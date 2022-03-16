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Украина привлекла лучших юристов мира, чтобы заставить Россию выплатить репарации, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина привлекла лучших юристов мира, чтобы заставить Россию выплатить репарации, - МИД

Украина прорабатывает решение о получении репараций и контрибуций от России за причиненный нашему государству ущерб с привлечением лучших юристов мира.

Об этом заявила коагент Украины на слушаниях в Международном суде, директор Департамента международного права МИД Оксана Золотарева в эфире национального телемарафона утром в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

Золотарев отметила, что юридическая команда Украины совместно с органами исполнительной власти, в частности, Министерством экономики, Министерством энергетики и правоохранительными органами работает на разных площадках, чтобы установить и юридически закрепить вину России, а также получить соответствующую компенсацию и репарации от РФ.

"Существует несколько путей (получение репараций от России. – Ред.). Во-первых, это выполнение решения Международного суда ООН, когда оно будет вынесено – это может быть через некоторое время, к сожалению, международное правосудие не столь быстрое. Во-вторых, в соответствии с нормами уголовного права и процессов в рамках уголовных производств (в Международном уголовном суде. – Ред), а также это могут быть политические решения государств-партнеров", - сказала Золотарева.

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В ответ на вопрос, как заставить Россию выполнить решение международных судов по репарациям, директор Департамента МИД отметила, что этот вопрос сейчас прорабатывается и идет поиск соответствующих решений.

Она констатировала, что после Второй Мировой войны международное сообщество не было готово к таким дерзким агрессивным действиям одного государства против другого. "Поэтому сейчас, как никогда, нужны креативные решения, над которыми мы работаем с привлечением лучших юристов мира", - отметила Золотарева.

Она отказалась говорить подробнее об этих решениях, отметив, что "дипломатия и право сначала любят тишину".

"Мы знаем, что Россия также привлекла некоторых юристов, чтобы отражать подобные атаки Украины", - отметила директор Департамента МИД.
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Топ комментарии
+19
Лошадиные бредни останутся лошадиными бреднями. Только полная денацификация и депутлеризация засрашки. Репарации и контрибуции Украине. А подоляки и агрохимии пусть на переговорах рассказывают,что хотят.
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16.03.2022 11:59
+17
Игорь Медведев
@medvedevpaint
·
13 год
У меня Макдональдс в 300 метрах от дома , наблюдал сейчас феерическую картину..подъехала "точила" к Мак-авто стойке , из окна :-"Два Бигмака ,картофель фри , два пирожка с вишней , колу стандарт и коктейль"стоит,минуту точно ,потом "Алё! , вы там умерли?"
мда , они даже не знают
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16.03.2022 11:56
+9
Амінь. А репарації Росії за агресію проти України починаються від 500 млрд $, сума там може бути і под 1,5 триліона доларів. КАЦАПИ - ЦЕ ЦІНА ЗА КРИМНАШ, ЗАПАМЯТАЙТЕ.
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16.03.2022 12:02
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Уже начинают вбрасывать в чатах телеграм. Что скажите?

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью российскому государственному изданию. Главное:



📍На переговорах России и Украины есть некоторая надежда на достижение компромисса. Сам президент Владимир Зеленский сделал в последнее время ряд «интересных заявлений»;



📍Заявления Зеленского о том, что Украину никто не ждёт в НАТО, свидетельствуют, что в Киеве «адекватность пробивает себе дорогу»;



📍Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности, кроме расширения НАТО на восток;



📍Нейтральный статус Украины сейчас всерьёз обсуждается на переговорах в увязке с другими проблемами безопасности. Уже есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию;



📍Один из основных вопросов переговоров - статус русского языка и русскоязычных СМИ на Украине, гарантии прав национальных меньшинств, в том числе русских.



- Из хорошего переговорный процесс явно идёт в более эффективном формате.



- Вот как им донести что русский язык и население здесь никто не ущемляет и в этот вопрос вообще не надо лезть. Мы русскоязычное СМИ и нас никто не трогает!
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16.03.2022 11:54 Ответить
Лошадиные бредни останутся лошадиными бреднями. Только полная денацификация и депутлеризация засрашки. Репарации и контрибуции Украине. А подоляки и агрохимии пусть на переговорах рассказывают,что хотят.
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16.03.2022 11:59 Ответить
русскоязычные сми, которые есть и будут в Украине, как и остальные -язычные сми, должны работать только в одном направлении, показать всему миру, что раша - это отсталая, агрессивная недосрана с тупым недоразвитым населением, которая творит страшные беззакония, чье место на помойке истории
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16.03.2022 12:06 Ответить
Могу сказать с уверенностью, или Украина победит полностью без никаких компромисов освободит врага со всех украинских земель или война будет продолжаться еще долго несмотря на какие то там мирные договорняки и перемирия
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16.03.2022 12:10 Ответить
Їм не руський язик треба захистити а максимально знищити українську та інші мови на території яку вони вважають своєю.
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16.03.2022 12:13 Ответить
ТУПІ ЛАПАТНІКІ ДО КІНЦЯ СВОЇХ ТУПИХ ЛАПАТНИХ ДНІВ БУДУТ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ-ПРІ ЕТОМ ПОСТОЯННО ВИПЛАЧІВАЯ РЄПАРАЦІЇ УКРАЇНІ...
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16.03.2022 11:54 Ответить
Игорь Медведев
@medvedevpaint
·
13 год
У меня Макдональдс в 300 метрах от дома , наблюдал сейчас феерическую картину..подъехала "точила" к Мак-авто стойке , из окна :-"Два Бигмака ,картофель фри , два пирожка с вишней , колу стандарт и коктейль"стоит,минуту точно ,потом "Алё! , вы там умерли?"
мда , они даже не знают
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16.03.2022 11:56 Ответить
Репарации должны быть из основных пунктов переговоров о перемирии которые сейчас идут. Чтобы козломордые подписали что согласны на них. А то потом начнутся я не я и корова не моя
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16.03.2022 12:00 Ответить
Ни черта на тех переговорах не будет. Забудьте.
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16.03.2022 12:01 Ответить
Таке підписується при капітуляції, ви бачили щоб Кацапія капітулювала ?
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16.03.2022 12:04 Ответить
Я прекрасно понимаю, что лаптеногие "победят" в своем зомби тв даже если перебить всех кто вторгся к нам. Но наши же ведут с ними переговоры, что то обсуждают, какие то пункты или что они там в карты шпилят? Как я понял война на истощение козломордых до полной победы не входит в план власти, там выбран путь подписания соглашений
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16.03.2022 12:09 Ответить
Возможно. Но нужно понимать, готово ли общество принять то, что они огласят после переговоров.
Если общество не примет, то это будет раскол, власть может потерять легитимность.
Сейчас для нас кроме той или иной капитуляции на переговорах можно говорить только о гумконвоях.
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16.03.2022 12:13 Ответить
Ой нет там говорят не только о гумконвоях, вон Мединский блеет что наши предлагают что Украина будет нейтральной по типу Австрии
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16.03.2022 12:21 Ответить
Зе був би не Зе як щоб щось там не думав про себе.
Репарації не виплачуються коли країна агресор не капітулює, а те що кацапи хочуть заплатити через Зе на відбулову України не вистачить. Тоб то Рубікон перейден.
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16.03.2022 14:19 Ответить
Сейчас у нас позиции слабые. Чтобы Россия согласилась на контрибуции, нужно выиграть войну.
А мы не то что ее пока не выиграли, мы даже Мариуполь не отбили.

