Семьям, принявшим переселенцев, компенсируют расходы на "коммуналку", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что семьям, разместившим у себя людей с территории боевых действий или временной оккупации, возместят расходы на коммунальные услуги.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан. Всех, кто лишен, к сожалению, дома из-за войны. Уже есть контуры этой программы. Первый компонент - финансовый. Государственная поддержка для всех перемещенных лиц. Взрослых и детей. Государственная поддержка рабочих мест для таких людей – там, где они временно находятся, чтобы каждый человек, чтобы каждая наша семья имела основу для жизни.

Второй компонент – жилой. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья именно сейчас. А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны.

Третий компонент не менее важен. Это поддержка семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации. Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев", - отметил президент.

Глава правительства Денис Шмыгаль в ближайшее время разъяснит все детали комплексной программы поддержки граждан, добавил Зеленский.

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