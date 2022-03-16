УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4927 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 437 45
війна (56671) компенсації (361) МЗС (3562) Росія (47286) Міжнародний суд ООН (153)

Україна залучила найкращих юристів світу, щоб змусити Росію виплатити репарації, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна залучила найкращих юристів світу, щоб змусити Росію виплатити репарації, - МЗС

Україна опрацьовує рішення щодо отримання репарацій та контрибуцій від Росії за заподіяні нашій державі збитки із залученням найкращих юристів світу.

Про це заявила коагент України на слуханнях у Міжнародному суді директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова в ефірі національного телемарафону вранці у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

Золотарьова зазначила, що юридична команда України спільно з органами виконавчої влади, зокрема, Міністерством економіки, Міністерством енергетики та правоохоронними органами працює на різних майданчиках, щоб встановити і юридично закріпити провину Росії, а також отримати відповідну компенсацію та репарації від РФ.

"Існує декілька шляхів (отримання репарацій від Росії. – Ред.). По-перше, це виконання рішення Міжнародного суду ООН, коли воно буде винесене – це може бути через деякий час, на жаль¸ міжнародне правосуддя не таке швидке. По-друге, відповідно до норм кримінального права і процесів у рамках кримінальних проваджень (у Міжнародному кримінальному суді. – Ред), а також політичні рішення держав-партнерів", - сказала Золотарьова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України, - радник президента Устенко

У відповідь на запитання, як змусити Росію виконати рішення міжнародних судів щодо репарацій, директор Департаменту МЗС зазначила, що це питання наразі опрацьовується і триває пошук відповідних рішень.

Вона констатувала, що після Другої світової війни міжнародна спільнота не була готова до таких зухвалих агресивних дій однієї держави проти іншої. "Тому зараз як ніколи потрібні креативні рішення, над якими ми працюємо із залученням найкращих юристів світу", - зазначила Золотарьова.

Вона відмовилася говорити детальніше про ці рішення, зазначивши, що "дипломатія і право спочатку люблять тишу".

"Ми знаємо, що Росія також залучила деяких юристів, щоб відбивати такі атаки України", - зауважила директор Департаменту МЗС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Лошадиные бредни останутся лошадиными бреднями. Только полная денацификация и депутлеризация засрашки. Репарации и контрибуции Украине. А подоляки и агрохимии пусть на переговорах рассказывают,что хотят.
показати весь коментар
16.03.2022 11:59
+17
Игорь Медведев
@medvedevpaint
·
13 год
У меня Макдональдс в 300 метрах от дома , наблюдал сейчас феерическую картину..подъехала "точила" к Мак-авто стойке , из окна :-"Два Бигмака ,картофель фри , два пирожка с вишней , колу стандарт и коктейль"стоит,минуту точно ,потом "Алё! , вы там умерли?"
мда , они даже не знают
показати весь коментар
16.03.2022 11:56
+9
Амінь. А репарації Росії за агресію проти України починаються від 500 млрд $, сума там може бути і под 1,5 триліона доларів. КАЦАПИ - ЦЕ ЦІНА ЗА КРИМНАШ, ЗАПАМЯТАЙТЕ.
показати весь коментар
16.03.2022 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже начинают вбрасывать в чатах телеграм. Что скажите?

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью российскому государственному изданию. Главное:



📍На переговорах России и Украины есть некоторая надежда на достижение компромисса. Сам президент Владимир Зеленский сделал в последнее время ряд «интересных заявлений»;



📍Заявления Зеленского о том, что Украину никто не ждёт в НАТО, свидетельствуют, что в Киеве «адекватность пробивает себе дорогу»;



📍Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности, кроме расширения НАТО на восток;



📍Нейтральный статус Украины сейчас всерьёз обсуждается на переговорах в увязке с другими проблемами безопасности. Уже есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию;



📍Один из основных вопросов переговоров - статус русского языка и русскоязычных СМИ на Украине, гарантии прав национальных меньшинств, в том числе русских.



- Из хорошего переговорный процесс явно идёт в более эффективном формате.



- Вот как им донести что русский язык и население здесь никто не ущемляет и в этот вопрос вообще не надо лезть. Мы русскоязычное СМИ и нас никто не трогает!
показати весь коментар
16.03.2022 11:54 Відповісти
Лошадиные бредни останутся лошадиными бреднями. Только полная денацификация и депутлеризация засрашки. Репарации и контрибуции Украине. А подоляки и агрохимии пусть на переговорах рассказывают,что хотят.
показати весь коментар
16.03.2022 11:59 Відповісти
русскоязычные сми, которые есть и будут в Украине, как и остальные -язычные сми, должны работать только в одном направлении, показать всему миру, что раша - это отсталая, агрессивная недосрана с тупым недоразвитым населением, которая творит страшные беззакония, чье место на помойке истории
показати весь коментар
16.03.2022 12:06 Відповісти
Могу сказать с уверенностью, или Украина победит полностью без никаких компромисов освободит врага со всех украинских земель или война будет продолжаться еще долго несмотря на какие то там мирные договорняки и перемирия
показати весь коментар
16.03.2022 12:10 Відповісти
Їм не руський язик треба захистити а максимально знищити українську та інші мови на території яку вони вважають своєю.
показати весь коментар
16.03.2022 12:13 Відповісти
ТУПІ ЛАПАТНІКІ ДО КІНЦЯ СВОЇХ ТУПИХ ЛАПАТНИХ ДНІВ БУДУТ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ-ПРІ ЕТОМ ПОСТОЯННО ВИПЛАЧІВАЯ РЄПАРАЦІЇ УКРАЇНІ...
показати весь коментар
16.03.2022 11:54 Відповісти
Игорь Медведев
@medvedevpaint
·
13 год
У меня Макдональдс в 300 метрах от дома , наблюдал сейчас феерическую картину..подъехала "точила" к Мак-авто стойке , из окна :-"Два Бигмака ,картофель фри , два пирожка с вишней , колу стандарт и коктейль"стоит,минуту точно ,потом "Алё! , вы там умерли?"
мда , они даже не знают
показати весь коментар
16.03.2022 11:56 Відповісти
Репарации должны быть из основных пунктов переговоров о перемирии которые сейчас идут. Чтобы козломордые подписали что согласны на них. А то потом начнутся я не я и корова не моя
показати весь коментар
16.03.2022 12:00 Відповісти
Ни черта на тех переговорах не будет. Забудьте.
показати весь коментар
16.03.2022 12:01 Відповісти
Таке підписується при капітуляції, ви бачили щоб Кацапія капітулювала ?
показати весь коментар
16.03.2022 12:04 Відповісти
Я прекрасно понимаю, что лаптеногие "победят" в своем зомби тв даже если перебить всех кто вторгся к нам. Но наши же ведут с ними переговоры, что то обсуждают, какие то пункты или что они там в карты шпилят? Как я понял война на истощение козломордых до полной победы не входит в план власти, там выбран путь подписания соглашений
показати весь коментар
16.03.2022 12:09 Відповісти
Возможно. Но нужно понимать, готово ли общество принять то, что они огласят после переговоров.
Если общество не примет, то это будет раскол, власть может потерять легитимность.
Сейчас для нас кроме той или иной капитуляции на переговорах можно говорить только о гумконвоях.
показати весь коментар
16.03.2022 12:13 Відповісти
Ой нет там говорят не только о гумконвоях, вон Мединский блеет что наши предлагают что Украина будет нейтральной по типу Австрии
показати весь коментар
16.03.2022 12:21 Відповісти
Зе був би не Зе як щоб щось там не думав про себе.
Репарації не виплачуються коли країна агресор не капітулює, а те що кацапи хочуть заплатити через Зе на відбулову України не вистачить. Тоб то Рубікон перейден.
показати весь коментар
16.03.2022 14:19 Відповісти
Сейчас у нас позиции слабые. Чтобы Россия согласилась на контрибуции, нужно выиграть войну.
А мы не то что ее пока не выиграли, мы даже Мариуполь не отбили.

Сейчас переговоры могут быть только не в нашу пользу. И Украина должна решить для себя, либо мы освобождаем территории, с очевидно большими потерями. Либо соглашаемся на очень не выгодные условия мира.
показати весь коментар
16.03.2022 12:05 Відповісти
Я полностью согласен с этим
показати весь коментар
16.03.2022 12:10 Відповісти
Мир на невыгодных условиях? Чтобы рашка уползла к себе, а потом через какое-то время затеяла реванш?
показати весь коментар
16.03.2022 18:33 Відповісти
Репарації, бо контрибуція це трохи інше.
Контрибуцію може вимагати країна агресор від місцевого населення.
показати весь коментар
16.03.2022 14:20 Відповісти
Все арестованные за границей кацапские бабки передать Украине. Всё. До жопы эта юридическая эквилибристика.
показати весь коментар
16.03.2022 12:02 Відповісти
Ви підете з плакатом передавати?
показати весь коментар
16.03.2022 15:39 Відповісти
Ні. Піде Папа Римський.
показати весь коментар
16.03.2022 15:44 Відповісти
То він і отримає ті кацапські бабки, що завдяки самим вашим словам передадуть Україні.
показати весь коментар
16.03.2022 15:50 Відповісти
Навіщо отримувати? Вони вже на рахунках в Ватикані з давніх давен. Папа Римський їх нам передасть.
показати весь коментар
16.03.2022 15:53 Відповісти
Такі мрійники навколо...
І кого не торнись, кожен є спеціалістом з міжнародного права, фінансистом, військовим стратегом і дипломатом водночас.
показати весь коментар
16.03.2022 18:47 Відповісти
Амінь. А репарації Росії за агресію проти України починаються від 500 млрд $, сума там може бути і под 1,5 триліона доларів. КАЦАПИ - ЦЕ ЦІНА ЗА КРИМНАШ, ЗАПАМЯТАЙТЕ.
показати весь коментар
16.03.2022 12:02 Відповісти
и будите 10 лет судиться потом те подадут апеляцию и так вечно как с боингом
показати весь коментар
16.03.2022 12:06 Відповісти
Dmitry Gridin