Сейчас переговоры могут быть только не в нашу пользу. И Украина должна решить для себя, либо мы освобождаем территории, с очевидно большими потерями. Либо соглашаемся на очень не выгодные условия мира.
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16.03.2022 12:05 Ответить
Я полностью согласен с этим
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16.03.2022 12:10 Ответить
Мир на невыгодных условиях? Чтобы рашка уползла к себе, а потом через какое-то время затеяла реванш?
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16.03.2022 18:33 Ответить
Репарації, бо контрибуція це трохи інше.
Контрибуцію може вимагати країна агресор від місцевого населення.
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16.03.2022 14:20 Ответить
Все арестованные за границей кацапские бабки передать Украине. Всё. До жопы эта юридическая эквилибристика.
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16.03.2022 12:02 Ответить
Ви підете з плакатом передавати?
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16.03.2022 15:39 Ответить
Ні. Піде Папа Римський.
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16.03.2022 15:44 Ответить
То він і отримає ті кацапські бабки, що завдяки самим вашим словам передадуть Україні.
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16.03.2022 15:50 Ответить
Навіщо отримувати? Вони вже на рахунках в Ватикані з давніх давен. Папа Римський їх нам передасть.
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16.03.2022 15:53 Ответить
Такі мрійники навколо...
І кого не торнись, кожен є спеціалістом з міжнародного права, фінансистом, військовим стратегом і дипломатом водночас.
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16.03.2022 18:47 Ответить
Амінь. А репарації Росії за агресію проти України починаються від 500 млрд $, сума там може бути і под 1,5 триліона доларів. КАЦАПИ - ЦЕ ЦІНА ЗА КРИМНАШ, ЗАПАМЯТАЙТЕ.
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16.03.2022 12:02 Ответить
и будите 10 лет судиться потом те подадут апеляцию и так вечно как с боингом
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16.03.2022 12:06 Ответить
Dmitry Gridin



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16.03.2022 12:08 Ответить
не беріть терріторіями - там сама кацапня живе.
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16.03.2022 12:09 Ответить
извиняюсь что не по теме . . . "
Спецгруппа СБУ и прокуроров ищет Медведчука по всей Украине
"
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16.03.2022 12:09 Ответить
так и хочется спросить - а Киву поймали ? . . . как он оказался в Москве ?
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16.03.2022 12:10 Ответить
Чтобы опять под ночной домашний арест посадить? Может лучше пускай народ поищет Мертвечука. Уверен кто его найдет даже награду за его голову не потребует
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16.03.2022 12:13 Ответить
я думаю что с началом военных действий - народ стал радикальнее . . . уже не допустит того что было раньше . . .
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16.03.2022 12:36 Ответить
освобождения весх окупированных територий включая Крым,репарации 100%-это основные условия. При их принятии можно обсуждать невступление Украины в НАТО-взамен на ядерное разоружение Расеи
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16.03.2022 12:10 Ответить
Я не думаю, що саме питання репарації на часі, для початку треба перемогти, вистояти. Починають ділити шкуру невбитого медведя.
На часі очиститись від зрадників в державі. Закони підписані. Тож починайте з партії петушарія, опзж. портнов\татаров, гужва. Ну і звісно з таких слуг олігархів як бужанський\дибільський і подібних
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16.03.2022 12:11 Ответить
Хочу обратить внимание МЗС на продуктовую проблему
30 лет европейский бизнес ( и в немецкий в том числе ‼️‼️‼️) вывозил из Украины под разными документами продукты ПО ДЕШЁВКЕ .
На этом потом зарабатывались огромные деньги . И сопротивление немецких элит принятию Украины в ЕС - боязнь потерять прибыли от перекупки
ПРИМЕР - дорогой соус Хелменс делают из херсонской томатной пасты.

САХАР , подсолнечное масло , лучший в мире мёд, зерно
Сейчас цены на продукты повысятся - ПОТОМУ УЖЕ сейчас надо вводить ЭМБАРГО на торговлю этими продуктами страной оккупантом - ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРОВИ
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16.03.2022 12:31 Ответить
Жодних компромісів з агресором! Тільки повна капітуляція Пуйла! Виведення та роззброєння російської армії, повернення Криму та Донбасу та виплата репарацій 400 млрд. дол із золотовалютних резервів, які зараз заарештовані Заходом.
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16.03.2022 12:39 Ответить
А потім знову буде чутно тупорилих жлобів, які будуть заздрісно лаятись на юристів, що отримають свої відсотки за виграну справу.
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16.03.2022 12:41 Ответить
А причем здесь юристы? Кто победит того и тапки.
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16.03.2022 12:51 Ответить
 
 