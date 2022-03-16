Украина привлекла лучших юристов мира, чтобы заставить Россию выплатить репарации, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина прорабатывает решение о получении репараций и контрибуций от России за причиненный нашему государству ущерб с привлечением лучших юристов мира.
Об этом заявила коагент Украины на слушаниях в Международном суде, директор Департамента международного права МИД Оксана Золотарева в эфире национального телемарафона утром в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ
Золотарев отметила, что юридическая команда Украины совместно с органами исполнительной власти, в частности, Министерством экономики, Министерством энергетики и правоохранительными органами работает на разных площадках, чтобы установить и юридически закрепить вину России, а также получить соответствующую компенсацию и репарации от РФ.
"Существует несколько путей (получение репараций от России. – Ред.). Во-первых, это выполнение решения Международного суда ООН, когда оно будет вынесено – это может быть через некоторое время, к сожалению, международное правосудие не столь быстрое. Во-вторых, в соответствии с нормами уголовного права и процессов в рамках уголовных производств (в Международном уголовном суде. – Ред), а также это могут быть политические решения государств-партнеров", - сказала Золотарева.
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В ответ на вопрос, как заставить Россию выполнить решение международных судов по репарациям, директор Департамента МИД отметила, что этот вопрос сейчас прорабатывается и идет поиск соответствующих решений.
Она констатировала, что после Второй Мировой войны международное сообщество не было готово к таким дерзким агрессивным действиям одного государства против другого. "Поэтому сейчас, как никогда, нужны креативные решения, над которыми мы работаем с привлечением лучших юристов мира", - отметила Золотарева.
Она отказалась говорить подробнее об этих решениях, отметив, что "дипломатия и право сначала любят тишину".
"Мы знаем, что Россия также привлекла некоторых юристов, чтобы отражать подобные атаки Украины", - отметила директор Департамента МИД.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью российскому государственному изданию. Главное:
📍На переговорах России и Украины есть некоторая надежда на достижение компромисса. Сам президент Владимир Зеленский сделал в последнее время ряд «интересных заявлений»;
📍Заявления Зеленского о том, что Украину никто не ждёт в НАТО, свидетельствуют, что в Киеве «адекватность пробивает себе дорогу»;
📍Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности, кроме расширения НАТО на восток;
📍Нейтральный статус Украины сейчас всерьёз обсуждается на переговорах в увязке с другими проблемами безопасности. Уже есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию;
📍Один из основных вопросов переговоров - статус русского языка и русскоязычных СМИ на Украине, гарантии прав национальных меньшинств, в том числе русских.
- Из хорошего переговорный процесс явно идёт в более эффективном формате.
- Вот как им донести что русский язык и население здесь никто не ущемляет и в этот вопрос вообще не надо лезть. Мы русскоязычное СМИ и нас никто не трогает!
@medvedevpaint
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13 год
У меня Макдональдс в 300 метрах от дома , наблюдал сейчас феерическую картину..подъехала "точила" к Мак-авто стойке , из окна :-"Два Бигмака ,картофель фри , два пирожка с вишней , колу стандарт и коктейль"стоит,минуту точно ,потом "Алё! , вы там умерли?"
мда , они даже не знают
Если общество не примет, то это будет раскол, власть может потерять легитимность.
Сейчас для нас кроме той или иной капитуляции на переговорах можно говорить только о гумконвоях.
Репарації не виплачуються коли країна агресор не капітулює, а те що кацапи хочуть заплатити через Зе на відбулову України не вистачить. Тоб то Рубікон перейден.
А мы не то что ее пока не выиграли, мы даже Мариуполь не отбили.
Сейчас переговоры могут быть только не в нашу пользу. И Украина должна решить для себя, либо мы освобождаем территории, с очевидно большими потерями. Либо соглашаемся на очень не выгодные условия мира.
Контрибуцію може вимагати країна агресор від місцевого населення.
І кого не торнись, кожен є спеціалістом з міжнародного права, фінансистом, військовим стратегом і дипломатом водночас.
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Пуканы у рашистских кибесекьюрити спецов рвуться сейчас не по детски )))
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Спецгруппа СБУ и прокуроров ищет Медведчука по всей Украине
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На часі очиститись від зрадників в державі. Закони підписані. Тож починайте з партії петушарія, опзж. портнов\татаров, гужва. Ну і звісно з таких слуг олігархів як бужанський\дибільський і подібних
30 лет европейский бизнес ( и в немецкий в том числе ‼️‼️‼️) вывозил из Украины под разными документами продукты ПО ДЕШЁВКЕ .
На этом потом зарабатывались огромные деньги . И сопротивление немецких элит принятию Украины в ЕС - боязнь потерять прибыли от перекупки
ПРИМЕР - дорогой соус Хелменс делают из херсонской томатной пасты.
САХАР , подсолнечное масло , лучший в мире мёд, зерно
Сейчас цены на продукты повысятся - ПОТОМУ УЖЕ сейчас надо вводить ЭМБАРГО на торговлю этими продуктами страной оккупантом - ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРОВИ