии
+58
Земля йому скловатою.
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18.03.2022 22:38
+51
Жил как собака сдох как шакал
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18.03.2022 22:40
+49
Вот и генералы на концерт к кобздону подтянулись.
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18.03.2022 22:39
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Це ти в путінських мультиках побачив
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19.03.2022 09:31 Ответить
это в чернобаевке,что ли
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19.03.2022 10:45 Ответить
земля ему камнем ******!
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19.03.2022 11:06 Ответить
А почему на фотографии генерал Авдеев?
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19.03.2022 11:35 Ответить
Ещё один генерал нетАНАЛоговой армии орков полетел 200-м рейсом на концерт Кобзона.
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19.03.2022 15:57 Ответить
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