Регистратор доменных имен Namecheap объявил сегодня, что предоставит сайтам, протестующим против россии, бесплатные домены и веб-хостинг (анонимно!). Те кто желает воспользоваться этим предложением, должны обратиться в службу поддержки Namecheap для получения более подробной информации.
--
Пуканы у рашистских кибесекьюрити спецов рвуться сейчас не по детски )))





Namecheap.com


@Namecheap



Effective immediately, we will begin offering free anonymous hosting and domain name registration to any anti-Putin anti-regime and protest websites for anyone located within Russia and Belarus. Please contact our support for details.
показати весь коментар
16.03.2022 12:08 Відповісти
не беріть терріторіями - там сама кацапня живе.
показати весь коментар
16.03.2022 12:09 Відповісти
извиняюсь что не по теме . . . "
Спецгруппа СБУ и прокуроров ищет Медведчука по всей Украине
"
показати весь коментар
16.03.2022 12:09 Відповісти
так и хочется спросить - а Киву поймали ? . . . как он оказался в Москве ?
показати весь коментар
16.03.2022 12:10 Відповісти
Чтобы опять под ночной домашний арест посадить? Может лучше пускай народ поищет Мертвечука. Уверен кто его найдет даже награду за его голову не потребует
показати весь коментар
16.03.2022 12:13 Відповісти
я думаю что с началом военных действий - народ стал радикальнее . . . уже не допустит того что было раньше . . .
показати весь коментар
16.03.2022 12:36 Відповісти
освобождения весх окупированных територий включая Крым,репарации 100%-это основные условия. При их принятии можно обсуждать невступление Украины в НАТО-взамен на ядерное разоружение Расеи
показати весь коментар
16.03.2022 12:10 Відповісти
Я не думаю, що саме питання репарації на часі, для початку треба перемогти, вистояти. Починають ділити шкуру невбитого медведя.
На часі очиститись від зрадників в державі. Закони підписані. Тож починайте з партії петушарія, опзж. портнов\татаров, гужва. Ну і звісно з таких слуг олігархів як бужанський\дибільський і подібних
показати весь коментар
16.03.2022 12:11 Відповісти
Хочу обратить внимание МЗС на продуктовую проблему
30 лет европейский бизнес ( и в немецкий в том числе ‼️‼️‼️) вывозил из Украины под разными документами продукты ПО ДЕШЁВКЕ .
На этом потом зарабатывались огромные деньги . И сопротивление немецких элит принятию Украины в ЕС - боязнь потерять прибыли от перекупки
ПРИМЕР - дорогой соус Хелменс делают из херсонской томатной пасты.

САХАР , подсолнечное масло , лучший в мире мёд, зерно
Сейчас цены на продукты повысятся - ПОТОМУ УЖЕ сейчас надо вводить ЭМБАРГО на торговлю этими продуктами страной оккупантом - ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРОВИ
показати весь коментар
16.03.2022 12:31 Відповісти
Жодних компромісів з агресором! Тільки повна капітуляція Пуйла! Виведення та роззброєння російської армії, повернення Криму та Донбасу та виплата репарацій 400 млрд. дол із золотовалютних резервів, які зараз заарештовані Заходом.
показати весь коментар
16.03.2022 12:39 Відповісти
А потім знову буде чутно тупорилих жлобів, які будуть заздрісно лаятись на юристів, що отримають свої відсотки за виграну справу.
показати весь коментар
16.03.2022 12:41 Відповісти
А причем здесь юристы? Кто победит того и тапки.
показати весь коментар
16.03.2022 12:51 Відповісти
 
 