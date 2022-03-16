Україна залучила найкращих юристів світу, щоб змусити Росію виплатити репарації, - МЗС
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Україна опрацьовує рішення щодо отримання репарацій та контрибуцій від Росії за заподіяні нашій державі збитки із залученням найкращих юристів світу.
Про це заявила коагент України на слуханнях у Міжнародному суді директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова в ефірі національного телемарафону вранці у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
Золотарьова зазначила, що юридична команда України спільно з органами виконавчої влади, зокрема, Міністерством економіки, Міністерством енергетики та правоохоронними органами працює на різних майданчиках, щоб встановити і юридично закріпити провину Росії, а також отримати відповідну компенсацію та репарації від РФ.
"Існує декілька шляхів (отримання репарацій від Росії. – Ред.). По-перше, це виконання рішення Міжнародного суду ООН, коли воно буде винесене – це може бути через деякий час, на жаль¸ міжнародне правосуддя не таке швидке. По-друге, відповідно до норм кримінального права і процесів у рамках кримінальних проваджень (у Міжнародному кримінальному суді. – Ред), а також політичні рішення держав-партнерів", - сказала Золотарьова.
У відповідь на запитання, як змусити Росію виконати рішення міжнародних судів щодо репарацій, директор Департаменту МЗС зазначила, що це питання наразі опрацьовується і триває пошук відповідних рішень.
Вона констатувала, що після Другої світової війни міжнародна спільнота не була готова до таких зухвалих агресивних дій однієї держави проти іншої. "Тому зараз як ніколи потрібні креативні рішення, над якими ми працюємо із залученням найкращих юристів світу", - зазначила Золотарьова.
Вона відмовилася говорити детальніше про ці рішення, зазначивши, що "дипломатія і право спочатку люблять тишу".
"Ми знаємо, що Росія також залучила деяких юристів, щоб відбивати такі атаки України", - зауважила директор Департаменту МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью российскому государственному изданию. Главное:
📍На переговорах России и Украины есть некоторая надежда на достижение компромисса. Сам президент Владимир Зеленский сделал в последнее время ряд «интересных заявлений»;
📍Заявления Зеленского о том, что Украину никто не ждёт в НАТО, свидетельствуют, что в Киеве «адекватность пробивает себе дорогу»;
📍Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности, кроме расширения НАТО на восток;
📍Нейтральный статус Украины сейчас всерьёз обсуждается на переговорах в увязке с другими проблемами безопасности. Уже есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию;
📍Один из основных вопросов переговоров - статус русского языка и русскоязычных СМИ на Украине, гарантии прав национальных меньшинств, в том числе русских.
- Из хорошего переговорный процесс явно идёт в более эффективном формате.
- Вот как им донести что русский язык и население здесь никто не ущемляет и в этот вопрос вообще не надо лезть. Мы русскоязычное СМИ и нас никто не трогает!
@medvedevpaint
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13 год
У меня Макдональдс в 300 метрах от дома , наблюдал сейчас феерическую картину..подъехала "точила" к Мак-авто стойке , из окна :-"Два Бигмака ,картофель фри , два пирожка с вишней , колу стандарт и коктейль"стоит,минуту точно ,потом "Алё! , вы там умерли?"
мда , они даже не знают
Если общество не примет, то это будет раскол, власть может потерять легитимность.
Сейчас для нас кроме той или иной капитуляции на переговорах можно говорить только о гумконвоях.
Репарації не виплачуються коли країна агресор не капітулює, а те що кацапи хочуть заплатити через Зе на відбулову України не вистачить. Тоб то Рубікон перейден.
А мы не то что ее пока не выиграли, мы даже Мариуполь не отбили.
Сейчас переговоры могут быть только не в нашу пользу. И Украина должна решить для себя, либо мы освобождаем территории, с очевидно большими потерями. Либо соглашаемся на очень не выгодные условия мира.
Контрибуцію може вимагати країна агресор від місцевого населення.
І кого не торнись, кожен є спеціалістом з міжнародного права, фінансистом, військовим стратегом і дипломатом водночас.
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Пуканы у рашистских кибесекьюрити спецов рвуться сейчас не по детски )))
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Спецгруппа СБУ и прокуроров ищет Медведчука по всей Украине
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На часі очиститись від зрадників в державі. Закони підписані. Тож починайте з партії петушарія, опзж. портнов\татаров, гужва. Ну і звісно з таких слуг олігархів як бужанський\дибільський і подібних
30 лет европейский бизнес ( и в немецкий в том числе ‼️‼️‼️) вывозил из Украины под разными документами продукты ПО ДЕШЁВКЕ .
На этом потом зарабатывались огромные деньги . И сопротивление немецких элит принятию Украины в ЕС - боязнь потерять прибыли от перекупки
ПРИМЕР - дорогой соус Хелменс делают из херсонской томатной пасты.
САХАР , подсолнечное масло , лучший в мире мёд, зерно
Сейчас цены на продукты повысятся - ПОТОМУ УЖЕ сейчас надо вводить ЭМБАРГО на торговлю этими продуктами страной оккупантом - ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРОВИ